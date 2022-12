Gareth Southgate continue de bien faire le XI d’Angleterre

AL KHOR, Qatar – L’Angleterre a battu le Sénégal 3-0 au stade Al Bayt dimanche alors que des buts de Jordan Henderson, Harry Kane et Bukayo Saka ont organisé un affrontement en quart de finale avec la France.

Les Three Lions ont pris le contrôle du match vers la fin d’une première mi-temps prudente avec Jude Bellingham jouant un rôle essentiel dans les deux buts de l’Angleterre. Tout d’abord, le joueur de 19 ans a trouvé Henderson dans la surface pour une simple finition du pied gauche, et juste avant le coup de sifflet, il a avancé sur la contre-attaque pour trouver Phil Foden, qui à son tour a libéré Kane pour écraser son premier but à la maison. cette coupe du monde.

Après le redémarrage, Foden est redevenu fournisseur pour Saka à la 57e minute avant que l’Angleterre ne voie la dernière demi-heure avec le minimum d’agitation, atteignant les huit derniers pour le troisième tournoi majeur consécutif.

Réaction rapide

1. Le pari de Southgate sur Henderson est payant (comme le reste)

Les sélections de l’équipe du manager anglais Gareth Southgate font l’objet d’un débat national ces jours-ci compte tenu des options à sa disposition. Mais laisser de côté Marcus Rashford, le héros des deux buts contre le Pays de Galles, était probablement le gros titre dimanche, et le choix de conserver Jordan Henderson au milieu de terrain a également soulevé quelques sourcils.

Henderson a joué un rôle important pour l’Angleterre jusqu’à présent lors de cette Coupe du monde, insufflant une nouvelle énergie contre les États-Unis avant de commencer la victoire contre le Pays de Galles la dernière fois – mais c’était toujours une surprise qu’il ait reçu le feu vert sur Mason Mount en l’un des postes centraux offensifs du milieu de terrain.

Henderson est depuis longtemps un membre fiable et fiable de l’équipe d’Angleterre, mais il avait besoin de 62 sélections pour marquer son premier but international, qui est survenu lors du quart de finale de l’Euro 2020 l’été dernier contre l’Ukraine. Peut-être que Henderson culmine également dans les huitièmes de finale (plus de cela plus tard).

Le troisième but de l’Angleterre marqué par Henderson était l’apothéose d’un autre affichage influent justifiant le jugement de Southgate, tout comme dans les vastes zones où le manager des Three Lions a les appels les plus difficiles. Southgate est allé avec Phil Foden et Bukayo Saka, et les deux ont marqué.

L’Angleterre a peut-être enduré une série de six matchs sans victoire avant cette finale, mais le tournoi de Southgate leur a permis de faire de ce suspect un lointain souvenir.

2. Kane en bonne voie pour culminer dans les huitièmes de finale

Harry Kane a parlé samedi du travail qu’il a accompli pour tenter d’atteindre un sommet physique et mental lors des huitièmes de finale des tournois après une phase de groupes sans but au Qatar.

Lors de la dernière Coupe du monde il y a quatre ans, Kane a remporté le Soulier d’or, mais cinq de ses six buts sont survenus en phase de groupes et le joueur de 29 ans a admis qu’il se sentait de plus en plus fatigué à mesure que la compétition avançait. Kane a marqué ses trois buts à l’Euro 2020 l’été dernier lors des huitièmes de finale et il est maintenant hors de propos lors de ces finales en terminant un superbe mouvement de contre-attaque en battant un tir féroce devant Edouard Mendy.

De gauche à droite, Phil Foden, Harry Kane et Bukayo Saka célèbrent la victoire de l’Angleterre 3-0 contre le Sénégal dimanche. Avec le résultat, le Sénégal rentre chez lui et l’Angleterre affrontera la France en quarts de finale de la Coupe du monde. Paul Ellis/AFP via Getty Images

L’affrontement de samedi contre la France est manifestement un autre pas en avant pour l’Angleterre, mais l’équipe de Southgate aura une meilleure chance si Kane adapte vraiment sa forme pour devenir bon à la fin du tournoi.

L’attaquant de Tottenham n’est plus qu’à un but d’égaler le record international de Wayne Rooney pour l’Angleterre (53).

3. Bellingham prospère sur sa plus grande scène à ce jour

Jude Bellingham jouait dans le plus grand match de sa vie mais c’était impossible à dire, tel était le confort et l’autorité avec lesquels il s’acquittait de la tâche à accomplir.

Après avoir fourni la passe décisive pour le premier but d’Henderson, la contribution la plus accrocheuse du joueur de 19 ans a été de se précipiter pour mener une contre-attaque, chronométrant sa passe à la perfection afin que Foden puisse libérer Harry Kane pour doubler l’avance de l’Angleterre en première mi-temps. Temps d’arrêt.

Le tempérament de Bellingham correspond à son talent sous la plus grande pression qu’il aura subie, et le fondement de cela réside dans son travail acharné de possession: Bellingham a remporté ses quatre tacles et plus de la moitié de ses 16 duels, un sommet.

