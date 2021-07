Gareth Southgate immortalisé dans une crème glacée après avoir été nommé « le plus cool des Britanniques »

GARETH Southgate a été immortalisé dans la crème glacée après avoir été nommé le « Britannique le plus cool ».

Le portrait du gaffer anglais était entièrement composé de cônes, de sauces, de centaines et de milliers, de gaufrettes et de flocons de chocolat.

Gareth Southgate immortalisé dans une glace par l’artiste Nathan Wyburn Crédit : SWNS

L’artiste Nathan Wyburn a utilisé environ 100 cornets, 50 boules de glace, 3 kg de sauce framboise, chocolat et caramel, 1 kg de centaines et de milliers, 75 flocons de chocolat et 250 gaufrettes.

Quelque 30 pour cent des Britanniques disent que Southgate, 50 ans, est le Britannique le plus cool, suggère un sondage FoodHub.

Il était suivi par les stars des Trois Lions Marcus Rashford, 23 ans, avec 18%, et Bukayo Saka, 19 ans, avec 13%.

La reine, l’acteur Daniel Craig, 53 ans, et l’animatrice de radio Maya Jama, 26 ans, figuraient tous dans le top 10.

Nathan a déclaré: «Ce que Gareth Southgate et son équipe ont fait cette année – pour se rendre à la première finale de l’Angleterre depuis 1966 – était une réalisation incroyable qui a vraiment résonné avec la nation, surtout après 16 mois de verrouillage si difficiles.

Top 10 des « Britanniques les plus cools » 1. Gareth Southgate – 30 pour cent 2. Marcus Rashford – 18 pour cent 3. Bukayo Saka – 13% 4. Maya Jama – 10 pour cent 5. Bimini Bon-Boulash – 8 pour cent 6. Dua Lipa – 6 pour cent 7. La reine – 6 pour cent 8. Harry Kane – 4 pour cent 9. Daniel Craig – 3 pour cent 10. Phoebe Waller-Pont – 2 pour cent

« Ce fut un honneur de créer un portrait de lui pour célébrer ses réalisations – et en utilisant les ingrédients du cornet de crème glacée classique, tout en étant un véritable défi. »

Le PDG de FoodHub, Ardian Mula, a ajouté : « Célébrer ce que Gareth Southgate a fait pour ce pays est vraiment important et nous voulions le faire d’une manière qui soit fidèle à l’éthique de Foodhub.

« Donc, comme les desserts occupent désormais une place importante dans le secteur de la livraison à emporter et que c’est officiellement le Mois national de la crème glacée, faire un portrait de Gareth à partir d’ingrédients de cornet de crème glacée était une évidence. »