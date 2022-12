Gareth Southgate laisse entendre que l’Angleterre restera après la sortie de la Coupe du monde 2022 | Nouvelles du football

Avec Gareth Southgate considérant son rôle de manager de l’Angleterre, Sky Sports Nouvelles a été informé de conversations laissant entendre qu’il pourrait encore envisager de rester pour l’Euro 2024.

Au lendemain de la défaite de l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde face à la France, Sky Sports Nouvelles a appris que Southgate avait parlé à un certain nombre de joueurs qui ne figuraient pas beaucoup – ou pas du tout – lors du tournoi pour les rassurer sur le fait qu’ils faisaient toujours partie de ses plans pour l’équipe à l’avenir.

Avant que l’équipe ne quitte le Qatar, et malgré la déception d’avoir été éliminée, l’entraîneur a voulu parler personnellement avec les joueurs qui auraient pu se sentir en surnombre – et les rassurer quant à l’avenir.

Le fait que le coach ait voulu conseiller certains des joueurs marginaux de l’équipe sur leur avenir en Angleterre alors que son propre avenir est si incertain est significatif.

La question évidente serait: pourquoi Southgate essaierait-il de rassurer James Maddison, Trent Alexander-Arnold, Conor Coady, Conor Gallagher et les deux gardiens de but inutilisés, Nick Pope et Aaron Ramsdale, qu’ils ont encore un rôle à jouer pour l’Angleterre , si le manager lui-même envisageait de démissionner ?

Kaveh Solhekol et Rob Dorsett discutent de l’avenir de Gareth Southgate et s’il quittera son rôle de manager de l’Angleterre



S’il est sérieux au sujet de son départ, il ne pourrait pas offrir de telles garanties aux joueurs qui chercheraient alors à impressionner un nouvel entraîneur anglais.

Southgate s’est adressé aux médias pour la dernière fois samedi, après la défaite de l’Angleterre face à la France.

“Ces tournois vous demandent beaucoup, et j’ai besoin de temps pour réfléchir. Nous l’avons fait après chaque tournoi et c’est la bonne chose à faire”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté: “Je ne veux pas passer quatre ou cinq mois à penser que j’ai fait le mauvais appel. C’est trop important pour tout le monde de se tromper.”

Il a dit à ses patrons de la FA qu’il avait besoin de temps pour réfléchir avant de discuter de son avenir avec eux.

Martin Tyler aimerait que Gareth Southgate reste en tant que manager de l’Angleterre pour l’Euro en 2024, mais pense que ses incroyables réalisations avec l’équipe nationale lui donnent le droit de choisir quand il quitte son emploi.



Merson dit : Pourquoi Southgate quitterait-il l’Angleterre ?

Dans son dernier Sports du ciel colonne, Paul Merson plaide en faveur du maintien de Gareth Southgate en tant que manager de l’Angleterre malgré la sortie de la Coupe du monde de samedi en France, examine où cela s’est mal passé pour les Trois Lions et pourquoi Harry Maguire revient du Qatar la tête haute.

Il a déclaré: “J’espère que Gareth Southgate ne partira pas. Je l’ai entendu dire qu’il en avait marre de toutes les critiques qui accompagnent le travail, mais ce n’est pas pire que les critiques qui accompagnent la gestion d’un club, au moins il n’est critiqué que tous les de temps en temps avec l’Angleterre.

“Si j’étais Southgate, je resterais. C’est le manager de l’Angleterre, il est très bien payé, il est presque assuré de se qualifier pour l’Euro 2024 où il peut avoir une autre chance de gagner un tournoi.

“Qu’est-ce qu’il va faire d’autre, gérer une équipe dans la moitié inférieure de la Premier League où il éteint constamment des incendies et se bat pour maintenir une équipe? Comparez cela à rencontrer les meilleurs talents d’Angleterre tous les quelques mois, assis en arrière et regarder à quel point ils sont bons.

