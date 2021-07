Gareth Southgate dit qu’il veut mener l’Angleterre à la Coupe du monde 2022 au Qatar | Actualités footballistiques

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a déclaré qu’il souhaitait rester aux commandes de la Coupe du monde 2022 après la défaite en finale de l’Euro 2020 contre l’Italie.

Interrogé sur la possibilité d’un nouveau contrat, il a répondu : « Je ne pense pas que le moment soit venu d’y penser. Nous devons nous qualifier pour le Qatar. J’ai besoin de temps pour m’éloigner et réfléchir à l’Euro 2020. Je besoin de repos.

« Diriger votre pays dans ces tournois coûte cher. Je ne veux pas m’engager plus longtemps que je ne le devrais. Ce n’est pas une question financière. Comme je suis assis ici aujourd’hui. Je voudrais emmener l’équipe au Qatar. »

