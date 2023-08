Gareth Southgate: Jordan Henderson m’a posé des questions sur l’avenir de l’Angleterre avant le transfert controversé de l’Arabie saoudite, mais je ne le jugerai pas

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a révélé que Jordan Henderson avait posé des questions sur son avenir international avant de déménager en Arabie saoudite.

L’ancienne star de Liverpool a quitté Anfield cet été dans un déménagement controversé en Arabie saoudite, retrouvant Steven Gerrard à Al Ettifaq.

3 Henderson a été critiqué pour avoir déménagé en Arabie saoudite Crédit : Getty

Cela a conduit à la fureur des communautés LGBTQ + après les longues affiliations de Henderson avec les groupes ayant des lois contre l’homosexualité dans l’État du Golfe.

En plus des questions posées au joueur de 33 ans sur ses convictions fondamentales, il y a aussi des sourcils levés sur son avenir international.

Un déménagement en Arabie saoudite a sans aucun doute affecté ses chances d’être appelé dans l’équipe d’Angleterre.

Mais le patron des Three Lions, Southgate, a éclairci ou non Henderson pourrait dire au revoir à sa carrière internationale ou non – ainsi que s’exprimer sur ses choix moraux.

Southgate était dans le studio talkSPORT vendredi matin, parlant à Jim White et Stuart Pearce sur une gamme de sujets.

Sur Henderson, il a déclaré: « Je lui ai parlé cet été, la question qu’il voulait savoir était » si je déménage ici, allez-vous automatiquement m’exclure?

« Nous serions stupides de faire cela. Pourquoi exclurions-nous quelqu’un en fonction de l’endroit où il joue? Nous devons voir comment il joue.

« Nous avons une idée de ce à quoi ressemblera cette ligue, mais nous ne le saurons pas tant que nous ne commencerons pas à voir les matchs.

3 Southgate a défendu Henderson et a insisté sur le fait qu’il était toujours dans ses plans pour l’Angleterre Crédit : talkSPORT

3 Henderson a fait 77 sélections pour l’Angleterre Crédit : Getty

« Si vous me demandiez il y a trois mois à quoi ressemblerait cette ligue, j’aurais une idée très différente de ce à quoi elle ressemble alors que de plus en plus de joueurs décident d’y aller.

« Des joueurs de renom, mais pas tellement qui sont au sommet de leur carrière, mais pas des joueurs qui ont dépassé leur date de péremption.

« Je pense que tout ce projet est fascinant pour la direction qu’il prend et à quoi cela pourrait ressembler au cours des prochaines années.

« Mais Henderson ne jouera pas en Premier League. Il ne jouera pas en Ligue des champions, ce qui est l’évaluation la plus simple pour le niveau auquel il joue. »

L’ancien milieu de terrain Thomas Hitzlsperger, qui s’est déclaré homosexuel en 2014, a critiqué Henderson pour avoir tourné le dos à la communauté, mais Southgate a refusé de condamner l’Anglais.

Il a ajouté: « Ce n’est pas à moi de juger un individu, qu’il soit dans le football ou dans toute autre industrie.

« Je ne pense pas qu’il change son point de vue sur ce en quoi il croit. Alors maintenant, nous sommes dans un monde vraiment complexe où, qu’est-ce qu’on dit, personne ne devrait aller à Newcastle ? Personne ne devrait-il travailler pour des entreprises que les Saoudiens possèdent à Londres ou personne ne devrait-il acheter du pétrole aux Saoudiens ?

«Je pense que c’est très compliqué, je comprends parfaitement l’argument de, vous savez, vous avez soutenu la communauté LGBTQ et je peux comprendre pourquoi ils auraient une opinion très forte à ce sujet.

«Je pense que c’est si difficile de dire, vous savez, est-ce que Henderson dit qu’il ne soutient plus cette communauté? Eh bien non, il ne l’est pas, mais bien sûr, les gens vont dire que ses actions sont l’inverse de cela. »