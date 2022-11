Gareth Southgate émet un avertissement sur l’USMNT “à plein régime”

DOHA, Qatar – Gareth Southgate a averti que l’Angleterre devait améliorer sa défense contre les États-Unis vendredi alors que l’équipe de Gregg Berhalter “sera à plein régime” dans son affrontement dans le groupe B.

L’Angleterre a lancé sa campagne de Coupe du monde avec une victoire 6-2 contre l’Iran au Khalifa International Stadium lundi alors que Jude Bellingham, Bukayo Saka (deux fois), Raheem Sterling, Marcus Rashford et Jack Grealish ont tous trouvé le filet.

C’était la plus grande victoire de l’Angleterre lors de son match d’ouverture d’un tournoi majeur, mais Southgate s’inquiétait d’une seconde mi-temps au cours de laquelle Mehdi Taremi a marqué deux fois, le premier une superbe première fois et le second une pénalité de temps d’arrêt après une intervention discutable. de VAR alors que John Stones tirait la chemise de Morteza Pouraliganji.

“Écoutez, nous sommes vraiment ravis de commencer le tournoi de cette manière, vraiment satisfaits de notre jeu offensif”, a déclaré Southgate lors de sa conférence de presse d’après-match.

“Nous savons qu’il est généralement très difficile de marquer des buts contre l’Iran, c’est donc tout à l’honneur de nos joueurs, de leurs mouvements, de la qualité de nos passes, de la qualité de nos finitions.

“Je n’ai pas aimé la fin du match. Encaisser deux buts comme nous l’avons fait n’est pas le niveau dont nous avons besoin. Nous allons devoir être meilleurs qu’aujourd’hui dans certains aspects de notre match contre les États-Unis parce que ils vont venir nous chercher à plein régime et nous allons devoir nous remettre à zéro.

“Je n’aime pas les matchs qui dérivent comme celui-ci et c’était difficile car il y avait tellement de temps additionnel dans les deux mi-temps. Je comprends que la concentration dérive un peu mais cela ne suffira pas pour nous de progresser dans le tournoi. Donc, nous avons encore beaucoup à faire pour nous qualifier, mais bien sûr, c’est un très bon début pour nous.”

Southgate a également confirmé que Harry Maguire avait été remplacé par la maladie et a déclaré que Harry Kane allait “bien” malgré le fait qu’il ait quitté le stade avec un léger cerclage à la cheville droite.