Gareth Southgate insiste sur le fait qu’il y a plus à venir d’Angleterre à l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Gareth Southgate a promis qu’il y avait plus à venir d’Angleterre à l’Euro 2020 après une victoire serrée sur la République tchèque.

La tête précoce de Raheem Sterling a suffi à sceller une victoire 1-0 à Wembley et à s’assurer la première place du groupe D.

L’Angleterre n’a pas encore concédé dans le tournoi – bien qu’elle n’ait marqué que deux buts grâce à Sterling – et affrontera la France, l’Allemagne, le Portugal ou la Hongrie en huitièmes de finale à Wembley mardi prochain.

Malgré ce qui ressemble à une rencontre potentiellement délicate des 16 derniers, Southgate est ravie qu’elle ait lieu à Wembley.

« Il y a plus à venir de nous, certainement », a déclaré Southgate.

« Nous ne parlons pas couramment mais nous avons des moments où nous sommes une bonne équipe. Nous nous améliorons encore. Nous avons l’air difficile de jouer contre.

« Nous n’avons pas encore marqué sur un set play », a-t-il ajouté. « Je sais que les gens se moquent de nous en marquant uniquement sur des coups de pied arrêtés, mais ils sont cruciaux dans les grands matches et nous devons les réussir.

« Nous voulions gagner le groupe, nous voulions rester à Wembley et nous attendrons de voir qui nous affronterons demain.

C’est génial d’avoir plus de supporters, c’est sûr. Qui sait si ce sera bien ou pas. Nous voulions gagner le groupe et rester à Wembley et nous attendrons de voir qui nous jouerons.

« Ce sont différents types de tests, mais nous faisons beaucoup de bonnes choses.

« Nous avons réussi à faire participer la plupart de l’équipe aux matchs, 90 minutes pour Harry Maguire, ce qui était important, Hendo (Jordan Henderson) a obtenu 45 minutes, ce qui était un véritable pas en avant. Il y avait beaucoup de points positifs pour nous. «

Southgate sur des minutes « importantes » pour Maguire et Henderson… « C’était un appel difficile. Tyrone Mings a été un colosse absolu pour nous et est de nouveau entré dans le match à un moment important et a très bien géré cela également. « Harry Maguire a cette présence et ce sang-froid. Sa passe à Kane en première mi-temps était une balle fabuleuse à travers les lignes et il n’y a pas beaucoup de défenseurs dans le football mondial qui peuvent le faire. Il était donc important pour lui de les obtenir. 90 minutes. « C’est évidemment plus difficile pour Jordan Henderson parce qu’il est absent depuis beaucoup plus longtemps. C’était génial de lui avoir 45 minutes et il ira mieux pour ça. Cela ajoute à nos options dans cette zone du terrain. »

Sterling a frappé un poteau en moins de deux minutes avant de diriger le centre de Jack Grealish pour le gagner après 12 minutes.

Grealish était l’un des quatre changements et Southgate a félicité ses joueurs pour s’être adaptés rapidement après que Mason Mount et Ben Chilwell ont été contraints de s’isoler lundi.

Ils sont entrés en contact étroit avec l’Écossais Billy Gilmour après le match nul 0-0 de vendredi à Wembley. Le milieu de terrain a ensuite été testé positif pour le coronavirus et cela a forcé Southgate à un remaniement tardif.

Image:

Raheem Sterling mène l’Angleterre contre la République tchèque



« Je pensais que nous avions très bien commencé, nous étions stables avec le ballon, nous avions travaillé sur certaines choses à l’entraînement hier », a-t-il déclaré.

« Crédit aux joueurs, certaines des choses que nous avons dû ajuster sans le ballon car nous avons dû changer ce que nous faisions du jour au lendemain à cause du personnel différent.

« C’était un énorme mérite pour les joueurs qu’ils étaient aussi stables sans ballon qu’ils l’étaient. »

Jack, fabuleuse croix pour le but. Nous avons vu que certaines des positions d’échange de ces joueurs avant étaient vraiment excitantes, en particulier au début du jeu. Je pensais que nous étions un peu fatigués, mais nous savons que parce qu’un ou deux sont un peu à court de forme physique.

