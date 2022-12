Gareth Southgate a gagné une chance de plus à la gloire de l’Angleterre

Alors que l’Angleterre quittait sa base d’entraînement aujourd’hui, elle rêvait sans aucun doute de ce qui aurait pu se passer après la défaite déchirante face à la France, en quart de finale de la Coupe du monde au stade Al Bayt hier soir.

On parlera longtemps de la pénalité qui aurait pu être, de celle qui a été manquée et de la prise de décision des officiels. Mais la performance de l’Angleterre au Qatar a donné un nouveau souffle à l’avenir de Gareth Southgate en tant que manager de l’équipe nationale.

Il y a à peine un mois environ, les dissidents ont suggéré que ce devrait être le dernier hourra pour Southgate, après une course épouvantable avant que l’équipe ne se dirige vers le Qatar. L’Angleterre a disputé six matchs sans victoire avant de démanteler l’Iran lors de son premier match de Coupe du monde.

Même cette éruption de l’Iran n’a pas remué l’âme de ces mêmes personnes qui étaient contre le manager anglais. Comme certains l’ont dit, il faut s’attendre à ce qu’il sévit dans une nation aussi humble.

Puis, lorsque l’Angleterre a été poussée très durement par les États-Unis, les voix négatives se sont un peu fait plus fortes.

A cette occasion, ce n’était pas l’absence de victoire, c’était la manière de jouer qui avait semé la consternation. Tout semblait lent, trop sûr et il y avait un net manque de pénétration. La sélection de l’équipe a été critiquée et des doutes ont été émis sur les perspectives de qualification.

Bien que seulement quatre buts du Pays de Galles lors du dernier match de groupe verraient les Three Lions rentrer à la maison.

Cependant, le match contre les Gallois a inversé le scénario, car Southgate a opté pour une formation plus offensive. L’Angleterre s’est promenée au-delà du Pays de Galles qui a été fait pour ne ressembler qu’à l’ombre de son moi habituel de travailleur acharné et c’était le côté de Robert Page qui rentrait chez lui, pas celui de Southgate.

La conversation a changé contre le Sénégal

La façon dont les Trois Lions ont mis le Sénégal à l’épée en huitièmes de finale était terriblement bonne. Mis à part une chance avant que l’Angleterre ne prenne la tête, le résultat n’a jamais fait de doute.

L’équipe de Southgate avait l’air calme sur le ballon, bien organisée et concentrée sur le plan de match avec une formation de départ plutôt offensive.

Ils ont attiré leurs adversaires et les ont frappés avec un coup de poing pour aller de l’avant, puis il n’y avait qu’une seule équipe dans le match. Southgate voyait clairement cela comme la voie à suivre, et cela s’opposait totalement à ce que beaucoup avaient vu d’Angleterre. Qui avaient été étiquetés comme lents, prévisibles et loin de la somme de leurs parties.

Contre la France, le line-up est resté le même, mais la seule ondulation dans le plan de match était la nécessité d’éliminer la menace de l’un des attaquants les plus meurtriers au monde, Kylian Mbappe.

Avant le coup d’envoi, l’attaquant avait marqué cinq des buts de la France et était le pivot de presque tout dans un sens offensif.

Southgate a la bonne tactique

Kyle Walker, avait l’expérience pour s’occuper de lui et au fur et à mesure que le match avançait, on parlait peu de Mbappe et des prouesses offensives de l’Angleterre.

Cela a montré que Southgate avait raison, l’une des principales lumières du monde ne brillait pas du tout. Ils ont même exploité les espaces qu’il a laissés derrière eux, et ce malgré l’incapacité de Walker à aider Bukayo Saka dans un sens offensif.

Saka a été formidable pour se frayer un chemin à travers la défense française, qui a eu recours à l’agression et à l’encrassement pour l’arrêter.

L’Angleterre a été progressive dans son jeu et, en seconde période en particulier, semblait être l’équipe la plus susceptible de gagner.

Ils avaient un vrai dynamisme, avec l’énergie de Jude Bellingham et Jordan Henderson et Declan Rice qui organisait tout devant les quatre arrières.

En fin de compte, quand il s’agit des meilleures équipes qui s’affrontent, les matchs sont gagnés et perdus en un clin d’œil.

Après une très bonne performance défensive de l’Angleterre, ils ont une fois perdu de vue Olivier Giroud et il rentre chez lui dans un style typique. Ensuite, Harry Kane, généralement toujours fiable, inflige un penalty au-dessus. Belles marges en effet.

Alors que le livre des records se lira pour toujours, Angleterre 1 France 2. Tous ceux qui ont eu le plaisir de regarder le match diront que cela aurait dû être les Trois Lions face au Maroc en demi-finale et non la France.

L’Angleterre méritait d’aller plus loin, et c’est grâce à Gareth Southgate. Avec les Championnats d’Europe à venir dans 18 mois, cela lui donne un autre coup à la gloire avec cette équipe d’Angleterre extrêmement talentueuse et passionnante.

Crédit photo : IMAGO / Xinhua