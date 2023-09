Un homme a été reconnu coupable jeudi du meurtre de la célèbre thérapeute conjugale et familiale Amie Harwick en la jetant d’un balcon en 2020.

Gareth Pursehouse, 45 ans, qui était déjà sorti avec Harwick, a été reconnu coupable de meurtre et de cambriolage au premier degré avec la circonstance particulière d’être à l’affût, selon le bureau du procureur du comté de Los Angeles.

Le service de police de Los Angeles s’est rendu au domicile de Harwick à Hollywood Hills tôt le matin du 15 février 2020, après avoir reçu des informations faisant état d’une femme criant.

Le colocataire de Harwick a rencontré les policiers à l’extérieur et a déclaré que Harwick était en train d’être agressé.

Les policiers ont trouvé le corps de Harwick sous un balcon du troisième étage de la maison, grièvement blessé d’une manière comparable à une chute, avait indiqué la police à l’époque.

Elle a été transportée à l’hôpital, où elle est décédée plus tard.

Pursehouse et Harwick étaient sortis ensemble au début des années 2010 avant de se séparer.

Harwick avait déposé plusieurs demandes d’ordonnance d’interdiction contre Pursehouse, alléguant qu’il l’avait frappée. En 2012 – un an après leur rupture – elle a déclaré à un juge que Pursehouse continuait de la harceler.

Dans les années qui ont suivi la rupture, Harwick est devenu un thérapeute à succès qui a travaillé en étroite collaboration avec des artistes de l’industrie du cinéma pour adultes. Elle a fait des apparitions dans les médias, est devenue une auteure publiée et a été fiancée à l’animateur de « The Price is Right », Drew Carey, bien que les deux se soient séparés avant de se marier.

Début 2020, Harwick et Pursehouse ont eu une rencontre fortuite lors des XBiz Awards, une cérémonie de remise de prix pour l’industrie du divertissement pour adultes.

Un mois plus tard, Harwick était mort et Pursehouse était en détention.

« Aujourd’hui, justice a été rendue pour Amie Harwick et ses proches qui ont enduré une douleur inimaginable tout au long de cette terrible épreuve », a déclaré le comté de Los Angeles. Atty. George Gascón a déclaré dans un communiqué. « Nos pensées et notre soutien restent avec eux alors qu’ils commencent à guérir. »

Pursehouse risque une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.