Gareth Bale profite d’un solide 1er tour au Pro-Am de Pebble Beach

Gareth Bale était tout sourire lors de la première manche du Pebble Beach Pro-Am jeudi. Jed Jacobsohn/Getty Images

L’ancienne star du Real Madrid et du Pays de Galles, Gareth Bale, a pris un bon départ pour sa première apparition au AT&T Pebble Beach Pro-Am en Californie jeudi, alors que lui et son partenaire professionnel Joseph Bramlett ont terminé le premier tour avec un 65 de sept sous la normale.

Un certain nombre de célébrités, dont l’acteur Bill Murray et le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers, participent à l’événement aux côtés de professionnels comme le champion de l’US Open Matt Fitzpatrick et le numéro 5 mondial Patrick Cantlay.

Alors qu’il se préparait à jouer au premier trou, Bale a décrit jouer dans le tournoi comme un “rêve” mais a admis “qu’il y a beaucoup de nerfs pour une raison quelconque”.

Mais ce premier coup de départ a parfaitement atterri sur le green pour commencer le tour avec un par.

“Je pense que tous les amateurs vous diront qu’ils sont hors de leur zone de confort, même si nous sommes habitués à jouer devant 80 000 personnes ou plus en direct à la télévision. C’est un sport complètement différent.” il a dit à Sky Sports.

“C’est quelque chose qui est juste différent et c’est une expérience cool, et j’ai de la chance d’avoir réussi l’un de mes meilleurs coups sur le premier fairway, ce qui était agréable.”

Bale a de nouveau impressionné au deuxième trou lorsqu’on lui a remis une goutte sur le chemin du chariot et qu’il a ébréché à moins de 4 pieds de la broche pour sauver le par.

Bale du chemin des charrettes 😱 pic.twitter.com/oM2j72iDZL — ESPN FC (@ESPNFC) 2 février 2023

“Je suis plus inquiet de la façon dont je me suis retrouvé [on the path] en premier lieu, mais je suppose que beaucoup d’amateurs se retrouvent dans cette position”, a déclaré Bale.

“C’était un super coup et j’ai juste essayé de jouer dans la banque et d’espérer le meilleur comme le font la plupart des amateurs.”

Bale, 33 ans, a annoncé sa retraite du football le mois dernier après avoir été capitaine du Pays de Galles lors de leur première Coupe du monde depuis 1958 fin 2022. Le quintuple vainqueur de la Ligue des champions a terminé sa carrière avec LAFC, où il a marqué un égaliseur spectaculaire en remportant la MLS. Coupe en novembre dernier.

L’ancien attaquant de Tottenham est réputé pour son amour du golf. Pendant son séjour au Real Madrid, il a reçu des réactions négatives de la part de ses propres supporters après avoir posé avec une bannière qui disait : “Pays de Galles. Golf. Madrid. Dans cet ordre.”