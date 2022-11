Gareth Bale rejette les discussions sur la retraite après la sortie de la Coupe du monde

Gareth Bale a augmenté la probabilité d’une nouvelle saison en MLS avec LAFC en rejetant les spéculations selon lesquelles il se retirerait du football après l’élimination du pays de Galles en Coupe du monde lors d’une défaite 3-0 contre l’Angleterre mardi.

Bale, 33 ans, a été remplacé à la mi-temps au stade Ahmad Bin Ali après s’être blessé aux ischio-jambiers lors d’une première mi-temps au cours de laquelle il n’a touché le ballon que sept fois.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

L’ancien attaquant du Real Madrid et de Tottenham a déclaré avant le match contre l’Angleterre que ce ne serait pas son dernier pour le Pays de Galles, mais il y avait une confusion quant à savoir s’il avait l’intention de poursuivre sa carrière ou s’il suggérait que le Pays de Galles pourrait remporter la victoire 4-0 qui le ferait. ont assuré une place en huitièmes de finale.

Mais avec leur sortie de la compétition confirmée mardi par une défaite contre l’équipe de Gareth Southgate, Bale a déclaré vouloir poursuivre sa carrière de joueur.

“Je continuerai aussi longtemps que je le pourrai et aussi longtemps que je serai recherché”, a déclaré Bale. “Nous [Wales] repartir en mars.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait impliqué au début de la campagne de qualification de son pays pour l’Euro 2024 au printemps prochain, il a répondu: “J’espère que oui.”

Bale n’a pas réussi à terminer 90 minutes complètes pour LAFC après son arrivée de Madrid à la fin de la saison européenne l’été dernier, mais il a marqué un but en fin de prolongation pour aider le club à remporter sa première Coupe MLS aux tirs au but contre l’Union de Philadelphie plus tôt. ce mois-ci.

Gareth Bale n’a joué que 45 minutes contre l’Angleterre après s’être blessé aux ischio-jambiers. James Williamson – AMA/Getty Images

Bale est sous contrat au LAFC jusqu’en juin 2023, avec des options pour 18 mois supplémentaires, et son engagement à jouer pour le Pays de Galles suggère qu’il reviendra à Los Angeles pour le début de la saison 2023 de la MLS.

L’entraîneur du Pays de Galles, Rob Page, a déclaré qu’il souhaitait que Bale revienne dans l’équipe lors de son prochain match – un match de qualification pour l’Euro 2024 contre la Croatie le 25 mars.

“Je ne pense pas que ce sera la dernière fois que vous verrez Gareth dans un maillot du Pays de Galles”, a déclaré Page. “Nous avons des matchs en mars pour le début de notre campagne Euro 2024 et nous voulons prendre un bon départ, donc je suis sûr que vous le reverrez sous le maillot du Pays de Galles.

“Il avait du mal pendant la première mi-temps avec ses ischio-jambiers et n’aurait été en forme qu’à 70% pour la seconde mi-temps et nous avions besoin de tout le monde au complet, donc c’était la bonne décision pour l’équipe de le retirer et il a accepté que .”