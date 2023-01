Gareth Bale prend sa retraite: Rob Page dit que l’ancien capitaine pourrait avoir un rôle à jouer dans la configuration du Pays de Galles | Nouvelles du football

Le manager du Pays de Galles, Rob Page, a déclaré à Gareth Bale que c’était le bon moment pour terminer sa carrière de footballeur – et a laissé entendre qu’il pourrait avoir un rôle à jouer dans sa configuration à l’avenir.

Bale, quintuple vainqueur de la Ligue des champions au Real Madrid, a mis fin lundi à une brillante carrière après avoir remporté 111 sélections et marqué 41 buts pour son pays – deux records de l’équipe masculine du Pays de Galles.

La décision du joueur de 33 ans est intervenue après la performance décevante du Pays de Galles à la Coupe du monde au Qatar lorsque l’équipe de Page n’a pas réussi à sortir de son groupe et que Bale a eu du mal en raison d’un manque de forme physique.

“C’est phénoménal ce qu’il a fait pour nous, pas seulement du point de vue du football, mais aussi en tant que nation”, a déclaré Page en exclusivité. Sports du ciel.

Page dit qu'il a eu une conversation avec Bale à propos de son séjour au Pays de Galles





“Il a mis le Pays de Galles sur la carte mondiale pour ce qu’il a fait dans le football européen au Real Madrid et ce qu’il a fait à Tottenham en Premier League puis en Coupe du monde avec le Pays de Galles.

“D’un point de vue culturel et pour le Pays de Galles en général, nous devrions tous être très fiers de ce qu’il a fait pour nous.

“Je travaille maintenant avec lui depuis quelques années et quand j’étais chez les moins de 21 ans, je pouvais voir de loin qu’il était passionné par le fait de jouer pour son pays.

“Maintenant, après avoir travaillé en étroite collaboration avec lui, c’est encore un autre niveau. Il était si fier de mettre ce maillot. Il a été le premier à traverser le bâtiment et il fait honneur à lui-même et à sa famille pour la façon dont il se comporte dans le groupe.

Harry Redknapp pense que Gareth Bale, qu’il a dirigé à Tottenham, est la plus grande exportation britannique de tous les temps grâce à ses réalisations au Real Madrid.



“Bien sûr, il nous manquera. Ce n’est pas la nouvelle avec laquelle nous voulions commencer la nouvelle année, mais nous savions que cela arriverait un jour. Nous ne savions tout simplement pas quand cela arriverait.”

À la fin de la déclaration sincère de Bale, Bale a déclaré qu’il “démissionnait mais ne s’éloignait pas”.

Page espère que la prochaine génération pourra puiser dans sa richesse de connaissances.

“Quand vous avez quelqu’un de la stature de Bale et ce qu’il a fait pour le Pays de Galles, l’impact qu’il peut avoir – même en étant dans le vestiaire et l’impact qu’il peut avoir sur les joueurs, alors je dois en profiter.

Le co-président et directeur général du LAFC, John Thorrington, admet qu’il a été surpris par la décision de Gareth Bale de prendre sa retraite, mais respecte sa décision.



“Il est intéressé à le faire à quelque titre que ce soit et c’est une conversation que nous aurons sans aucun doute en privé à ce sujet. Je suis passionné par le fait de le garder impliqué.

“Il sera absolument intéressé et je pense qu’il y a peut-être eu des discussions avant cela pour rester impliqué dans une certaine mesure.

“La chose importante à faire en ce moment est de célébrer sa carrière. Le moment venu, nous parlerons de la capacité avec laquelle nous le maintiendrons impliqué.”

Michael Dawson a salué son ancien coéquipier de Tottenham Gareth Bale après que le Gallois a annoncé sa retraite.



Page a révélé que Bale l’avait contacté dimanche pour l’informer de sa décision de prendre sa retraite et avait déclaré qu’il était entièrement d’accord avec son capitaine.

“Gareth a envoyé un message pour dire qu’il avait besoin d’une conversation”, a ajouté Page à BBC Radio Pays de Galles.

“Je savais que c’était quelque chose d’important, mais quand il me l’a annoncé, cela n’a pas été une surprise totale.

“Je lui ai dit que je pensais que c’était le bon moment pour tirer sa révérence. Tu viens de marquer dans une Coupe du monde et tu as tout sur ton CV, ce que tu as fait pour ce pays est incroyable.”

