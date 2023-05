Gareth Southgate exige un rapport des stars pour le service en Angleterre avant les éliminatoires européennes de juin | Nouvelles du football

Gareth Southgate devrait nommer mercredi son équipe d’Angleterre la plus forte possible, et il dira à ses joueurs qu’il veut qu’ils se présentent tous pour les éliminatoires européens du mois prochain contre Malte et la Macédoine du Nord.

Sky Sports Nouvelles a été informé que les responsables de la FA craignaient que certains membres de l’élite anglaise ne soient pas disponibles pour le camp international après une saison inhabituellement longue.

Mais Southgate soulignera que les deux matchs sont loin d’être un « gimme », et les deux sont essentiels pour renforcer la cohésion de l’équipe qui peut aider l’Angleterre à remporter le tournoi en 2024.

Le coach anglais a décidé de nommer son équipe tôt pour le double-tête, pour essayer de faire passer un message à ses joueurs clés.

Southgate annonce généralement son équipe le jeudi avant les derniers matchs de Premier League avant une pause internationale. Cette fois, il annonce ses sélections avec plus d’une semaine d’avance – à Wembley, mercredi – plus de trois semaines (23 jours) avant le premier match de l’Angleterre.

C’est à Malte le 16 juin, et cela survient 19 jours après le dernier tour de match de Premier League. Southgate souhaite informer ses joueurs tôt afin qu’ils puissent adapter leurs projets de vacances en conséquence.

Les qualifications de l’Angleterre pour l’Euro 2024 contre Malte ont lieu six jours seulement après la finale de la Ligue des champions





Un responsable du club a déclaré: « C’est une grande demande. S’attendre à ce que les joueurs reportent leurs vacances d’été de trois semaines – ce qui est déjà très court cette année – juste pour qu’ils puissent jouer deux internationaux sans signification que l’Angleterre pourrait gagner confortablement avec leur équipe B. «

En raison de la Coupe du monde d’hiver, cette saison est plus longue que la dernière campagne : les matches de Premier League se terminent une semaine plus tard, la finale de la Ligue des champions a lieu deux semaines plus tard que la saison dernière.

En 2022, l’Angleterre a terminé sa ronde estivale de matchs internationaux le 14 juin, deux jours avant le début des matchs internationaux de cet été.

Cela signifie qu’avec la plupart des équipes de Premier League revenant à l’entraînement de pré-saison vers le 10 juillet, la « saison fermée » pour les joueurs d’élite est plus courte, et il y a une inquiétude que certains pourraient être encouragés à manquer les deux éliminatoires internationaux contre des nations perçues comme » moindre » opposition.

Les officiels de la formation anglaise sont de plus en plus frustrés par le fait que certains des meilleurs joueurs du pays n’ont pas été disponibles pour Southgate lors des camps récents – les blessures excluant Marcus Rashford, Reece James, Mason Mount et Raheem Sterling.

La victoire de Manchester City jusqu’à la finale de la Ligue des champions est moins un problème pour l’Angleterre cette saison qu’auparavant.

La finale à Istanbul est prévue le samedi 10 juin, six jours avant les qualifications de l’Angleterre pour l’Euro à Malte.

En 2021, lorsque Manchester City a affronté Chelsea en finale de la Ligue des champions, il n’y avait que quatre jours entre la pièce maîtresse européenne à Porto et le match de préparation du Championnat d’Europe d’Angleterre contre l’Autriche.