Gareth Southgate a de nouveau livré les bonnes réponses pour l’Angleterre – Coups et ratés de la Coupe du monde | Nouvelles du football

Southgate produit à nouveau les bonnes réponses

Gareth Southgate a remporté le plus de matchs dans les tournois majeurs de tous les managers anglais – et il continue de bien faire les gros appels.

Seul Sir Alf Ramsey reste devant l’actuel patron des Trois Lions en raison de la livraison de la Coupe du monde en 1966, mais Southgate continue de se diriger dans la bonne direction pour le surpasser.

Southgate a toujours été courageux avec ses sélections d’équipe. En 2018, il a déployé une défense à trois peu familière. À l’Euro 2020, lors de l’autocuiseur du premier match de l’Angleterre lors d’un tournoi à domicile contre une équipe croate expérimentée, il a nommé Kieran Trippier à l’arrière gauche et a offert à Kalvin Phillips ses débuts en tournoi au milieu de terrain. Il débutera plus tard Bukayo Saka en demi-finale.

Image:

Raheem Sterling célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué le troisième but de l’Angleterre





Southgate n’est jamais influencé par l’opinion publique, bien qu’il ait placé l’Angleterre dans le système populaire 4-3-3 pour affronter l’Iran. Le grand appel était de commencer Harry Maguire au poste d’arrière central gauche après son petit rôle au début de la saison de Manchester United.

Maguire s’est imposé à l’Iran, frappant la barre transversale d’une tête avant de marquer le premier but de Saka. Il y a un sentiment maintenant que l’Angleterre manquerait de l’avoir dans la défense contre les États-Unis s’il ne pouvait pas se remettre d’une blessure.

Southgate aurait facilement pu opter pour Phil Foden ou Marcus Rashford plutôt que Saka sur l’aile droite, mais le jeune d’Arsenal a réalisé une performance de deux buts.

Southgate a également donné un premier départ en tournoi à Jude Bellingham, 19 ans, qui a marqué une superbe tête et a été exceptionnel au milieu de terrain.

Il reste des points d’interrogation sur la gestion de Southgate dans le jeu après avoir perdu les devants lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2018 et de la finale de l’Euro, bien que le patron anglais pondéré sache sans aucun doute comment aborder le football de tournoi.

David Richardson

Bellingham s’annonce sur la scène internationale

Image:

Jude Bellingham célèbre son but face à l’Iran





Lors de ses débuts en Coupe du monde, Bellingham a illuminé le stade international de Khalifa. Il est de plus en plus difficile de croire qu’il n’a que 19 ans.

Le milieu de terrain n’a fait des apparitions sur le banc qu’aux Championnats d’Europe de l’été dernier. Cependant, 16 mois, c’est long dans le football. Cette saison, Bellingham a marqué quatre buts en cinq matches de Ligue des champions, dont trois buts en Bundesliga.

Il avait voulu marquer plus pour son club, mais il peut désormais ajouter un premier but en Angleterre et en Coupe du monde à son décompte.

Il a fallu un certain temps à Bellingham pour s’installer dans le jeu, ce qui reflète sans doute le début de l’Angleterre dans son ensemble. Il a donné une faute bâclée pour le premier coup franc du match de l’Iran, mais une fois qu’il a trouvé le filet à la 35e minute, il était pratiquement imparable.

Luke Shaw a fourni une croix brillante que Bellingham a ramenée à la maison, inexplicablement non marquée à l’intérieur de la zone. C’était une façon de marquer son premier but en Coupe du monde, devenant le deuxième plus jeune buteur anglais de l’histoire de la Coupe du monde après Michael Owen en 1998.

Bien qu’il n’ait peut-être pas obtenu de passe décisive pour les cinq autres buts, son physique, sa vision et son anticipation ont mis l’Angleterre sur la bonne voie. Pour le troisième, il est resté vigilant au milieu de terrain pour récupérer une balle perdue après une faute sur Saka avant de jouer à Harry Kane.

