« Si nous ne gagnons pas l’Euro avec cette équipe de joueurs, alors M. Gilet doit être arrêté pour crimes contre le football ! Il doit rentrer à la maison ! »

C’était le verdict hilarant de Gabby Agboblahor de talkSPORT, qui a tout simplement été époustouflé par le bombardement anglais de la Macédoine du Nord lors de leur qualification pour l’Euro 2024.

5 L’Angleterre en avait trop pour la Macédoine du Nord Crédit : Getty

5 Cette victoire rapproche les hommes de Gareth Southgate de la finale de l’été prochain Crédit : Getty

Le triplé de Bukayo Saka, deux buts de Harry Kane et des frappes de Marcus Rashford et Kalvin Phillips ont scellé la victoire écrasante 7-0 qui voit l’Angleterre faire un autre grand pas vers l’Euro 2024.

Rien n’est encore scellé malgré le fait que l’Angleterre ait obtenu un maximum de 12 points à mi-parcours de sa campagne de qualification, mais sa candidature pour atteindre la finale de l’été prochain n’est plus qu’une formalité maintenant.

C’est bien loin de cette époque il y a 12 mois, lorsque les fans des Trois Lions réclamaient sa tête à la suite d’une humiliation de la Ligue des Nations aux mains de la Hongrie.

Sur cet épisode traumatisant et la façon dont l’Angleterre a géré les choses depuis, Southgate a déclaré à talkSPORT : « Nous avons beaucoup appris grâce à ce processus, mais je pense que nos performances à la Coupe du monde et en particulier depuis la Coupe du monde ont été exceptionnelles.

« Il y a un point idéal en termes de faim que l’équipe a, ils ne sont pas encore arrivés là où ils veulent, mais aussi une confiance des expériences qu’ils vivent et des niveaux des jeux qu’ils ont avait. »

Southgate, souvent critiqué pour son style de football « sûr », n’est jamais du genre à prendre de l’avance dans les interviews avec les médias, mais même il a admis que ses joueurs faisaient tout ce qu’il fallait.

Lorsqu’on lui a demandé si l’Angleterre avait l’élan pour faire quelque chose de spécial, il a répondu : « Eh bien, nous devons le faire de cette façon.

5 L’irrésistible Saka a marqué trois buts et sera sûrement un joueur clé pour l’Angleterre l’été prochain Crédit : Getty

5 Les supporters anglais rêveront que le football reviendra enfin à la maison en 2024 Crédit : Getty

5 Et si ce n’est pas le cas, Southgate passera une nuit dans une cellule de prison si Agbonlahor parvient à ses fins ! Crédit : Getty

« Nous avons clairement indiqué que c’était notre objectif et nous sommes capables de le faire.

« Il y a d’autres équipes qui sont à un niveau très élevé et il va y avoir des bosses sur le chemin pour y parvenir. Vous devez réagir et vous adapter à tout.

« Il y a de bons signes, nous avons de la concurrence pour les places, ce qui est essentiel parce que vous en avez besoin. Les gens ne seront pas toujours disponibles, vous avez donc besoin de personnes prêtes à intervenir et à prendre le relais et cela provoque plus de chaque individu quand il y a quelqu’un assis dans la tribune qui cherche désespérément à monter.

« Il y a beaucoup de signes sains mais nous savons aussi qu’il y aura des nuits plus dures que ce soir. »