L’ancien international gallois Neil Taylor a déclaré que Gareth Bale était le plus grand joueur gallois de tous les temps, suite à sa décision de se retirer du jeu.



Le Pays de Galles entame sa campagne de qualification pour l’Euro 2024 en mars et Page a confirmé que Bale, qui jouait pour le Los Angeles FC en MLS, aurait été sélectionné pour ce double match contre la Croatie et la Lettonie.

Il a déclaré: “Il aurait eu un rôle à jouer. Les rôles auraient peut-être légèrement changé.

“Serait-il capable de jouer 90 minutes consécutives? Des leçons ont été tirées du Qatar, de l’athlétisme de toutes les équipes.

Suite à l’annonce par Gareth Bale de sa retraite du football, retour sur les meilleurs buts du Gallois en Premier League.



“C’est probablement trop demander pour lui, il aurait pu être un joueur d’impact sortant du banc.

“Il y a un mélange d’émotions pour moi. Je suis excité maintenant parce que c’est une opportunité de faire passer certains des jeunes – des joueurs comme Brennan Johnson pour saisir l’opportunité et prendre le relais – et obtenir le prochain Gareth Bale.

“Mais il y a aussi un soupçon de tristesse parce que c’est la dernière fois que nous verrons Gareth Bale enfiler une paire de bottes pour le Pays de Galles.”

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, plaisante en disant que la raison pour laquelle il n’a jamais signé Gareth Bale était parce qu’il était trop cher !



Page dit qu’il a eu une conversation avec Bale à propos de son maintien au Pays de Galles, bien que la nature exacte de ce rôle reste incertaine.

“J’aimerais qu’il soit toujours impliqué dans une certaine mesure, ce qu’est ce rôle, je ne le sais pas encore”, a-t-il déclaré.

“C’est un gros ajustement pour lui, entrer dans une vie normale, mais nous aurons une autre conversation avec lui dans quelques semaines.

“Nous allons faire un plan pour aller de l’avant car il a tellement à offrir dans un vestiaire et un environnement hôtelier.

“Sa présence est quelque chose qui me plairait vraiment, pour le garder impliqué, mais je laisserai le soin à Gareth et à ce qui lui convient, à lui et à sa famille.

“Vous avez vu la Belgique le faire avec Thierry Henry. Les anciens joueurs interviennent, que ce soit un rôle d’entraîneur, un rôle d’ambassadeur ou de faire partie d’un comité prenant des décisions.

“Je suis sûr que la FAW (Football Association of Wales) serait également désireuse de garder Gareth impliqué dans une certaine mesure.”

LAFC avait nommé Bale dans son camp de pré-saison dimanche avant de se faire dire qu’il quittait le match.

“Cela nous a surpris dans un sens, mais d’un autre côté, une fois qu’il a expliqué où il en était mentalement et physiquement, nous avons complètement compris et respecté la décision”, a déclaré le co-président et directeur général du LAFC, John Thorrington, lors d’une conférence de presse.

Jamie O’Hara a fait l’éloge de son ancien coéquipier de Tottenham Gareth Bale après que le Gallois a annoncé sa retraite.



“Nous apprécions leur franchise en venant nous voir quand ils l’ont fait. L’année dernière, je pense que la frustration, principalement pour Gareth mais pour nous, c’est que les choses ont parfois été un peu interrompues.”

Bale n’a commencé que deux matchs après avoir déménagé aux États-Unis en juin, marquant trois buts en 13 apparitions au total.

Mais Bale a laissé un héritage durable alors que sa tête dans le temps d’arrêt contre l’Union de Philadelphie a amené la finale de la Coupe MLS aux tirs au but, que LAFC a finalement remporté pour soulever le trophée pour la première fois.

Thorrington a déclaré: “Je pense qu’il y avait une tentation où cette frustration gagnerait le jour où nous parlons du récit de ce que le temps de Gareth Bale à LAFC signifiait ici.

“Nous avons une Coupe MLS à cause de tout le monde, mais sans lui, nous n’avons pas de Coupe MLS.

“La conclusion ultime de son histoire ici en six mois est que cela a fonctionné. Il fait toujours partie de l’histoire de LAFC.”