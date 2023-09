Gareth Edwards taquine la guerre technologique qui a inspiré le créateur

Scie X Le réalisateur Kevin Greutert taquine l’approche du film envers John Kramer. Morfydd Clark et Matt Smith deviennent effrayants à propos des arbres dans un film d’horreur folklorique surnaturel Acre affamé. De plus, dans les coulisses du retour de La nonne. Pour moi, mes spoilers !

Grace Byers sur l’horreur et la comédie dans The Blackening

Les anges de Charlie 3

Lors d’un récent entretien avec Divertissement hebdomadaireMcG a discuté de la possibilité de diriger un troisième les anges de Charlie film avec Lucy Liu, Drew Barrymore et Cameron Diaz.

Il faudrait une longue discussion avec ces trois merveilleux interprètes que j’adore. J’étais très heureux de voir Elizabeth Banks prendre la barre et faire ce qu’elle a fait, ce qui était amusant. Il semble qu’on en parle toujours. Je suis très heureux d’en discuter avec Drew, Cameron et Lucy, mais en même temps, je suis très heureux de passer le flambeau. Je veux dire, j’adore les films Batman de Tim Burton, j’adore les nouveaux films Batman. C’est un peu comme s’il pouvait y avoir un gardien de la flamme et que vous pouviez passer le flambeau. Qui sait? Peut-être qu’il nous en reste un qui raconte une histoire très convaincante si l’occasion se présente. Je les aime tellement tous les trois. Ils m’ont mis sur la carte. Ils ont pris soin de moi lorsque j’étais cinéaste pour la première fois. J’ai failli me faire virer de ce film à maintes reprises, et Drew m’a défendu et je lui serai éternellement redevable. Et évidemment, ce sont trois artistes où Dieu a brisé le moule. Ils ne les font pas comme ça. Je veux dire, ce sont trois spéciaux.

Scie X

Au cours d’un récent entretien distinct avec Empirele réalisateur Kevin Greutert a promis Scie X présentera John Kramer comme un « ingénieur intelligent » qui pourrait plaire « à des gens au-delà des monstres gore ».

Kramer est au centre de l’histoire. Ils ont essayé de faire le dernier Scie sans Tobin [Bell] et pour moi, c’était une décision assez courageuse. Celui-ci est revenu à un niveau un peu plus réaliste. Peut-être pas J’ai vu-niveau simplicité, mais proche. Plus le public aura l’impression qu’un ingénieur intelligent – ​​ce qu’il est – pourrait comprendre quoi faire avec ces pièces et les faire fonctionner, mieux ce sera. [Saw X] C’est un voyage émotionnel que l’on fait avec John Kramer, et moins un abattoir que l’on vit du point de vue des victimes. Évidemment, il y aura des gens qui ne pourront pas le gérer, mais je pense que cela a de bonnes chances d’attirer des gens au-delà des monstres gore.

Cela dit, À venir confirme Scie X a été classé « R » pour « des séquences de violence et de torture sanglantes et effroyables, le langage et une certaine consommation de drogue ».

Le créateur

En conversation avec /FilmGareth Edwards a révélé le design visuel de Le créateur a été inspiré par l’idée simple : « Et si le Walkman de Sony gagnait la guerre technologique au lieu du Mac d’Apple ?

La façon dont nous avons essayé de décrire rapidement l’esthétique du film est qu’il est un peu rétro-futuriste. C’était donc comme si l’Apple Mac n’avait pas gagné la guerre technologique, contrairement au Sony Walkman. Donc tout a ce genre de Walkman des années 90 et 80, Nintendo [vibe]. Nous avons examiné toute la conception des produits de cette époque, nous avons en quelque sorte récupéré de petits morceaux et essayé de les mettre sur les robots. Et les robots… nous avons fait tout un passage à un moment donné où nous avons pris des insectes, et nous avons pris des têtes d’insectes et avons essayé de faire comme si cet insecte avait été fabriqué par Sony, et nous l’avons transformé en conception de produit. Que ce soit une mante religieuse ou des choses comme [that]. Et puis également, nous avons pris des produits et essayé de les transformer en têtes d’aspect biologique. Nous avons donc pris des choses comme des projecteurs de films, des aspirateurs et des choses comme ça et nous avons juste déconné. Et généralement, je prenais ces deux choses, je les assemblais, je supprimais des morceaux et je continuais en quelque sorte à expérimenter. C’était un peu comme une évolution dans la vraie vie. C’est comme si l’ADN fusionnait avec un autre ADN et essayait de créer quelque chose de meilleur que le précédent.

Acre affamé

Sanglant-dégoûtant a nos premiers regards sur Morfydd Clark et Matt Smith dans Acre affamé, un film d’horreur folk qui se déroule dans l’Angleterre des années 1970 et suit Richard et Juliette, un couple « dont la vie de famille rurale anglaise apparemment idyllique est bouleversée lorsque leur fils Ewan commence à agir hors de son caractère. À Starve Acre, leur maison familiale isolée, l’archéologue Richard se plonge dans l’exploration d’un mythe folklorique selon lequel le chêne centenaire de leur terre est doté de pouvoirs phénoménaux, tandis que Juliette se tourne vers la communauté locale pour trouver une sorte de paix.

Photo : Institut britannique du cinéma

Photo : Institut britannique du cinéma

Pauvres choses

À venir a également une nouvelle affiche pour le nouveau film inspiré de Frankenstein de Yorgos Lanthimos, Pauvres choses.

Photo : Photos de projecteur

La nonne 2

Les acteurs et l’équipe de La nonne 2 discuter La Conjuration le dixième anniversaire des franchises dans une nouvelle featurette.

The Nun II – Featurette exclusive Le fil qui lie (2023)

Roi des tueurs

Pendant ce temps, Lionsgate a publié un nouveau clip de Frank Grillo en train de frapper et de donner des coups de pied. Roi des tueursune adaptation cinématographique du roman graphique de Kevin Grevioux.

Clip King of Killers (2023) Clip – « Que se passe-t-il, Ren ?

Cinq nuits chez Freddy

Chica présente M. Cupcake à un cambrioleur dans la dernière bande-annonce de Cinq nuits chez Freddy.

Cinq nuits chez Freddy | Bande-annonce officielle 2

Marchander

Ailleurs, un tremblement de terre intempestif perturbe une vente aux enchères d’organes humains dans la bande-annonce de Marchander.

Bonne affaire | Bande-annonce officielle | Paramount+

Archer

Enfin, Archer suit un méchant dans un complexe exclusif dans le synopsis de « Face Off », le sixième épisode de sa dernière saison sur FX.

Archer tente de trouver un méchant insaisissable dans un complexe exclusif, tandis que Lana apprend des vérités explosives sur la gestion d’une agence d’espionnage. Écrit par Matt Roller.