Image:

Jude Bellingham célèbre son but avec son coéquipier Mason Mount





C’était aussi une passe flottante de classe mondiale qui a choisi Callum Wilson sur l’aile droite pour la fin de sixième de Jack Grealish. Il a également joué un ballon similaire au début pour Trippier, sans doute un signe d’avertissement pour l’Iran quant à ce à quoi ils pouvaient s’attendre.

Vous pourriez écrire un roman sur le nombre de moments délicieux que Bellingham a produits contre l’Iran. Ceux qui ont regardé les matchs du Borussia Dortmund cette saison ne seront pas choqués non plus – il le fait cette semaine en semaine en Allemagne.

Aux côtés de Jordan Pickford et Kane, Bellingham devrait désormais être une inclusion sans équivoque dans le onze de départ de Southgate. Il fait preuve de maturité et de sagesse au-delà de ses années, sur et en dehors du terrain.

Il a l’air d’être un futur capitaine de l’Angleterre et pourrait encore jouer pour son pays dans 15 ans, tout va bien. C’est une perspective vraiment excitante, mais pour l’instant, profitons du jeune talent de Bellingham et de ses performances lors de cette Coupe du monde.

Marais de Charlotte

Maguire confirme la sélection de Southgate

Image:

Harry Maguire a produit un affichage composé





Harry Maguire a été remplacé après 70 minutes après s’être plaint d’une vision floue, mais le défenseur central tant décrié de Manchester United avait fait valoir son point de vue au Khalifa International Stadium.

Maguire a fait l’objet de contrôles approfondis de commotion cérébrale après avoir semblé hébété à la suite du premier but de Mehdi Taremi. Quelles que soient les raisons, cela semblait certainement avoir eu un impact sur le jugement du joueur alors que l’attaquant de Porto le décollait pour dépasser Jordan Pickford.

Mais à ce moment-là, Maguire avait plus que justifié la décision de Southgate de rester à ses côtés. C’était le plus gros appel de la 77e sélection d’équipe de Southgate en tant que manager, mais la performance de Maguire signifiait qu’il était justifié à 100% de rester aux côtés d’un défenseur qui l’a rarement laissé tomber.

Ici à Doha, Maguire ressemblait au lion qui rugissait en Russie, sortant de la défense et pressant chaque touche de Taremi. Il aurait peut-être couronné sa performance avec le premier but de l’Angleterre, une tête de marque frappant la barre.

Mais il était vigilant pour choisir Bukayo Saka pour sa première et la silhouette désespérée du joueur alors qu’il était expulsé signifie que Southgate cherchera désespérément des nouvelles positives sur son homme de prédilection avant d’affronter les États-Unis vendredi.

Terrain Ben

Special Saka bannit l’agonie des euros

Image:

L’Anglais Bukayo Saka célèbre le deuxième but de son équipe





La dernière touche de Saka pour l’Angleterre lors d’un tournoi majeur a conduit au pire moment de sa carrière professionnelle – mais il a montré contre l’Iran qu’il n’avait emporté aucun bagage dans la Coupe du monde.

L’ailier d’Arsenal, l’un des favoris de Southgate, a justifié sa sélection face à Foden, Rashford et Grealish avec une performance de deux buts.

Le pied gauche de Saka, coupant depuis la droite, apporte un équilibre à l’attaque anglaise tandis qu’on peut également lui faire confiance pour aider son arrière latéral. Tout cela était évident dans sa belle performance au Khalifa International Stadium avec son premier but, une volée somptueuse qui a coupé le dessous de la barre transversale, déclenchant bel et bien le tournoi anglais dans la vie.

Il a montré son sang-froid en seconde période pour couper dans la surface et trouver le coin inférieur tout en donnant constamment à la défense iranienne de quoi s’inquiéter.

Saka, qui n’a que 21 ans, a désormais l’expérience et la confiance nécessaires pour devenir l’un des principaux hommes anglais au Qatar.

David Richardson

Les supporters iraniens font valoir leur point de vue mais Queiroz perd la tête

Image:

Alireza Beiranvand a d’abord été autorisé à jouer sur





Ce fut une journée à oublier pour l’Iran dans presque tous les sens. Un message fort a été envoyé avant qu’un ballon ne soit botté.

