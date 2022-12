Gareth Southgate a l’intention de rester en tant que manager de l’Angleterre jusqu’à l’Euro 2024 | Nouvelles du football

Gareth Southgate a l’intention de rester en tant que manager de l’Angleterre jusqu’à la fin des Championnats d’Europe 2024.

Sky Sports Nouvelles a confirmé les articles de journaux selon lesquels Southgate est “convaincu” qu’il devrait rester et informera la FA de sa décision avant Noël.

Neville: Southgate devrait rester allumé

Gary Neville pense que l’Angleterre a bien joué et n’a jamais été favorite pour battre la France et pense que Gareth Southgate devrait rester pour un autre tournoi.



Gary Neville de Sky Sports :

“En fait, j’espère qu’il ne retournera pas dans la direction du club. Je le regarde et je pense qu’il n’y a pas d’Anglais en vie qui ait plus d’expérience dans les tournois majeurs, les tournois juniors et jouer pour son pays.

“Il a tout vu et je pense qu’il devrait rester dans le système pour concevoir l’avenir. Il est là depuis 10 ans, nous avons eu beaucoup de succès avec les équipes féminines, avec les équipes plus jeunes, et je pense que nous ‘ J’ai eu un très bon succès avec l’équipe masculine, et j’ai l’impression qu’il a vu cette amélioration de la performance et de la culture sur 10 ans. J’aimerais qu’il reste avec la FA au-delà de son rôle d’entraîneur.

