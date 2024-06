Gareth Bale : Rob McElhenney, copropriétaire de Wrexham, vise toujours le Pays de Galles

il y a 4 heures

McElhenney a déjà tenté de faire sortir l’ancienne star du Pays de Galles et du Real Madrid de sa retraite via réseaux sociaux.

McElhenney, qui, aux côtés de son collègue acteur Ryan Reynolds, a repris Wrexham en février 2021, a intensifié ses efforts pour recruter le joueur de 34 ans après la promotion du club en League One.

« Gareth Bale est toujours techniquement disponible ! Je ne sais pas, j’ai fait le plaidoyer l’année dernière et je vais juste dire à Gareth que l’offre est toujours sur la table », a-t-il déclaré.

« Et les terrains de golf : le Pays de Galles fait partie des plus beaux pays du monde. »

« Nous sommes sur le point de le découvrir cette semaine. Nous allons à Wrexham très bientôt et nous allons nous asseoir et en parler avec [manager] Phil [Parkinson] », a déclaré McElhenney.

S’exprimant après avoir lancé le lancer d’ouverture au stade de Londres où les Phillies de Philadelphie affrontaient les Mets de New York en Ligue majeure de baseball (MLB), McElhenney espère que le gardien Arthur Okonkwo pourra revenir la saison prochaine après avoir été libéré par Arsenal.

Le joueur de 22 ans a aidé Wrexham à remporter une deuxième promotion consécutive la saison dernière après avoir bénéficié d’un prêt d’une saison des Gunners, effectuant 36 départs en Ligue 2 et gardant 13 feuilles blanches.

McElhenney a déclaré : « Il y a de très bonnes chances [of signing him]. Nous parlons activement avec Arthur en ce moment. Nous savons qu’il veut revenir à Wrexham et nous le voulons vraiment, donc il s’agit simplement de trouver le bon accord qui convienne à tout le monde. »