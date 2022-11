Gareth Southgate: l’Angleterre a manqué de qualité dans le dernier tiers contre les États-Unis et défend l’appel de Phil Foden | Nouvelles du football

Gareth Southgate a admis que l’Angleterre manquait “de dynamisme et de qualité dans le dernier tiers” lors de son match nul et vierge avec les États-Unis, mais a défendu sa décision de ne pas affronter Phil Foden.

Une Angleterre laborieuse n’a pas pu briser l’équipe de Gregg Berhalter au stade Al Bayt et a eu la chance de ne même pas perdre le choc du groupe B, les joueurs de Southgate étant hués au coup de sifflet à plein temps.

Et tout en louant la performance à l’arrière de Harry Maguire et John Stones, le manager anglais a concédé que son équipe avait eu du mal à créer de nombreuses ouvertures claires à Al Khor.

“Nous avons été hués cependant? Je ne sais pas si cela nous visait, je ne sais pas, mais écoutez personnellement, je suis vraiment satisfait de l’application des joueurs, c’était un adversaire vraiment coriace, ils ont incroyablement bien défendu “, a déclaré Southgate lors de sa conférence de presse d’après-match.

L’entraîneur anglais Gareth Southgate estime que son duo de défenseurs centraux mérite un énorme crédit après avoir obtenu un match nul âprement disputé contre les États-Unis.



“Pour sortir du sommet de la performance l’autre jour et trouver la même énergie, le niveau de qualité allait toujours être un défi. Leurs six premiers font qu’il est si difficile de jouer et d’atteindre leur défense et je pensais que nous contrôlions réellement vraiment bien le jeu.

“Nos deux défenseurs centraux ont été absolument exceptionnels avec le ballon, jouer avec un tel sang-froid contre le type de pression et d’angles avec lesquels l’équipe américaine presse est incroyablement difficile. Et ce n’est que lorsque vous avez deux joueurs comme nous que vous appréciez vraiment la pression du jeu qu’ils peuvent supporter.

“Oui, nous avons manqué un peu de dynamisme et de qualité dans le dernier tiers et nous n’avons pas pu nous ouvrir pour créer de très bonnes occasions, mais nous avons dû montrer une autre facette de nous-mêmes en termes de résilience sans ballon, de récupération courses, en défendant bien notre boîte, en défendant n’importe quel nombre de corners et de jeux arrêtés qui sont entrés.”

Le milieu de terrain américain Christian Pulisic pense que son équipe a réalisé une “solide performance” contre l’Angleterre et espère que tout le monde à la maison est fier de la façon dont il a joué.



L’Angleterre reste en tête du groupe et se qualifiera désormais pour les huitièmes de finale du tournoi si elle évite une défaite 4-0 lors de son dernier match contre le Pays de Galles mardi soir.

Et Southgate était satisfait de la résilience dont ses joueurs ont fait preuve en broyant le point qui les voit maintenant sur le point de se qualifier pour les KO.

“Pour être une équipe performante dans un tournoi, vous devez montrer ces différents visages et je pense que nous l’avons fait ce soir et je suis sûr qu’il y aura beaucoup de bruit à propos de la performance, mais peu d’équipes traversent les Coupes du monde et obtiennent neuf points dans le groupe”, a-t-il ajouté.

“Nous sommes en bonne position, nous avons encore un peu de chemin à faire pour nous qualifier, mais nous avons aussi l’opportunité de gagner le groupe, donc pour moi les joueurs étaient très abattus et déçus après le match, mais je leur ai dit que Ce n’est pas comme ça que ça va être dans les prochains jours parce que je pensais qu’ils ont montré une autre facette de ce qu’ils sont et que ça va être important pour aller de l’avant.”

Les supporters anglais au Qatar réagissent au match nul 0-0 de leur équipe contre les États-Unis lors de la Coupe du monde.



Southgate a choisi d’introduire Jack Grealish et Jordan Henderson avec un quart du match à faire, avant que Marcus Rashford n’entre également dans la mêlée 10 minutes plus tard alors que l’Angleterre cherchait une percée tardive.

Cependant, l’attaquant de Manchester City Phil Foden a été laissé comme remplaçant inutilisé, une décision qu’il a défendue après le match.

“Quel que soit l’un de nos attaquants que nous n’avons pas mis et que nous n’avons pas gagné le match, j’allais être assis ici à répondre à la question de savoir pourquoi je ne les ai pas mis”, a déclaré Southgate.

“Nous voulions changer les larges zones. Nous ne pensions pas que c’était un match pour Phil au milieu car il ne joue pas là-bas pour son club.

