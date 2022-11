Gareth Bale sur l’avenir du Pays de Galles: “Je jouerai aussi longtemps que je le pourrai, aussi longtemps que je serai recherché” | Nouvelles du football

Gareth Bale compte poursuivre sa carrière internationale malgré l’élimination du pays de Galles de la Coupe du monde.

La participation du Pays de Galles à la Coupe du monde 2022 au Qatar s’est terminée mardi alors qu’une défaite 3-0 contre l’Angleterre les a laissés en bas du groupe B.

Bale a joué 45 minutes avant de succomber à une blessure aux ischio-jambiers à la mi-temps, mais le joueur de 33 ans a rejeté les suggestions que cela pourrait être sa dernière apparition sous un maillot du Pays de Galles.

“Je continuerai aussi longtemps que je le pourrai et aussi longtemps que je serai recherché”, a déclaré le capitaine du Pays de Galles. BBC Sport.

“C’est un moment difficile maintenant. Mais nous y retournons. Nous avons une campagne de qualification [for the European Championship] à partir de mars et nous avons maintenant quelques mois pour nous éloigner du football international, ce qui est évidemment décevant.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il participerait à la campagne de qualification, il a répondu : “Je l’espère, oui.”

Image:

Gareth Bale en action pour le Pays de Galles contre l’Angleterre au Qatar





Le Pays de Galles avait attendu 64 ans pour disputer une Coupe du monde avant d’être éliminé par ses voisins et vainqueurs du Groupe B, l’Angleterre, la défaite 3-0 de mardi les renvoyant à la maison sans victoire, un point et un but à leur actif.

Ce n’était pas la conclusion que le Pays de Galles voulait, mais Bale tenait à souligner que cela ne devrait pas nuire à la réussite de mettre fin à leur longue attente pour une apparition en finale de la Coupe du monde.

Il a ajouté: “Tout le monde est déçu. Je pense que nous sommes tous fiers de ce que nous avons accompli pour arriver ici. Nous devons regarder jusqu’où nous sommes parvenus.

“Bien sûr, nous aurions aimé dépasser le groupe, mais le football est difficile. Les équipes passent par de bons et de mauvais parcours, et nous n’avons pas tout à fait répondu à nos attentes lors de ce tournoi.

“Mais nous en tirerons une expérience considérable et à l’avenir, nous devons examiner le chemin parcouru.

“Être à une Coupe du monde, si vous nous l’aviez demandé il y a deux ans, nous nous serions tous pincés. C’est décevant de sortir mais nous sortirons tous de ce vestiaire la tête haute et fière. l’un de l’autre.”

Page : Grande réussite avant la Coupe du monde

Le manager du Pays de Galles, Rob Page, a déclaré que le Pays de Galles n’avait pas montré ses “vraies couleurs” après avoir été éliminé de la Coupe du monde, mais qu’il avait soif de se qualifier pour d’autres tournois majeurs.



Le manager Rob Page a exprimé sa déception face à l’élimination du pays de Galles en Coupe du monde, mais a insisté sur le fait que l’émotion dominante était la fierté, la fierté de la performance et la fierté de mettre fin à la longue absence de la nation du tournoi.

“C’est très difficile à encaisser”, a déclaré Page. “En première mi-temps, nous avons été exceptionnels, l’effort des joueurs hors du ballon était exceptionnel. Nous aurions pu être un peu meilleurs sur le ballon, mais je ne dirai pas un mauvais mot sur ces joueurs, ils ont tout donné aujourd’hui.

“Je ne veux pas parler de points négatifs, les garçons ont changé. Nous sommes déçus de quitter le tournoi mais si nous allons sortir, c’est comme ça, notre performance en première mi-temps a été excellente .”

Page a poursuivi: “Cinq minutes avant la mi-temps, il [Gareth Bale] senti son ischio-jambier. Joe Allen a tout jeté dans ses 90 premières minutes depuis des lustres. Ben Davies a dû sortir avec une blessure. C’était un énorme effort de tout le groupe. Arriver ici est un énorme exploit. Je ne pourrais pas être plus fier d’eux.”