“En tant que manager de l’Angleterre, vous voyez souvent Gareth regarder les grands matchs de Premier League. S’il passe au football de club, il ira toujours à ces matchs, mais cette fois, il regardera ces grandes équipes s’attaquer à son équipe. Il doit réfléchir à deux fois. et réfléchissez bien à ce qu’il fera ensuite parce que l’herbe n’est pas toujours plus verte.

Alors que Gareth Southgate réfléchit à son avenir en Angleterre, Danny Mills se demande si un Anglais devrait le remplacer



“Pourquoi partiriez-vous? Parce que quelqu’un a dit que vous auriez dû faire ceci ou cela? Vous n’entendez pas trop de managers critiquer Southgate. J’ai entendu beaucoup de gens qui n’ont jamais réussi de leur vie le critiquer. C’est un peu différent quand on est manager, c’est bien beau de critiquer quand on n’a aucune expérience de ce que c’est, je ne sais pas ce que les gens regardent parfois.

“Southgate a un travail incroyable. Il travaille avec le meilleur talent que l’Angleterre ait eu depuis longtemps. Nous sommes de grands joueurs, des prétendants sérieux chaque fois que nous allons à un tournoi, nous ne sommes plus aussi-rans grâce à lui. Cette histoire ne ça ne doit pas finir maintenant.”

En savoir plus sur Merson Says ICI

Capello: Si vous êtes sûr que les joueurs sont avec vous, alors vous devez rester

L’ancien entraîneur de l’Angleterre Fabio Capello pense que Gareth Southgate a fait du bon travail et que la confiance du joueur en lui décidera de son avenir



Ancien entraîneur de l’Angleterre Fabio Capello s’est également assis avec Sky Sports Nouvelles ‘ Kaveh Solhekol au Qatar, avec des questions qui tourbillonnent encore sur l’avenir de Southgate.

Certains ont demandé si le prochain manager devrait être anglais ou si les attentions pourraient se tourner vers un entraîneur étranger. Capello n’est que le deuxième non-Anglais à avoir pris en charge l’équipe, avec Sven-Goran Eriksson.

Interrogé sur le travail que Southgate a fait avec l’Angleterre, Capello a déclaré: “Il a fait du bon travail. Il a créé de très bonnes jeunes équipes et l’avenir est prometteur, mais il doit décider ce qu’il veut faire.

“Si vous êtes sûr que les joueurs vous suivent, vous devez rester. Si les joueurs ne sont pas avec vous, vous devez vous retirer.

“La pression de la presse est grande. Vous devez vivre avec. C’est normal pour un entraîneur anglais. Lorsque vous signez le contrat, vous devez comprendre cela.

L’ancien entraîneur de l’Angleterre Fabio Capello pense que Jordan Pickford a joué trop de longs ballons contre la France et qu’un autre joueur aurait dû tirer le deuxième penalty à la place de Harry Kane



“Être manager des meilleures équipes, c’est la même chose que vous devez gagner. Le problème avec le travail en Angleterre, c’est que vous devez attendre quatre ans. L’Angleterre avait une chance de gagner.”

Réfléchissant à la sortie de l’Angleterre en France samedi, Capello a ajouté: “L’Angleterre était l’une des meilleures équipes de cette Coupe du monde mais pendant le match, elle a fait des erreurs – la défense pour le but de Giroud.

“Mais la grosse erreur a été le gardien – pas seulement pour le premier but, mais après avoir eu le ballon, il l’a toujours lancé longtemps quand il était possible de jouer par l’arrière. C’est la même erreur qu’ils ont commise contre l’Italie à la finale de l’Euro. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça.

“C’était un match finement équilibré. La France avait Mbappé. La différence entre les équipes était les erreurs. Vous ne pouvez pas seulement blâmer les managers, les joueurs doivent assumer leurs responsabilités.

“L’Angleterre avait une très bonne équipe et ils sont arrivés frais mais ils n’ont pas eu de chance. L’Angleterre n’a pas de chance lors des Coupes du monde. L’histoire est faite d’erreurs de la part des gardiens de but, des joueurs et des arbitres.”