Gareth Southgate devrait rester en tant que manager de l’Angleterre, déclare Paul Merson | Nouvelles du football

Dans son dernier Sports du ciel colonne, Paul Merson plaide en faveur du maintien de Gareth Southgate en tant que manager de l’Angleterre malgré la sortie de la Coupe du monde de samedi en France, examine où cela a mal tourné pour les Trois Lions et pourquoi Harry Maguire revient du Qatar la tête haute.

Pourquoi Southgate quitterait-il l’Angleterre ?

J’espère que Gareth Southgate n’ira pas. Je l’ai entendu dire qu’il en avait marre de toutes les critiques qui accompagnent le travail, mais ce n’est pas pire que les critiques qui accompagnent la gestion d’un club, au moins il n’est critiqué que de temps en temps avec l’Angleterre.

Si j’étais Southgate, je resterais. C’est le manager de l’Angleterre, il est très bien payé, il est presque assuré de se qualifier pour l’Euro 2024 où il peut avoir une autre chance de gagner un tournoi.

Que va-t-il faire d’autre, gérer une équipe dans la moitié inférieure de la Premier League où il éteint constamment des incendies et se bat pour maintenir une équipe? Comparez cela à rencontrer les meilleurs talents d’Angleterre tous les quelques mois, en vous asseyant et en regardant à quel point ils sont bons.

En tant que manager de l’Angleterre, vous voyez souvent Gareth regarder les grands matchs de Premier League. S’il passe au football de club, il ira toujours à ces matchs, mais cette fois, il regardera ces grandes équipes s’attaquer à son équipe. Il doit réfléchir à deux fois et réfléchir sérieusement à ce qu’il fera ensuite car l’herbe n’est pas toujours plus verte.

Pourquoi partirais-tu ? Parce que quelqu’un a dit que tu aurais dû faire ceci ou cela ? Vous n’entendez pas trop de managers critiquer Southgate. J’ai entendu beaucoup de gens qui n’ont jamais réussi de leur vie le critiquer. C’est un peu différent quand on est manager, c’est bien beau de critiquer quand on n’a aucune expérience de ce que c’est. Je ne sais pas ce que les gens regardent parfois.

Southgate a un travail incroyable. Il travaille avec le meilleur talent que l’Angleterre ait depuis longtemps. On est des grands joueurs, des prétendants sérieux à chaque fois qu’on va à un tournoi, on n’est plus aussi-rans grâce à lui. Cette histoire ne doit pas se terminer maintenant.

Où ça a mal tourné pour l’Angleterre

Aucune équipe ne joue parfaitement pendant 90 minutes, c’est très rare que cela se produise, mais encore une fois, il y a eu des accalmies dans la performance de l’Angleterre. Vous pouvez vous en tirer contre les équipes moyennes mais, contre la crème de la crème, vous ne pouvez pas.

L’Angleterre a de mauvais creux dans le jeu, les accalmies sont trop longues et prolongées et se produisent trop souvent. Pendant 30 minutes contre la France, ce n’était pas suffisant et on leur a donné un but d’avance. Vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre de faire cela à ce niveau.

Je ne connais pas de gardien qui ne sauve pas le premier but de la France. Pourquoi Jordan Pickford était sur sa ligne de but alors que le ballon était à 25, 30 mètres, je ne sais pas. Si Pickford était à l’orée de sa surface de réparation, il capte probablement le tir d’Aurélien Tchouameni.

Ce fut un tournoi de haut en bas pour l’Angleterre. Nous avons eu trois clean sheets en cinq matchs, dont trois au trot, et marqué plus de buts que n’importe quelle autre équipe sans jouer particulièrement bien. C’est à quel point ce groupe de joueurs anglais est bon.

Perdre contre la France est un résultat difficile à encaisser. Je me sens rarement vidé quand il s’agit de matchs de football depuis que j’ai arrêté de jouer, mais j’étais vidé.

À 54 ans, je pensais que je ne verrais jamais l’Angleterre gagner la Coupe du monde de mon vivant, mais je pensais que ça aurait pu être ça.

De belles marges favorisent la France mais Kane reviendra

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tout se résumait à de belles marges. Dans mes rêves les plus fous, je n’aurais pas dit que Harry Kane mettrait ce penalty au-dessus de la barre, pas dans mes rêves les plus fous.

Si le gardien de but le sauve, c’est bien, mais il ne le met jamais au-dessus de la barre. Si j’avais pu choisir n’importe quel joueur au monde pour tirer un penalty, ça aurait été Kane.

J’ai dit après la phase de groupes que si l’Angleterre devait gagner la Coupe du monde, alors Kane devrait marquer trois ou quatre buts avant la fin du tournoi. Comme sur des roulettes, les buts ont commencé à couler pour Kane dans les huitièmes de finale et, si cette pénalité est entrée, il aurait remporté le Golden Boot.

C’est à quel point Kane est bon, même après avoir échoué à marquer lors des trois premiers matchs, il aurait pu être sur la bonne voie pour terminer meilleur buteur du tournoi.

Il est incroyable et reviendra, ne vous y trompez pas. Je ne peux pas parler assez de lui. Si je devais choisir quelqu’un pour tirer un penalty demain matin, même après avoir raté contre la France, je choisirais Kane.

Le joueur anglais du tournoi ?

De nombreux joueurs ont brillé au Qatar, de Jude Bellingham à Bukayo Saka. Les gens ne sont peut-être pas d’accord avec cela, mais pour moi, le meilleur joueur anglais était Harry Maguire.

Pour quelqu’un qui n’a pas joué au football et qui subissait une pression effrayante avant le tournoi, il a superbement performé.

Il est arrivé avec tellement de pression sur ses épaules et je ne me souviens pas qu’il ait laissé tomber l’Angleterre à aucun moment.

Les gens désigneront le vainqueur d’Olivier Giroud lors du match contre la France, mais le ballon d’Antoine Griezmann était si bon que personne au monde n’aurait pu faire quoi que ce soit.