Avec le ballon, il était généralement habile, complétant 30 de ses 33 passes avant d’être retiré pour les 14 dernières minutes avec la France à l’esprit. C’est tout à l’honneur des États-Unis d’avoir réussi à calmer Bellingham autant qu’ils l’ont fait en phase de groupes. Personne d’autre ne s’est encore approché.

Notes des joueurs

Angleterre: Jordan Pickford 7, Kyle Walker 7, John Stones 7, Harry Maguire 6, Luke Shaw 7 ; Jude Bellingham 9, Declan Rice 7, Jordan Henderson 8 ; Bukayo Saka 8, Harry Kane 8, Phil Foden 8.

Sous-titres : Marcus Rashford 6, Jack Grealish 6, Mason Mount 6, Eric Dier 6, Kalvin Phillips 6.

Sénégal: Edouard Mendy 6, Youssouf Sabaly 6, Kalidou Koulibaly 5, Abdou Diallo 5, Ismail Jakobs 5, Ismaila Sarr 6, Nampalys Mendy 6, Pathe Ciss 6, Krepin Diatta 5, Iliman Ndiaye 5, Boulaye Dia 6.

Sous-titres : Pape Matar Sarr 6, Cheikh Dieng 6, Pape Gueye 6, Famara Diedhiou 6, Fodé Ballo-Touré 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Jude Bellingham, Angleterre

C’était une masterclass du milieu de terrain du plus jeune joueur anglais.

PIRE : Kalidou Koulibaly, Sénégal

Le Sénégal était surclassé ici, et Koulibaly était au cœur d’une défense qui n’a pas pu faire face au mouvement de l’Angleterre quand ils ont augmenté le tempo.

Faits saillants et moments marquants

Le Sénégal a passé la majeure partie de la première mi-temps sur le pied avant, et en effet, c’est le Sénégal qui semblait prêt à marquer en premier.

À la 32e minute, le gardien anglais Jordan Pickford a réalisé un énorme arrêt pour empêcher Boulaye Dia à bout portant.

PICKFORD AVEC LA SAUVEGARDE 😤🧤 Il garde les choses sans but en première mi-temps pic.twitter.com/ztREKeY8Jn – Football FOX (@FOXSoccer) 4 décembre 2022

Mais environ cinq minutes plus tard contre le cours du jeu, apparemment sorti de nulle part, l’Angleterre a trouvé le fond du filet pour prendre de l’avance.

Jude Bellingham a reçu le ballon le long du flanc, a dribblé un défenseur puis l’a renvoyé à Jordan Henderson, qui l’a inséré à l’intérieur du deuxième poteau d’un coup unilatéral.

L’ANGLETERRE EST DEVANT 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jordan Henderson termine un beau but de l’Angleterre 🔥 pic.twitter.com/1dCwKfgSH8 – Football FOX (@FOXSoccer) 4 décembre 2022

Juste avant le but, l’Angleterre n’avait inscrit que 0,09 xG, ou buts attendus, tandis que le xG du Sénégal était de 0,89, mais tout ce qui compte, c’est la feuille de match.

Le match finirait par se terminer par une victoire 3-0 pour l’Angleterre, mais ce sont ces deux premiers moments – le Sénégal ne marquant pas et l’Angleterre se retournant et marquant en premier – qui ont dicté le résultat final.

En bonus, voici des supporters anglais dans un bar réagissant aux buts :

jouer 0:58 Les supporters anglais célèbrent les buts de Jordan Henderson et Harry Kane en première mi-temps.

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Avec huit buteurs différents, l’Angleterre a déjà son plus grand nombre de buteurs différents en Coupe du monde. Le record est de 10 joueurs différents marquant, ce qui a été fait par la Belgique en 2018, l’Italie en 2006 et la France en 1982.

Jude Bellingham est le premier joueur à marquer un but et à fournir une passe décisive lors d’une Coupe du monde avant d’avoir 20 ans depuis Lionel Messi en 2006.

Jude Bellingham est le seul adolescent à avoir enregistré une passe décisive dans un match à élimination directe de la Coupe du monde depuis au moins 1966, date à laquelle commence notre ensemble de données.

À 21 ans et 90 jours, Bukayo Saka est le plus jeune joueur à avoir marqué trois buts ou plus pour l’Angleterre lors de la Coupe du Monde de la FIFA.

Phil Foden est le deuxième plus jeune joueur depuis 1966 avec plusieurs passes décisives dans un match à élimination directe de la Coupe du monde. Le Brésilien Ronaldo en a inscrit deux contre le Danemark en quarts de finale de 1998.

Suivant

Angleterre: Les Trois Lions sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde où ils affronteront la France le samedi 10 décembre.

Sénégal: Les Lions de Teranga se sont bien battus dès le début contre l’Angleterre, mais ont été éliminés de la Coupe du monde.