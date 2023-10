Gareth Southgate : l’acteur de « Chère Angleterre », Joseph Fiennes, explique pourquoi le manager anglais est son « héros » | Actualités footballistiques

« Gareth est un héros pour moi, je pense qu’il a changé la donne. »

Le plus grand éloge du manager anglais, de la part d’une superstar de la scène et du cinéma.

Joseph Fiennes incarne Gareth Southgate dans la pièce « Dear England », qui s’est lancée cette semaine dans une tournée historique dans le West End. Il s’agit de la première pièce dramatique présentée au Théâtre Prince Edward depuis la Seconde Guerre mondiale.

C’est l’histoire de l’équipe masculine de football d’Angleterre, depuis que Southgate a pris ses fonctions en 2016, comment il a changé toute la philosophie de l’équipe et a fait retomber la nation amoureuse de l’équipe nationale masculine.

« Gareth est plutôt unique », déclare Fiennes. « Je pense qu’il a peut-être remis en question ce que d’autres managers ont perpétué, à savoir la peur et la masculinité : sortir et gagner. »

La représentation de Southgate par Fiennes est étrange. Il a la même silhouette, la même barbe, le même gilet – bien sûr. Mais plus important encore, il a capturé l’essence du manager anglais : ses manières, son interaction ferme mais douce avec les joueurs.

Rob s’est entretenu avec Joseph Fiennes pour discuter de son interprétation de Southgate dans « Dear England » de James Graham



« J’étais vraiment nerveux à l’idée de incarner quelqu’un qui est si connu et qui fait l’actualité tous les jours », explique Fiennes. « Mais la pièce elle-même est un peu fantastique.

« Pour moi, au-delà des manières, des mimiques et des gilets – ce qui est d’ailleurs génial pour le public, car il peut dire ‘Ooh, c’est Gareth’ ou ‘Oh oui, c’est Harry Kane’ – la pièce a d’autres thèmes en dessous. .

« Je pense que le moment critique pour Gareth a eu lieu en 1996 (quand il a raté un penalty contre l’Allemagne en demi-finale de l’Euro à Wembley).

« Et pour moi, c’est fascinant de voir comment cela l’a changé, comment il a grandi à partir de cela et comment cela a conduit à la personne et au manager qu’il est aujourd’hui. Il s’agit de toutes ces pires choses que nous pensons pouvoir nous arriver, qui sont mystérieusement là pour forger un nouveau toi. »

Plus de 75 000 personnes ont vu le spectacle au National Theatre au cours de l’été, ce qui a valu à « Dear England » une tournée dans le West End, qui vient de commencer et se poursuivra jusqu’à la nouvelle année.

La pièce a été écrite par l’un des espoirs les plus en vogue du théâtre et de la télévision britanniques et américains – James Graham.

Il a écrit de nombreuses pièces de théâtre qui ont été jouées dans le West End et à Broadway et tourne actuellement la deuxième série de la série dramatique de la BBC « Sherwood », qu’il a également écrit.

« Nous avons tous une relation avec l’équipe de football d’Angleterre », ronronne Graham.

« Nous avons tous observé le parcours de Gareth et de ces joueurs ces dernières années. Cela a été une transformation extraordinaire.

« Nous nous souvenons tous de ce que nous avons ressenti en 2016, de la défaite contre l’Islande, de l’effondrement de l’Euro, du seul match de Sam Allardyce – c’était comme un point bas dans le sport et nous nous demandions comment nous allions nous en sortir. .

« Donc, le fait que Gareth ait réussi si rapidement, si magnifiquement, en se concentrant sur des choses sur lesquelles les managers ne s’étaient pas concentrés auparavant – la masculinité, la culture, la peur, la vulnérabilité, l’identité, l’histoire – c’est convaincant ! »

Dervla Kirwan – bien connue des téléspectateurs britanniques et qui a remporté un prix de la télévision nationale pour son travail dans Ballykissangel – incarne le Dr Pippa Grange, la psychologue que Southgate a recrutée pour travailler avec l’équipe d’Angleterre dans la préparation de la Coupe du monde 2018. .

Le Dr Grange a été rarement vu par les médias, mais il a eu un impact important en changeant la mentalité des joueurs dans les coulisses.

« Peut-être que son invisibilité n’était pas seulement liée à la misogynie dans le football, mais aussi à un choix personnel », explique Kirwan.

« Parce que les femmes reçoivent des réactions si négatives et violentes sur les réseaux sociaux et dans la presse, c’était peut-être sa façon de se protéger. Et elle travaille de manière très privée, pour prendre les joueurs à l’écart et leur parler, et être comme une un chuchoteur de chevaux ou un chuchoteur de football.

« Mais félicitations à Southgate pour l’avoir fait entrer. Il a reconnu qu’il y avait un déséquilibre et qu’il avait besoin d’une présence féminine. »

Inévitablement, l’histoire mouvementée de l’Angleterre avec les pénalités dans les tournois majeurs est au cœur du drame. De l’échec de Southgate à l’Euro 1996, en passant par la victoire historique contre la Colombie lors de la Coupe du monde 2018, jusqu’à l’échec inhabituel de Harry Kane des 12 mètres au Qatar 2022. Tous sont dramatisés sous les yeux du public du théâtre.

« Notre jeu, c’est aussi apprendre à connaître la peur et à regarder la peur en face, à regarder le gardien, à se détourner et à prendre son temps, et à se préparer », explique Fiennes.

« Et c’est là que l’Angleterre a semblé avoir été déçue dans tous les grands matchs : les tirs au but. Il y a donc eu une grande réforme qui a eu lieu, en douceur et avec beaucoup de participants. »

Un autre thème central du drame se concentre sur les supporters anglais réapprenant à aimer l’équipe d’Angleterre. En passant du temps avec les acteurs et l’équipe, il est très clair que – même ceux qui ne sont pas fans de football – sont des admirateurs de Southgate et de ses joueurs courageux et francs.

« J’avais une vision très négative des footballeurs », admet Kirwan. « Je pensais qu’ils étaient des prima donnas, je les considérais comme surpayés.

« Cette pièce m’a permis de les comprendre humainement. Ils sont tous si jeunes, ils ont 18 ans. Ce sont des bébés.

« Et ils ont les yeux du monde entier sur eux, en plus de la négativité qui engendre les réseaux sociaux. C’est difficile. Je ne pense pas que tout l’argent du monde soit suffisant quand on a grandi en voulant simplement jouer au football. «

Même si la pièce a un début, un milieu et une fin, le récit de Fiennes aussi, qui montre clairement que la fin de l’histoire de Southgate n’a pas encore été écrite.

Si le message d’optimisme retrouvé de Dear England est exact, alors le voyage depuis le désespoir de l’Euro en 2016 devrait culminer avec Southgate et son équipe soulevant le trophée de l’Euro en Allemagne l’été prochain.

Ce serait une finale théâtrale.

