Gareth Southgate: l’Angleterre contre l’Italie en finale de l’Euro 2020 est un affrontement des deux meilleures équipes du tournoi | Actualités footballistiques

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a déclaré que la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie dimanche était « sans aucun doute » un concours entre les deux meilleures équipes du tournoi.

Southgate sait que la nation est « ravie » d’avoir atteint sa première finale majeure depuis 1966, mais dit que lui et ses joueurs ne seront satisfaits que s’ils quittent Wembley avec un trophée en main.

Ils affrontent une équipe italienne revitalisée sous la direction de l’ancien patron de Manchester City, Roberto Mancini, après avoir raté la qualification pour la Coupe du monde 2018 en Russie.

















L'ancien manager anglais Sam Allardyce pense que le retard d'un an de l'Euro a aidé Southgate et ses joueurs



L’Italie a battu la Belgique, les favoris du tournoi, et l’Espagne pour atteindre leur 10e finale majeure et Southgate a averti que « nous devrons être à notre meilleur pour gagner le match ».

« C’est une équipe exceptionnelle et je pense, sans aucun doute, que les deux meilleures équipes du tournoi ont atteint la finale, et maintenant c’est celui qui se comporte bien ce jour-là », a déclaré Southgate. Ciel en Italie.

« Une fois que vous arrivez en finale, vous devez gagner, et cela va être très difficile, nous le savons, mais cela doit être notre ambition, et cela doit être notre conviction.

« Je les surveille de près depuis deux ans, car je connais le travail que faisait Roberto Mancini.

« Ils ont une façon de jouer très claire, un grand esprit, une grande énergie dans la façon dont ils jouent, tactiquement comme toutes les équipes italiennes très bons, mais aussi le style de jeu est probablement différent des équipes italiennes de quand j’étais plus jeune – très moderne.

















Kyle Walker dit que l'Angleterre s'attend à une soirée difficile contre l'Italie, mais qu'elle appréciera la pression de soumissionner pour un titre majeur.



« Nous sommes ravis de pouvoir nous préparer pour une finale de Championnat d’Europe.

« Nous sommes très conscients que pour notre pays, cela a été un voyage fantastique, mais si vous êtes en finale, vous devez gagner, et nous jouons contre l’équipe qui a probablement le meilleur bilan du football européen au cours des trois dernières années, avec des joueurs exceptionnellement expérimentés et un entraîneur fantastique. »

« Pouvoir jouer à Wembley est un privilège »

Southgate et son équipe anglaise sont sur le point de remporter la première pièce d’argenterie anglaise depuis la célèbre victoire de la Coupe du monde en 1966 – et la finale de ce dimanche, comme celle d’il y a 55 ans, se jouera à Wembley.

Southgate a salué la façon dont son équipe a utilisé l’énergie de la foule locale à son avantage



Il a été le théâtre de cinq des six matchs de l’Angleterre en route vers la finale, et Southgate affirme que les joueurs se sont nourris de l’énergie du public local plutôt que d’être submergés par la pression et les attentes.

« Pour nous, le stade lors des deux derniers matches a créé une énergie incroyable et je sais qu’il y aura aussi beaucoup plus de supporters italiens dimanche, donc ce sera une atmosphère géniale pour tout le monde », a déclaré Southgate.

« Mais pour nous, ce n’était pas de la pression, c’était une chose positive. Tout le monde avant le tournoi parlait de plus de pression, plus d’attentes parce que nous avions potentiellement tellement de matches en Angleterre, mais pour nous, c’était un privilège de pouvoir jouer à Wembley.

« C’était bien pour nous d’aller à Rome, nous aimions aller à Rome. C’était important à ce moment-là de s’éloigner de l’Angleterre, de se préparer dans un endroit différent et de jouer dans un stade magnifique qui nous a inspiré. Mais ensuite de pouvoir venir le retour à Wembley a été très positif pour nous. »

Henderson : C’est prévu pour être une finale fantastique

La jeune équipe d’Angleterre s’appuiera sur l’expérience de Jordan Henderson lors des grandes finales avant le match de dimanche, alors qu’il remportait le trophée de la Ligue des champions avec Liverpool en 2019.

Jordan Henderson photographié lors du match Angleterre vs Ukraine à Rome (AP)



Le capitaine de Liverpool pense que le match à Wembley contre l’Italie est « préparé pour être une finale fantastique ».

« C’est une énorme opportunité et un énorme match pour nous », a déclaré Henderson Ciel en Italie. « C’est différent de la finale de la Ligue des champions, c’est à Wembley, à la maison, l’atmosphère qui l’entoure sera différente.

« C’est une énorme opportunité pour nous de sortir et de jouer dans l’un des plus grands matchs de football, vraiment.

« L’Italie est une équipe fantastique – c’est pourquoi ils sont en finale. Dans les matchs que j’ai vus, ils ont l’air si forts défensivement, mais ils ont aussi des joueurs fantastiques qui peuvent blesser les équipes, marquer des buts et créer des occasions.

« C’est donc un match très difficile et un match difficile pour nous, mais en même temps, j’ai l’impression que si nous atteignons les niveaux dont nous sommes capables, nous pouvons également leur causer des problèmes. »

L’équipe de base d’Angleterre pour l’Euro 2020

Quatre-vingt-cinq pour cent (22 sur 26) des membres de l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020 ont commencé leur parcours footballistique au niveau local avec des clubs affiliés aux associations de football du comté.

Chaque année, 14,1 millions de personnes jouent au football de base en Angleterre – avec 13,5 millions de personnes jouant régulièrement, faisant du football le sport le plus populaire en Angleterre pour les enfants et les adultes.

La dernière stratégie de football de base de la FA « Survive, Revive, Thrive » a été lancée en mars 2021, engageant plus de 180 millions de livres sterling dans le football de base pour servir et diriger le jeu au cours des quatre prochaines années.

La stratégie comprend un engagement pour l’égalité d’accès pour les filles dans les écoles et les clubs et 5 000 nouveaux terrains.

Un rapport de recherche de la FA montre la valeur sociale et économique de la pratique du football de base en Angleterre pour plus de 10 milliards de dollars chaque année.

Parlant de l’importance du football de base pour l’équipe nationale, Southgate a déclaré: « Nous devons toujours nous rappeler que chaque joueur commence dans un club de base. Même s’ils vont dans une académie très tôt, ils ont déjà joué au football ailleurs auparavant, que ce soit une école ou un club.

Le manager de l’Angleterre, Southgate, a déclaré que le football de base était une question de «plaisir, d’engagement et d’implication de la prochaine génération»



« Avec ce qui nous est arrivé à tous au cours des 18 derniers mois, il y a un rappel supplémentaire qu’il ne s’agit pas seulement de développer des joueurs d’élite.

« La clé est le plaisir, l’exercice et l’implication des enfants de toutes origines, de toutes les régions du pays et de toutes les facilités disponibles.

« Nous pensons toujours à la création d’acteurs internationaux, mais la base, pour moi, c’est vraiment le plaisir, l’engagement et l’implication de la prochaine génération. »