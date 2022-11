Gareth Southgate: l’Angleterre doit accepter les critiques de OneLove et passer à autre chose | Gareth Bale “pas trop content” du brassard | Nouvelles du football

Gareth Southgate dit que l’Angleterre doit accepter les critiques sur le brassard OneLove, Gareth Bale ajoutant que le Pays de Galles “n’était pas trop content” de ne pas être autorisé à le porter.

Avant le tournoi au Qatar, un certain nombre d’équipes européennes – dont l’Angleterre, le Pays de Galles, les Pays-Bas et l’Allemagne – ont annoncé qu’elles porteraient le brassard “OneLove”, qui promeut la diversité et l’inclusion.

Cependant, peu de temps avant le début du tournoi, la FIFA a déclaré que les associations de football concernées feraient face à des sanctions sportives et à des réservations sur le terrain pour leurs capitaines s’ils portaient le brassard.

Les joueurs ont parlé depuis de la pression à laquelle ils étaient confrontés et du risque de carton jaune, l’Allemagne mettant la main sur la bouche avant son match d’ouverture contre le Japon dans une apparente protestation contre la liberté d’expression.

Il y a eu des critiques sur les décisions de ne pas porter le brassard, et Southgate dit que même s’ils soutiennent toujours les problèmes qu’il représente, ils doivent prendre en compte tous les commentaires.

Il a déclaré: “Nous parlons de ces sujets depuis un an. Il y a un risque que tout le monde essaie de l’aggraver. Devons-nous faire une meilleure vidéo que l’Australie ou un meilleur geste que l’Allemagne ?

“Si nous nous précipitons pour faire quelque chose, nous pouvons faire une erreur qui ne tombe pas bien.

Des joueurs allemands se couvrent la bouche en posant pour la photo d’équipe, en signe de protestation contre l’interdiction par la FIFA d’interdire le port du brassard One Love au Qatar





“Pour les joueurs et moi-même, nous devons nous concentrer sur les matchs. La FA prend cela au sérieux et nous n’esquivons aucune question.

“Nous voulons sensibiliser et soutenons notre base de fans LGBTQ et certains peuvent être déçus que le brassard ne soit pas porté et nous serons critiqués pour cela. Mais nous devons accepter les critiques et passer à autre chose.

“Je pense que si nous avons confiance en nous et où nous en sommes, nous ne devrions pas nous inquiéter d’avoir à faire quelque chose (pour) être vu en train de le faire.”

Le Danemark a également critiqué le président de la FIFA Gianni Infantino et les actions des fédérations, affirmant qu’ils ne voteraient pas pour lui pour une autre réélection.

Lorsqu’on lui a demandé son avis sur la suite de la FA anglaise, Southgate a déclaré: “À mon avis, l’entraîneur de l’équipe devrait entraîner l’équipe et les dirigeants de la FA devraient parler à un niveau supérieur.

“Je peux comprendre car nous parlons tellement de choses non footballistiques qu’il est difficile de préparer l’équipe. Ce n’est pas pour moi. Si je veux être un politicien du football dans ma vie, je le ferai.”

Rob Dorsett et Kaveh Solhekol de Sky Sports News expliquent que Harry Kane aurait pu risquer une interdiction s’il avait choisi de porter le brassard OneLove lors du match contre l’Iran



Harry Maguire a également déclaré que les joueurs anglais avaient discuté de la manière dont ils pourraient réagir, mais qu’ils ne le feraient qu’au moment opportun.

“Nous en avons parlé nous-mêmes et en tant que groupe. Nous agirons quand nous le jugerons approprié. Notre objectif est de gagner des matchs de Coupe du monde”, a-t-il ajouté.

“C’est un immense honneur d’être ici et chaque joueur veut participer à une Coupe du monde, mais tout le monde veut gagner. Je suis sûr que nous aurons des conversations tout au long du tournoi et nous agirons quand nous le voudrons.”

Bale : Nous n’étions pas trop contents de ne pas être autorisés à porter le brassard OneLove

Le capitaine du Pays de Galles, Gareth Bale, a déclaré que les joueurs n’étaient pas contents de ne pas avoir pu porter le brassard OneLove, mais défendaient toujours l’égalité tandis que le manager Rob Page a déclaré que l’association s’occupait maintenant de ces questions.



Le capitaine du Pays de Galles Bale a également exprimé sa déception de ne pas avoir été autorisé à porter le brassard OneLove lors du match d’ouverture de lundi contre les États-Unis.

Bale a été averti en première mi-temps contre les Américains pour un défi illégal et aurait été expulsé s’il avait également reçu un carton jaune pour avoir porté le brassard.