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a déclaré que Bukayo Saka a profité de son opportunité lors de la victoire 1-0 contre la République tchèque. (Photos : ©UEFA 2021)



L’Angleterre étant déjà assurée d’une place à élimination directe, Gareth Southgate avait déclaré avant le coup d’envoi « c’est une excellente soirée pour nos joueurs attaquants d’aller s’exprimer », et ils l’ont fait, en particulier l’attaquant d’Arsenal Bukayo Saka, qui a mis un homme de -les performances du match.

Southgate a fait l’éloge du joueur de 19 ans, affirmant qu’il avait saisi son opportunité avec sa performance contre la République tchèque.

Image:

Les actions de Bukayo Saka pour l’Angleterre contre la République tchèque à l’Euro 2020



« Nous avons été très impressionnés par Bukayo Saka tout au long du mois », a déclaré Southgate.

« Il a été excellent à Middlesbrough et nous l’avons aimé avec et sans ballon. Sa réception sous pression ce soir était fantastique.

Je pensais que Bukayo Saka était génial. Je lui ai dit après le match qu’il s’est mis dans les poches d’espace, qu’il a foncé sur les gens, qu’il était direct et c’est ce dont vous avez besoin. C’est tout à son honneur.

« Je ne peux pas parler assez de lui. Il a mérité cette opportunité. Ses performances à l’entraînement depuis qu’il a rejoint ce camp ont été exceptionnelles.

« Nous avons parlé de le faire jouer dans certains des matchs précédents et il a gagné cette chance ce soir et il l’a saisie. Il était fabuleux. »

Bukayo Saka sur son arc de tournoi… «Nous avons parfois joué du très bon football. Bien sûr, comme nous nous sommes déjà qualifiés avant le match, nous avons eu beaucoup plus de liberté et une chance de nous exprimer. Je pense que cela s’est montré ce soir et je suis vraiment content de la performance de moi-même et de l’équipe. « Le manager m’a juste dit d’aller m’exprimer sur ce que j’ai pour mon club cette saison. Parfois, cela signifiait tomber et conduire sur les adversaires et je l’ai fait, nous a fait monter sur le terrain, et c’était à nouveau un bon centre de Jack avec Raheem au bon endroit au bon moment.

Sterling: Vous devez jouer les meilleures équipes à un moment donné

Image:

Raheem Sterling célèbre après avoir donné l’avantage à l’Angleterre contre la République tchèque



Le buteur anglais Raheem Sterling insiste sur le fait que l’Angleterre doit affronter la phase à élimination directe après avoir battu la République tchèque pour se qualifier pour les 16 derniers en tant que vainqueur du Groupe D.

« Je pense qu’il y a des points positifs dans le match », a déclaré l’attaquant de Man City. « Nous avons mieux gardé le ballon aujourd’hui. Cela nous a donné plus d’options offensives. Nous avons très bien pris les devants, joué du bon football et marqué le but dont nous avions besoin.

Il a ajouté: « Si vous ne concèdez pas de buts, vous gagnez des matchs de football. Vous avez juste besoin de marquer à l’autre bout. Les gens ont été déçus par le match contre l’Écosse il y a quelques jours mais nous n’avons pas encaissé. Le plus important était de C’est un tournoi de football et ce sera difficile mais nous devons faire ce que nous faisons.

« À un moment donné, vous devez affronter les meilleures équipes. Il s’agit de vous mettre au défi. »

Neville : J’ai vraiment confiance en ce groupe anglais

Image:

Les joueurs anglais célèbrent avec Raheem Sterling après avoir ouvert le score contre la République tchèque



Gary Neville de Sky Sports parle à ITV :

« Travail fait, vraiment professionnel. Je le répète, je ne pense pas que l’Angleterre va gagner ce tournoi en battant la France, l’Allemagne, le Portugal, l’Espagne.

