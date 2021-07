Gareth Southgate dit que les décisions de pénalité de l’Angleterre lors de la finale de l’Euro 2020 restent avec lui | Actualités footballistiques

Gareth Southgate a assumé la responsabilité de la défaite de l’Angleterre aux tirs au but, affirmant que les décisions prises lui incombaient entièrement.

C’était une histoire douloureusement familière pour l’Angleterre à Wembley. Ils ont fait match nul 1-1 avec l’Italie en 120 minutes, ce qui a conduit aux redoutables pénalités pour décider du vainqueur de l’Euro 2020.

Tout a bien commencé, mais les ratés de Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, 19 ans, ont permis à l’Italie de remporter son deuxième titre de champion d’Europe, laissant à nouveau l’Angleterre le cœur brisé alors qu’elle était battue 3-2 en tirs de barrage.

Après le match, le sélectionneur anglais Southgate a assumé l'entière responsabilité des tirs au but, ayant choisi la formation.

















Il y a eu des émotions contrastées pour les fans anglais et italiens après la dramatique séance de tirs au but à Wembley



Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il dirait à Saka, Southgate a répondu : « C’est à moi de décider. J’ai choisi les tireurs de penalty en fonction de ce que nous avons fait à l’entraînement et personne n’est seul. Nous avons gagné ensemble en équipe et c’est absolument sur nous tous en termes de ne pas pouvoir gagner le match ce soir.

« Mais en ce qui concerne les pénalités, c’est ma décision et cela m’appartient totalement.

« Nous avons eu deux [penalty takers] partir plus tôt dans le jeu, c’est pourquoi nous avons apporté les modifications que nous avons apportées. Nous avons suivi ce qu’ils ont fait avec leurs clubs sur une longue période de temps et ce qu’ils ont également montré à l’entraînement, c’est donc le processus qui a fonctionné pour nous en Russie et dans la Ligue des Nations, mais ce soir, cela n’a pas fonctionné. assez travaillé.

Image:

L’entraîneur anglais Gareth Southgate embrasse Bukayo Saka après son penalty manqué



« Nous étions bien préparés et avons bien commencé, mais malheureusement, les gars n’ont pas pu se convertir ce soir. Ils ne peuvent pas se regarder en fonction de la façon dont ils se sont entraînés parce qu’ils ne pouvaient plus faire ça ou mieux.

« [Saka] est un super garçon, il est si populaire auprès de tout le groupe. Il a eu un tournoi incroyable et c’est une star, et il continuera d’être une star.

« Dans une finale ce soir également, il a exceptionnellement bien performé lorsqu’il est entré dans le match. Nous devons être là pour le soutenir et l’aider, mais je suis sûr qu’il recevra beaucoup d’amour de l’extérieur du chemin il s’est imposé dans ce tournoi. »

Bien que la soirée se soit terminée par un autre chagrin aux tirs au but, Southgate souhaite que ses joueurs soient fiers de leurs efforts à l’Euro 2020.

Image:

Un Bukayo Saka ému a été embrassé par ses coéquipiers après son penalty



Il a dit au BBC: « Nous sommes extrêmement déçus parce que d’abord, les joueurs ont été un crédit absolu. Ils ont donné tout ce qu’ils pouvaient ce soir, ils se sont enfoncés dans le sol. Parfois, ils ont très bien joué et parfois, nous avons pas assez bien garder le ballon, surtout en début de seconde mi-temps.

« Mais ils ne peuvent avoir aucune récrimination. C’est un plaisir de travailler avec eux et ils sont allés plus loin que nous depuis si longtemps, mais ce soir, c’est incroyablement douloureux dans ce vestiaire … Vous devez vous sentir cette déception parce que les occasions de gagner des trophées comme celui-ci sont si rares dans votre vie.

« Mais quand ils réfléchissent à ce qu’ils ont fait, ils devraient être très fiers d’eux. »

L’entraîneur gagnant Mancini a perdu les mots

Image:

Le sélectionneur italien Roberto Mancini avec le trophée de l’Euro 2020 après sa victoire à Wembley



L’entraîneur-chef italien Roberto Mancini a ajouté un autre trophée à son cabinet, complétant un revirement sensationnel de l’équipe nationale, qui n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde il y a trois ans.

« C’était même impossible d’envisager cela à un moment donné, mais les gars étaient tout simplement incroyables. Je n’ai pas de mots pour eux, c’est un groupe merveilleux. C’était un match difficile rendu beaucoup plus difficile après leur premier but. En dehors de cela début de période, nous avons dominé le match.

« Nous sommes ravis pour les gens et le public italien car ils le méritent vraiment après une période difficile. C’est une grande joie pour nous.

« Gagner le Championnat d'Europe pour la première fois depuis 1968 et remporter le trophée, je pense que c'est quelque chose d'incroyable.

















