DOHA, Qatar – Gareth Southgate devrait rester en tant que manager de l’Angleterre jusqu’à l’Euro 2024, ont déclaré des sources à ESPN.

Bien qu’il n’y ait pas encore eu de communication officielle et que la Football Association ait refusé de commenter lorsqu’elle a été contactée par ESPN samedi, il est entendu que le joueur de 52 ans penche maintenant pour rester aux commandes après avoir publiquement admis des doutes sur son avenir.

Southgate est devenu le patron de l’Angleterre après l’Euro 2016 et a supervisé une amélioration spectaculaire de la fortune de l’équipe, atteignant les demi-finales de la Coupe du monde 2018 avant de guider les Trois Lions vers la finale retardée de l’Euro 2020 l’été dernier, perdant face à l’Italie lors d’une séance de tirs au but.

L’Angleterre a été éliminée par la France en quart de finale au Qatar et bien qu’il ait un contrat jusqu’à la fin de 2024, il se demandait s’il était la bonne personne pour continuer dans ce rôle.

Southgate était préoccupé par le sentiment des fans à son égard après la relégation de l’Angleterre du niveau supérieur de l’UEFA Nations League, une campagne qui l’a vu hué par ses propres fans alors qu’ils s’effondraient sur une défaite 4-0 à domicile contre la Hongrie en juin, puis à nouveau à l’extérieur. à domicile contre l’Italie en septembre.

Gareth Southgate est l’entraîneur le plus titré de l’équipe masculine d’Angleterre depuis Sir Alf Ramsey. Richard Heathcote/Getty Images

S’exprimant après la défaite de la France, Southgate a déclaré: “J’ai trouvé une grande partie des 18 derniers mois difficiles. Pour tout ce que j’ai aimé ces dernières semaines, je regarde toujours comment les choses se sont passées pendant 18 mois.

“Ce qui a été dit et ce qui a été écrit, la nuit chez les loups. Il y a beaucoup de choses dans ma tête qui sont vraiment conflictuelles en ce moment.”

Cependant, la FA voulait que Southgate reste et des sources ont déclaré à ESPN que plusieurs joueurs l’avaient contacté pour exprimer leur soutien pour qu’il mène l’équipe dans la campagne de qualification pour l’Euro 2024.

Southgate a passé la semaine à consulter sa famille et ses amis et voit l’ambiance autour de l’équipe plus positivement qu’au lendemain de la défaite 2-1 de l’Angleterre contre la France.

Si la nouvelle est confirmée, cela supprimera ce qui semblait être un processus de sélection potentiellement difficile pour trouver le successeur de Southgate.

Des sources ont déclaré à ESPN que la FA préférerait un candidat anglais pour succéder à Southgate, mais Graham Potter n’a rejoint Chelsea que récemment tandis qu’Eddie Howe est en pleine campagne de qualification pour la Ligue des champions à Newcastle.

Les deux principaux candidats anglais étant difficiles à acquérir, ils auraient envisagé des options plus éloignées, notamment Brendan Rodgers de Leicester City, tandis que l’ancien patron de Chelsea, Thomas Tuchel, et l’ancien manager de Tottenham, Mauricio Pochettino, ont tous deux exprimé leur intérêt pour le rôle.

Cependant, le premier choix de la FA a toujours été que Southgate reste dans son rôle et il semble probable qu’ils aient réalisé leur souhait.

Les prochains matchs de l’Angleterre auront lieu en mars avec deux éliminatoires de l’Euro 2024 en Italie et à domicile contre l’Ukraine.