« Je ne pense pas que nous ayons les joueurs pour le faire, je pense que nous avons de bons joueurs, mais je pense sincèrement que nous allons le gagner en jouant comme nous sommes maintenant, ce qui est professionnel, en gardant les draps propres, en veillant à ce que le dos est protégé avec ces deux gars au milieu de terrain. Et puis en créant ces moments d’éclat individuels et nous avons des joueurs qui peuvent y parvenir pour nous.

« Ne soyez pas surpris si nous jouons contre l’Allemagne ou la France, nous allons à cinq à l’arrière parce que je pense que nous aurons peut-être besoin de plus de quatre défenseurs contre [Kylian] Mbappé, [Antoine] Griezmann et [Karim] Benzema.

Bukayo Saka dit que l’Angleterre a dû creuser profondément pour battre la République tchèque et que la tête du groupe a scellé une soirée parfaite pour l’équipe.



« J’ai fait partie d’équipes d’Angleterre où en phase de groupes, ça a été des montagnes russes émotionnelles, un cirque presque.

« S’il s’agissait de l’Allemagne ou d’un autre pays, nous les regarderions et penserions: » ils ont l’air calmes et en contrôle « . On ne pense pas qu’avec l’Angleterre parce qu’on en veut toujours plus, on veut l’éclat et la victoire 3-0.

« Mais je me sens vraiment confiant dans ce groupe et je fais confiance au manager et au fait qu’il sait ce qu’il fait avec ce groupe.

« Match massif la semaine prochaine, un jeu de géant, mais une semaine pour s’y préparer et j’ai hâte d’y être… »

« De nombreux avantages pour une Angleterre efficace »

Image:

Harry Kane et Jack Grealish applaudissent les fans après la victoire de l’Angleterre sur la République tchèque



Roy Keane de Sky Sports parle à ITV :

« Ils ont été très efficaces. La deuxième mi-temps de l’Angleterre n’avait pas besoin d’être géniale, j’étais vraiment déçu de la mentalité de la République tchèque d’essayer de marquer un but.

« Mais l’essentiel est à ce niveau, il s’agit de gagner des matchs de football, c’est le travail accompli.

« Bien sûr, cela va devenir plus difficile, les joueurs le savent, mais les gros avantages pour Gareth ce soir sont une autre feuille blanche, Maguire a eu 90 minutes, Henderson en a eu 45.

« Gareth sera ravi.

Statistiques Opta – L’Angleterre, timide, fait le travail

Image:

Raheem Sterling célèbre avec Jack Grealish après avoir ouvert le score contre la République tchèque



L’Angleterre n’a dominé son groupe aux Championnats d’Europe que pour la troisième fois, également à l’Euro 1996 et à l’Euro 2012. Avec seulement deux buts marqués, elle est l’équipe ayant le moins de buts à avoir jamais terminé en tête d’un groupe lors d’un tournoi Euros.

L’Angleterre a gardé 15 clean sheets lors de ses 19 derniers matches toutes compétitions confondues, n’encaissant que cinq buts. Ils ont traversé une phase de groupes lors d’un tournoi majeur sans concéder pour la troisième fois seulement, le faisant également lors de la Coupe du monde 1966 et lors de la deuxième phase de groupes de la Coupe du monde 1982.

L’Angleterre n’a pas réussi un seul tir au but dans la seconde moitié d’un match pour la première fois depuis octobre 2018 contre l’Espagne lors d’un match de l’UEFA Nations League. Leur dernier effort au but était une tentative de Harry Kane à la 26e minute.

Raheem Sterling a été directement impliqué dans 20 buts lors de ses 19 derniers matches avec l’Angleterre (14 buts, 6 passes décisives) et a terminé du côté des vainqueurs dans les 12 matches lorsqu’il a trouvé le chemin des filets pour l’équipe nationale.

Depuis ses débuts en Angleterre en septembre dernier, Jack Grealish a récolté plus de passes décisives que tout autre joueur anglais (3), bien qu’il n’ait joué que neuf des 15 matches des Trois Lions depuis lors.

Et après?

Terminer en tête du groupe D signifie que l’Angleterre jouera le mardi 29 juin à 17h à Wembley contre les finalistes du groupe F (soit le Portugal, la France, l’Allemagne ou la Hongrie).