Image:

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a défendu sa décision de ne pas présenter Phil Foden contre les États-Unis





“Défensivement, c’était un match très compliqué pour les trois du milieu de terrain. C’est en partie pourquoi nous avons senti Hendo [Jordan Henderson] pourrait nous aider à ce moment-là ainsi que donner à Jude [Bellingham] le repos physique.

“C’était un match d’expérience dans cette zone médiane, alors c’était une décision sur les joueurs larges et nous pensions que Marcus [Rashford]la vitesse de serait importante et nous donnerait quelque chose de différent, et nous avons mis Jack [Grealish] juste avant cela à un moment où nous ne saisissions pas le ballon et nous sentions qu’il pouvait le porter sur le terrain pour soulager un peu la pression sur notre tiers central.

“Sans aucun doute, nous aurions pu choisir Phil car c’est un super joueur et nous l’aimons. Peut-être que les choses auraient pu être différentes, mais c’est le choix que nous avons fait ce soir-là.”

Neville: Foden aurait dû commencer

Image:

Phil Foden était un remplaçant inutilisé alors que l’Angleterre faisait match nul 0-0 avec les États-Unis





Entre-temps, Sports du ciel Le spécialiste Gary Neville pense que Southgate a fait une erreur en ne commençant pas avec Foden contre les États-Unis.

“Je suis déchiré car j’ai un immense respect pour Gareth Southgate”, a-t-il déclaré TVI apres le jeu. “Il a réalisé bien plus que n’importe quel autre manager depuis Sir Alf Ramsey, mais nous avons quelques talents assis sur le banc à Trent Alexander-Arnold et Phil Foden.

“J’ai été déçu de ne pas voir Foden. Pour moi, ce talent est énorme. Je n’ai rien vu de tel. Nous avons Bellingham et Grealish entre autres et Gareth préfère Mount et Sterling.

“Pour Foden, ne pas être dans le onze de départ et ne pas sortir du banc était intéressant.”

Et l’ancien arrière latéral anglais et capitaine de Manchester United pense également que c’était un match qui réclamait l’introduction de l’arrière droit de Liverpool, Trent Alexander-Arnold.

“En termes d’ouverture du jeu, Alexander-Arnold a l’une des meilleures livraisons que vous puissiez voir d’un arrière latéral”, a-t-il ajouté. “En bas de ce côté droit, lorsque Marcus Rashford est arrivé, il avait Henderson et Trippier, il a donc été empêché d’obtenir le type de livraison et de combinaisons que vous voudriez.

“Ces deux-là qui ne sortent pas du banc étaient décevants car ce sont des talents de classe mondiale. D’autres nations : l’Espagne, le Brésil et la France – auraient probablement Alexander-Arnold et Foden dans le onze de départ.

“Je comprends un peu d’avoir vu Alexander-Arnold défendre, mais dans des matchs où nous avons manqué de créativité et n’avons pas créé d’occasions. Alexander-Arnold devrait être là.”

“Gardons les choses en perspective – l’Angleterre est toujours en tête du groupe”

Kaveh Solhekol de Sky Sports au stade Al Bayt :

Rob Dorsett et Kaveh Solhekol analysent le match nul 0-0 de l’Angleterre contre les États-Unis lors de la Coupe du monde au Qatar.



“Il n’est pas juste de dire que Gareth Southgate ne fait pas confiance à un joueur non industrieux. Phil Foden a joué régulièrement pour l’Angleterre dans le passé, mais j’entends les critiques. Je pouvais l’entendre dans le stade alors que les supporters appelaient Foden à venir sur.

“Ils ont été déçus lorsque Jordan Henderson a remplacé Jude Bellingham. Ils ne comprenaient pas vraiment pourquoi Southgate faisait appel à un milieu de terrain défensif dans un match où ils pensaient que l’Angleterre devrait essayer de gagner dans les dernières étapes.

“Mais Southgate est le manager de l’Angleterre et il les a menés à la finale de l’Euro et aux demi-finales de la Coupe du monde. C’est un peu dur de le critiquer autant compte tenu de la position de l’Angleterre dans ce tournoi.

“L’Angleterre a finalement perdu trois matchs en Russie. Il y a eu des bosses et de mauvaises performances en cours de route, mais gardons les choses en perspective – l’Angleterre est toujours en tête du groupe.

“Les huées vous feraient penser que tout était sombre et sombre autour de l’Angleterre, mais ce n’est pas le cas. Ce soir, c’était juste une confrontation avec la réalité et l’Angleterre joue régulièrement comme ça pendant ce tournoi, ce ne sera pas l’équipe qui soulèvera le trophée en décembre 18.”