L’équipe a choisi de ne pas chanter l’hymne de son pays avant son match de Coupe du monde de lundi, dans une apparente manifestation de solidarité avec les manifestants anti-gouvernementaux au milieu du mécontentement suscité par leur réticence à s’exprimer.

Les joueurs étaient solennels et silencieux lorsque l’hymne a été joué avant le match contre l’Angleterre au stade international de Khalifa, où des milliers de supporters iraniens dans les tribunes ont crié au son de la musique.

Certains se sont moqués et d’autres ont été vus en train de faire des gestes du pouce vers le bas. Plus de deux mois de manifestations en Iran, déclenchées par la mort d’une jeune femme détenue par la police des mœurs, sont l’un des défis les plus audacieux lancés aux chefs religieux iraniens depuis la révolution islamique de 1979.

Image:

L’entraîneur-chef de l’Iran, Carlos Queiroz, encourage le bruit des supporters





Mais sur le terrain, il y a eu une autre controverse car Carlos Queiroz et son équipe médicale ont initialement autorisé le gardien de but Alireza Beiranvand à jouer malgré un affrontement écœurant avec son coéquipier Majid Hosseini.

Après 10 minutes d’attente, Beiranvand a joué avant de s’effondrer à nouveau. Il quitterait le terrain sur une civière. L’équipe médicale a la responsabilité de traiter sérieusement les protocoles de commotion cérébrale, et les images étaient claires. Beiranvand n’était pas en état de continuer et n’aurait jamais dû être autorisé à tirer le coup de pied de but après la reprise du jeu.

Queiroz a incité les supporters iraniens au cours de la deuxième période alors qu’il se tournait vers eux et appelait à plus de bruit, mais il aurait dû assumer la responsabilité de cet oubli grossier, préférant se concentrer sur ceux qui ont hué l’équipe alors que les buts de l’Angleterre continuaient de voler.

“En 2014 et 2018, nous avons eu le soutien total des fans”, a-t-il déclaré. “Maintenant, vous avez vu ce qui s’est passé aujourd’hui. Si les supporters iraniens veulent venir ici et ne pas soutenir l’équipe, ils devraient rester à la maison. Nous n’avons pas besoin d’eux. Pour avoir des supporters qui ne soutiennent l’équipe que lorsqu’ils gagnent, nous ne le faisons pas. pas besoin d’eux.”

Queiroz devrait se concentrer sur sa propre conduite.

Terrain Ben

Sterling un joueur différent en maillot d’Angleterre

Image:

Raheem Sterling célèbre le troisième but de l’Angleterre





Après son déménagement estival de Manchester City à Chelsea, Raheem Sterling n’a pas livré pour le club à ses normes habituelles. Avec seulement 3 buts en 12 apparitions contre 26 en 60 pour City la saison dernière, Sterling a eu du mal à maintenir son rythme de buts tout en jouant dans une teinte de bleu plus foncée.

Il y a eu beaucoup de discussions sur la question de savoir si le coéquipier de Sterling en Angleterre, Harry Maguire, devrait jouer pour l’Angleterre après sa mauvaise forme à Manchester United. Cependant, la différence entre les deux – qui a prouvé que Southgate avait raison de les choisir – est que Sterling a eu des minutes pour Chelsea en Premier League.

Cette netteté de match aura contribué à une puissante performance de match d’ouverture contre l’Iran, et Sterling étant au bon endroit au bon moment pour le troisième but à domicile. Sterling a également créé un but en aidant le deuxième de Saka.

La capacité de Sterling à passer à la vitesse supérieure pour l’Angleterre, pour moi, se résume à ses qualités de leader. Il a fait ses débuts pour l’Angleterre en 2012 à seulement 17 ans, alors il sait ce que c’est que d’être un jeune espoir anglais, avec la pression d’une nation sur ses épaules.

C’est pourquoi, bien qu’il soit encore relativement jeune, Sterling montre l’exemple en portant une chemise Tree Lions. Que ce soit Bellingham, Rashford, Saka ou Grealish, il sait qu’ils se tournent vers lui. Aujourd’hui, il leur a montré le chemin, une fois de plus.

Adam Williams