Il a dit: “Nous n’étions pas trop contents de [not wearing the armband]mais si je l’avais fait, j’aurais été expulsé au bout de 25 minutes.

Geraint Hughes de Sky Sports News rapporte que le Pays de Galles était “en colère et irrité” d’avoir été empêché de porter le brassard OneLove pendant la Coupe du monde



“Bien sûr, nous le soutenons, mais nous sommes ici pour jouer au football en même temps. En ne le portant pas, cela ne signifie pas que nous ne le soutenons pas et nous sommes tous pour créer une prise de conscience.”

Plus tard jeudi, la FA galloise a confirmé que les chapeaux et drapeaux arc-en-ciel seraient autorisés dans le stade Ahmad bin Ali pour leur match contre l’Iran.

Les supporters n’avaient pas été autorisés à entrer dans le stade pour leur match d’ouverture contre les États-Unis avec des arcs-en-ciel sur leurs chapeaux et leurs drapeaux, aux couleurs fortement associées à la communauté LGBTQA+.

Un tweet de la Football Association of Wales a déclaré: “En réponse à la FAW, la FIFA a confirmé que les supporters portant des chapeaux seau Rainbow Wall et des drapeaux arc-en-ciel seront autorisés à entrer dans le stade pour le match de Cymru contre l’Iran vendredi.

“Tous les sites de la Coupe du monde ont été contactés et invités à suivre les règles et règlements convenus.”

Van Gaal: Il est temps de se concentrer sur le football, pas sur les controverses

Louis van Gaal veut que les Pays-Bas se concentrent sur le football plutôt que sur d’autres controverses entourant le tournoi





Il est temps de mettre de côté le débat “OneLove” et d’autres controverses et de se concentrer sur la Coupe du monde, a déclaré l’entraîneur néerlandais Louis van Gaal.

Les brassards « OneLove » ont été initialement lancés en 2020 dans le cadre d’une campagne d’inclusivité de la Royal Dutch Football Association (KNVB) qui a déclaré mercredi qu’elle envisageait une action en justice contre la FIFA pour sa décision.

Van Gaal a déclaré qu’il ne savait pas si la protestation de l’Allemagne avait contribué à leur défaite choc contre le Japon, seulement qu’il n’allait pas prendre le risque de distraire quoi que ce soit de ses hommes contre l’Équateur.

“Non”, a répondu Van Gaal lorsqu’on lui a demandé si son équipe prévoyait une manifestation. “Nous avons mis un point final après tous les problèmes politiques de jeudi dernier.

“Nous avons cet objectif et nous n’allons pas le voir terni par les actions de la FIFA ou de toute autre organisation. Mais j’ai déjà répondu … Je pense que cela suffit.”

Le défenseur néerlandais Denzel Dumfries a fait écho au point de vue de Van Gaal, affirmant qu’il était temps pour les triples finalistes de se concentrer sur la victoire.

“Nous avons accordé beaucoup d’attention à cela (OneLove)”, a déclaré Dumfries. “Au cours des dernières semaines, nous en avons beaucoup parlé. Mais nous sommes venus au Qatar pour jouer au football. C’est ce sur quoi nous nous concentrons.

“Nous avons dit ce que nous devions dire, et à partir de maintenant, nous devons nous concentrer sur le football.”

Comment l’Angleterre peut se qualifier pour les huitièmes de finale vendredi

L’Angleterre est actuellement en tête du groupe B avec trois points après avoir battu l’Iran 6-2 lors de la première journée. Le Pays de Galles et les États-Unis sont verrouillés sur un point chacun après leur match nul lundi tandis que l’Iran soutient le groupe.

Le Pays de Galles affrontera ensuite l’Iran à 10 heures du matin vendredi avant que l’Angleterre n’affronte les États-Unis plus tard dans la journée à 19 heures. Si l’Angleterre obtient trois autres points, elle se qualifiera pour les huitièmes de finale et conservera la première place.

La victoire pourrait même sceller la qualification en tant que vainqueur de groupe à condition que le Pays de Galles ait fait match nul avec l’Iran. Si le Pays de Galles subissait une défaite, l’Iran pourrait encore mathématiquement terminer devant l’Angleterre avec une autre victoire sur les États-Unis.

Le record en tête-à-tête est la troisième méthode de bris d’égalité de ce tournoi, après la différence de buts, puis les buts marqués.

Si le Pays de Galles se dirige vers le dernier match avec l’Angleterre avec quatre points après avoir battu l’Iran, il pourrait toujours terminer au-dessus de l’Angleterre avec une victoire lors de la troisième journée, quelle que soit la performance de l’Angleterre contre les États-Unis.