Gareth Southgate dit non aux interviews à la mi-temps de la Coupe du monde

Gareth Southgate ne fera apparemment pas d’interviews à la mi-temps lors des matches de Coupe du monde. Le coach anglais, avec la Football Association, aurait discuté de la question au cours des dernières semaines. Ils ont finalement pris la décision de ne pas tenir compte des appels de la FIFA.

La FIFA a précédemment accordé aux diffuseurs du tournoi au Qatar la possibilité d’interviewer les entraîneurs pendant la mi-temps. L’instance dirigeante mondiale du sport veut donner aux fans plus d’accès lors de la prochaine Coupe du monde. Les entraîneurs ne sont cependant pas obligés de mener les entretiens, car ils ne sont pas encore obligatoires.

Sportsmail affirme que Southgate a choisi de ne pas être disponible pour les entretiens à la mi-temps car cela pourrait créer une distraction pendant une période importante. L’entraîneur souhaite également profiter de la pause complète de la mi-temps avec ses joueurs.

Gareth Southgate indisponible pour les entretiens à la mi-temps

Southgate sera cependant disponible pour les diffuseurs avant le match et directement après le coup de sifflet à plein temps. Cela répondrait aux directives de la FIFA pour les entraîneurs lors de la Coupe du monde.

L’Angleterre entre dans le tournoi à venir en tant que l’un des favoris pour remporter le trophée. Malgré l’immense talent de son équipe, les Three Lions n’ont plus gagné de match depuis mars. Cela couvre une période de six matchs qui comprend trois défaites et trois nuls.

Alors que Southgate a décliné l’invitation, l’entraîneur-chef de la France Didier Deschamps aurait accepté des entretiens à la mi-temps. L’ancien international français a remporté la Coupe du monde 1998 et l’UEFA Euro en 2000 en tant que joueur. Deschamps a également remporté le trophée de la Coupe du monde 2018 en tant qu’entraîneur-chef de la France.

Les entretiens à la mi-temps sont un peu un nouveau concept pour les grandes compétitions de football. Le manager de Crystal Palace, Patrick Vieira, était auparavant devenu le premier entraîneur de Premier League à mener une interview à la mi-temps plus tôt dans la campagne en cours. L’ancienne star d’Arsenal s’est entretenue avec Sky Sports lors du match de son équipe contre les Gunners en août.

La Coupe du monde 2022 au Qatar devrait commencer le dimanche 20 novembre.

PHOTO : IMAGO / UK Sports Pics Ltd.