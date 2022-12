Gareth Southgate envisage de quitter l’Angleterre après l’élimination de la Coupe du monde | Nouvelles du football

Gareth Southgate envisage de quitter son poste de manager de l’Angleterre.

L’Angleterre a été éliminée de la Coupe du monde par la France samedi et Southgate veut du temps et de l’espace pour s’assurer qu’il prend la bonne décision.

Southgate n’a jamais caché le fait qu’il souhaite un jour revenir à la direction du club et s’il devait quitter l’Angleterre, on s’attend à ce qu’il dirige un club de la Ligue des champions en Angleterre ou en Europe.

Les joueurs de la FA et de l’Angleterre veulent que Southgate reste au moins jusqu’aux Championnats d’Europe en Allemagne en 2024.

L’année dernière, Southgate a signé une prolongation de contrat de deux ans qui expire après l’Euro 2024.

Southgate a mené l’Angleterre à une première demi-finale de Coupe du monde en 28 ans en Russie en 2018, sortant en prolongation contre la Croatie, avant une défaite finale de l’Euro 2020 aux tirs au but contre l’Italie à l’été 2021.