Rob Dorsett et Jess Creighton de Sky Sports News remettent en question les horaires des remplacements de Gareth Southgate lors de la défaite finale de l’Euro 2020 contre l’Italie



« C’était (pleurer) l’émotion qui se produit après avoir réalisé quelque chose d’incroyable. C’était l’émotion de voir les gars célébrer et les fans dans les gradins.

« En voyant tout ce que nous avons réussi à créer, tout le travail acharné que nous avons fourni au cours des trois dernières années, mais plus particulièrement les 50 derniers jours qui ont été très durs.

« C’est le fait que nous avons pu forger cet esprit d’équipe au cours des 50 derniers jours, ils ont vraiment créé quelque chose qui ne pourra jamais être séparé à l’avenir. Ils seront toujours synonymes de ce triomphe.

« Il faut avoir un peu de chance aux tirs au but. Je suis un peu désolé pour l’Angleterre, car ils ont également eu un excellent tournoi. L’équipe a beaucoup grandi et je pense que nous pouvons encore nous améliorer. Nous sommes très heureux pour tous les Italiens. Je n’ai pas de mots pour ces gars! »

Comment les joueurs ont réagi

















Jess Creighton de Sky Sports News déclare que l’équipe d’Angleterre a « fait quelque chose de magique » en unissant la nation avec ses performances à l’Euro 2020



capitaine d’Angleterre Harry Kane au BBC: « Les garçons n’auraient pas pu donner plus. Les pénalités sont la pire chose au monde quand vous les perdez. Ça a été un tournoi fantastique, nous devrions être fiers et garder la tête haute, mais ça va faire mal maintenant. Ça va faire mal pendant un certain temps, mais nous sommes sur la bonne voie et nous construisons. Espérons que nous pourrons progresser l’année prochaine.

« Nous avons joué contre une très bonne équipe et avons pris un départ parfait. Nous sommes peut-être tombés un peu trop profondément, parfois quand vous marquez aussi tôt, il est facile d’absorber la pression et de s’y accrocher. Ils ont eu beaucoup de balle, mais nous avions l’air assez en contrôle.

« Nous n’avons pas créé trop d’occasions, ils ont obtenu la percée sur coup de pied arrêté et après cela, c’était probablement 50/50. Nous avons eu quelques demi-occasions en prolongation, puis les pénalités sont des pénalités. Nous avons suivi notre processus et les garçons ont fait tout ce qu’ils pouvaient, mais ce n’était tout simplement pas notre soirée.

« N’importe qui peut rater un penalty. Nous gagnons ensemble, nous perdons ensemble et nous grandirons. Cela nous donnera plus de motivation pour bien faire la Coupe du monde l’année prochaine. »

Image:

L’Italie soulève le trophée de l’Euro 2020 après avoir battu l’Angleterre en finale



capitaine d’Italie Giorgio Chiellini à ITV: « C’était un match difficile, nous avons commencé de la pire des manières, avec l’Angleterre marquant au bout de deux minutes. Les supporters, tout le stade, ont donné leur énergie à l’Angleterre, mais nous étions calmes et puis nous avons commencé à diriger le match à partir de 15 minutes et avons commencé à jouer. Nous avons trouvé les bonnes passes, contrôlé le jeu et c’était le moyen de gagner. C’est un rêve devenu réalité, c’est magique. Nous sommes plus que heureux. »

défenseur de l’Italie Léonard Bonucci: « Nous étions spéciaux en ce sens que nous y avons cru dès le premier jour lorsque nous nous sommes tous engagés. Il y avait un sentiment différent dans l’air et c’est arrivé. C’est incroyable comment, jour après jour, nous ne nous sommes jamais lassés de passer du temps ensemble. Normalement, vous ne pouvez pas attendre que quelque chose se termine quand c’était si long, mais nous avions cette envie ardente de continuer. C’est incroyable.

« Nous [Bonucci and Chiellini] Nous attendions ce moment depuis 2012. Nous étions à un pas, mais nous l’avons poursuivi. Mais nous pensions que nous pouvions le faire. »

Image:

Le gardien Gianluigi Donnarumma était le héros des tirs de barrage pour l’Italie



gardien de but italien Gianluigi Donnarumma: « Nous avons fait quelque chose d’extraordinaire. Nous sommes heureux. Nous n’avons pas lâché un millimètre. Vous savez tous d’où nous sommes partis. Nous sommes une équipe fantastique et nous le méritons.

« Le but que nous avons encaissé au tout début aurait pu nous aider, mais nous ne sommes pas une équipe qui abandonne. Ce n’était pas facile mais nous avons été spectaculaires, super. Nous avons dominé pendant une grande partie du match. Nous méritons tout cette. »