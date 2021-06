Gareth Southgate dit que la capacité de l’Angleterre à varier son style aide les perspectives de l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Gareth Southgate dit que l’Angleterre ne peut pas se permettre d’être des « snobs du football » cet été, car la variété de passes courtes et de longs ballons peut perturber les meilleurs d’Europe.

Les Three Lions ont produit une performance solide et composée contre la Croatie dimanche alors qu’ils lançaient l’Euro 2020 avec une victoire 1-0 dans le groupe D.

La performance n’était pas parfaite et Jordan Pickford et John Stones semblaient avoir des discussions animées sur l’opportunité de construire à partir de l’arrière ou de frapper la balle longtemps pendant la première moitié de l’affrontement à Wembley.

Southgate dit qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question et pense que la possibilité de varier les choses peut les aider dans leur quête du succès cet été.

« Je pense qu’ils étaient juste en train de décider (que faire) », a déclaré le patron de l’Angleterre. « Nous leur donnons des photos et cela dépend de la façon dont la presse d’opposition et il y avait des moments où elle devait affronter.

« Nous n’avons pas autant de temps pour travailler sur ces modèles de tirs de but que dans un club, et nous sommes également à une erreur de ce que cela coûte plus cher – sur 38 matchs, c’est différent.

« Ces gars sont capables de prendre ces décisions. Nous leur donnons des modèles possibles en fonction de la pression exercée par l’opposition, il y a eu un petit sort où nous sommes restés longtemps et nous en avons juste parlé à la mi-temps.

« Nous ne voulions pas faire ça à chaque fois. Mais il y a des moments plus longs, nous avons un avant-centre qui gagne plus de sa part du ballon.

« Et nous ne devrions pas être des snobs du football. C’est génial de jouer de l’arrière et d’atteindre la ligne médiane en contrôlant le ballon, mais c’est tout aussi efficace d’aller au centre de l’avant et de contrôler le ballon et pouvoir jouer à partir de là.

« La variété est importante contre l’opposition de haut niveau. »