Gareth Southgate: la forme «exceptionnelle» de James Maddison derrière l’inclusion de l’équipe de la Coupe du monde d’Angleterre | Nouvelles du football

Gareth Southgate a déclaré que la forme “exceptionnelle” de James Maddison lui avait valu d’être rappelé dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde après une absence de trois ans.

Maddison a été une inclusion surprise dans l’équipe de 26 joueurs de Southgate pour se rendre au Qatar la semaine prochaine, près de trois ans jour pour jour depuis sa seule et unique apparition pour les Trois Lions lors de leur dernier match de qualification pour l’Euro 2020.

Cette seule casquette est survenue un mois après qu’il ait été photographié dans un casino quelques jours après s’être retiré d’une ancienne équipe d’Angleterre pour cause de maladie – ce qui avait été blâmé pour son exil de la scène internationale depuis.

“C’était malheureux de son point de vue, c’est devenu un problème plus important que pour moi”, a déclaré Southgate aux journalistes lors de l’annonce de son équipe. “Vous vous retrouvez dans les journaux, personne n’aime ça. Je vis avec ça tous les jours donc je n’en fais pas attention, mais ce n’était pas le drame pour moi, c’était pour tout le monde.

“Je pense qu’à différentes étapes, il y a eu des conversations et des débats sur James. Avant l’Euro, je ne pense pas qu’il était en lice, il avait un petit problème à la hanche. En septembre, son inclusion était un débat équitable. .

“Il a toujours affronté de bons joueurs dans cette zone du terrain, et il y a eu des moments où nous jouions 4-3-3 sans n ° 10, donc son profil ne correspondait pas tout à fait. Il joue exceptionnellement bien, nous aimons le fait qu’il trouve ces poches d’espace, il se tourne et joue vers l’avant.Pas assez de joueurs font cela de nos jours.

“Son coup de pied arrêté est exceptionnel et il peut marquer des buts à distance. Contre les défenses à bloc bas, c’est un autre attribut qui est un peu différent de certains de nos autres joueurs.”

Le manager du club de Maddison à Leicester, Brendan Rodgers, a été ravi pour le joueur de 25 ans: “Je pense que son niveau de cohérence, son éthique de travail, son talent et ce qu’il a prouvé au cours des dernières années ont fait basculer cette décision pour lui parce que c’est un joueur fantastique et l’un des meilleurs joueurs de la Premier League. Je suis vraiment, vraiment ravi pour lui.”

Southgate a révélé que Maddison était l’un des rares membres de l’équipe de la Coupe du monde à qui il avait parlé personnellement – ​​avec Callum Wilson parmi ceux qui n’avaient pas été contactés – après s’être concentré sur ceux qui avaient été laissés de côté dans l’avion pour le Qatar.

“J’ai parlé à James parce qu’il y avait beaucoup de spéculations sur le fait qu’il ne serait pas avec nous. Nous avions décidé il y a quelques semaines qu’il le ferait, mais nous n’allions pas lui dire à ce moment-là”, a-t-il déclaré.

Image:

James Maddison a eu le plus grand nombre d’implications dans les buts de tous les joueurs anglais en Premier League depuis août 2021





“Il était ravi, j’ai eu des appels qui étaient à l’autre extrémité du spectre émotionnellement et c’était agréable de me donner une fin agréable à cela.

“Je suis ravi d’aller à une Coupe du monde, c’est ma quatrième et c’est un privilège et un honneur. Tous ces appels, les plus difficiles et les plus agréables, ont rappelé ce que cela signifie pour les joueurs.”

Maguire “toujours l’un des meilleurs défenseurs anglais”

L’inclusion de Harry Maguire dans l’équipe d’Angleterre survient malgré le fait que le capitaine de Man Utd est tombé en disgrâce à Old Trafford et n’a commencé qu’un seul match de championnat depuis leur raclée 4-0 à Brentford en août.

Malgré cela, le titulaire régulier des Three Lions reste le favori pour débuter au cœur de la défense de Southgate contre l’Iran le 21 novembre, et le sélectionneur anglais a sauté à la défense du défenseur central lorsque sa place a été remise en question.

“C’est l’un de nos meilleurs défenseurs centraux, je pense que nous savons au sein de l’équipe que nous avons beaucoup de joueurs qui ont participé à des tournois et joué au niveau et savent ce qui est requis”, a-t-il déclaré.

“Nous avons d’autres joueurs qui jouent bien et en forme en ce moment, et nous devons équilibrer cela lorsque nous choisissons notre équipe.”

L’inclusion de James aurait été “arrogante”

Blessé, Reece James a été le premier point d’interrogation à voir son sort en Coupe du monde confirmé lorsqu’il s’est annoncé mercredi qu’il avait été laissé de côté par Southgate.

L’arrière droit de Chelsea avait cherché une place dans l’avion jusqu’à ce qu’il soit expulsé contre Milan en octobre et fasse face à une course contre la montre pour être en forme pour le Qatar, jusqu’à ce que Southgate lui dise qu’il ne serait pas inclus dans le cadre de l’équipe itinérante.

James avait dit qu’il était “prêt à prendre le risque” sur sa condition physique, mais Southgate a déclaré: “Nous avons dû passer un appel très difficile avec Reece, qui, selon nous, est un joueur fantastique, mais il n’allait pas être disponible, si tout s’est parfaitement déroulé, jusqu’aux dernières étapes du tournoi.

“Il y avait trop d’inconnues pour nous sur ce chemin de la reprise et aussi, je ne pense pas que nous puissions prendre un joueur qui n’est pas disponible pour les phases de groupes. Cela serait considéré comme arrogant dans certains cercles.”