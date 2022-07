Gareth Bale vise un long séjour en MLS lors du dévoilement du LAFC

Si tout se passe comme prévu, Gareth Bale insiste sur le fait que son séjour en Major League Soccer à Los Angeles ne sera pas de courte durée.

“J’ai encore de nombreuses années devant moi”, a déclaré Bale lors de sa conférence de presse introductive avec le club de football de Los Angeles lundi. “Je ne suis pas venu ici juste pour être ici pendant six mois, 12 mois. Je suis venu ici pour essayer d’être ici le plus longtemps possible.”

Bale, qui aura 33 ans plus tard ce mois-ci, a signé un contrat d’un an avec le club. Mais il a dit qu’il espérait que la relation durerait beaucoup plus longtemps et qu’en jouant à Los Angeles, il pourrait prolonger sa carrière internationale avec le Pays de Galles.

“Cela me donne aussi la meilleure opportunité de continuer vers les prochains Euros, peut-être plus loin”, a-t-il déclaré. “Mon plan est de vraiment travailler dur. C’est une excellente équipe physique [at LAFC], personnel médical, personnel de performance sur le terrain d’entraînement. Nous avons un excellent plan pour me mettre au courant et, espérons-le, durer le plus longtemps possible.”





Bale sera le capitaine du pays de Galles lors de la Coupe du monde de novembre au Qatar, où il s’ouvrira contre les États-Unis.

Avant les restrictions de voyage imposées par COVID-19, Bale a déclaré qu’il passait régulièrement deux à quatre semaines aux États-Unis, souvent à Los Angeles, pendant l’été. Cette familiarité a rendu la sélection de LAFC un peu plus facile, a-t-il indiqué.

À LAFC, Bale rejoint l’équipe au sommet du classement du bouclier des supporters avec le meilleur bilan de la MLS. Son arrivée, ainsi que celle du défenseur central de longue date de la Juventus Giorgio Chiellini, renforcent l’équipe qui était déjà la favorite pour remporter la Coupe MLS. Le Black and Gold pourrait également ajouter un troisième joueur désigné à la liste dans les prochaines semaines.

Gareth Bale a déclaré que le déménagement du LAFC était à long terme et qu’il avait encore “de nombreuses années à venir” dans sa carrière. Kirby Lee – USA TODAY Sports

“Au cours de la conversation, il est devenu très clair, extrêmement clair, que Gareth partageait l’ambition de LAFC de remporter des trophées”, a déclaré le co-président et directeur général de l’équipe, John Thorrington. “Et pour nous en tant que club, lorsque l’occasion s’est présentée, quelle meilleure façon pour nous de gagner des trophées que d’accueillir un joueur qui a remporté 19 trophées dans son ancien club, le Real Madrid.”

Bale s’est entraîné avec LAFC pour la première fois lundi, et il pourrait faire ses débuts au Nashville SC dimanche.