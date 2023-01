Gareth Bale prend sa retraite en tant que légende galloise qui nous a offert des moments brillants

Finalement, Gareth Bale a décidé qu’il valait mieux s’épuiser que disparaître. C’est un choix digne d’une supernova d’un joueur, capable de briller aussi fort que n’importe quel joueur de sa génération lorsqu’il est à son meilleur.

Bale a pris sa retraite lundi à l’âge relativement tendre de 33 ans. Cela n’a été un choc que parce qu’il a insisté immédiatement après la sortie de la phase de groupes de la Coupe du monde du Pays de Galles au Qatar pour qu’il continue. La triste vérité est que récemment, son corps a montré des signes d’usure non pas à cause des kilomètres parcourus, mais à cause des vitesses torrides qu’il a atteintes.

C’est à San Siro, le 20 octobre 2010, que Bale s’est annoncé au monde, et ceux d’entre nous qui étaient là ce soir-là ne l’oublieront jamais. Tottenham finirait par perdre 4-3 contre l’Inter Milan, mais le tour du chapeau de Bale a démontré un mélange de dévastation et de défi qui viendrait résumer sa carrière.

Les Spurs étaient menés 4-0 et jouaient avec 10 hommes après une première mi-temps désastreuse, mais dans une atmosphère grossière avec le Nerazzurri en vue d’une humiliation complète, un ailier gauche de 21 ans a trouvé le courage de jouer avec une liberté sans mélange. Son tour du chapeau en deuxième mi-temps n’était pas un hasard; c’était plutôt le produit de son rythme redoutable et de son style direct.

Bale a fait irruption sur la gauche et a tiré un tir bas, en forme de flèche, devant Julio Cesar avec une efficacité saisissante non pas une ou deux fois mais trois fois. Dans le match inverse quinze jours plus tard, il a de nouveau tourmenté l’Inter, jouant le rôle principal dans une victoire 3-1 qui a fait chanter la foule “Taxi pour Maicon!” alors que l’un des arrières latéraux les plus respectés du jeu a été réduit à une ligne de frappe.

Clive Allen était entraîneur adjoint du manager des Spurs de l’époque, Harry Redknapp, cette saison-là. “Étonnamment, l’Inter ne semblait pas avoir de plan précis pour lui”, a déclaré Allen à propos de ce deuxième match. “Nous avions prévu dans les jours précédant le match qu’ils pourraient doubler ou le marquer par un homme. Pourtant, ils viennent de quitter Maicon en tête-à-tête.”

Ce serait la dernière fois qu’un adversaire ne planifierait pas Bale.

L’adolescent maigre et presque waiflike qui a rejoint Southampton en tant qu’arrière gauche et n’a remporté aucun de ses 24 premiers matches de Premier League à Tottenham est devenu l’un des joueurs les plus redoutés du match; sa remarquable campagne 2012-13 a marqué 21 buts et a persuadé le Real Madrid de payer un montant record de 85,3 millions de livres sterling pour amener Bale au stade Bernabeu cet été-là.

À ce stade, les défenseurs avaient eu recours à des mesures extrêmes. Bale reste le seul joueur de mémoire à avoir quitté le terrain au milieu d’une course à bout de poumon, poussé là par un défenseur terrifié par la course à pied qui venait de commencer, mais toujours capable de maintenir son équilibre et son aplomb pour atteindre le ballon qu’il avait joué dans l’espace avant de livrer le produit final le plus dévastateur.

La finale de la Copa del Rey en avril 2014 a été l’apothéose de cette compétence particulière. Marc Bartra la victime, Barcelone la vaincue. Il a fait la même chose contre l’Islande pour le Pays de Galles un mois plus tôt également.

Bale passera neuf ans à Madrid, remportant cinq triomphes en Ligue des champions, trois titres en Liga et trois Coupes du monde des clubs. En octobre 2016, il aurait signé un contrat qui faisait de lui le joueur le mieux payé du football mondial, mais parmi les MadridistasBale n’a jamais été adoré de la même manière que Cristiano Ronaldo, dont le talent et l’ego exigeaient qu’il ne partage pas le devant de la scène avec qui que ce soit.

Pendant de nombreuses années, Ronaldo a constamment atteint un niveau que seul Lionel Messi pouvait atteindre avec n’importe quelle régularité, et la carrière de Bale, de plus en plus gâchée par des blessures, est devenue des moments uniques – des éclairs ponctuant l’obscurité enveloppante à laquelle son séjour à Madrid a fini par ressembler.

Mais mon, comme ces éclairs étaient brillants: les coups francs, les courses en solo, les volées. Le coup de tête de Bale lors de la finale de la Ligue des champions 2018 contre Liverpool était un but si époustouflant qu’il est gravé à jamais dans les mémoires. Il a commencé ce match sur le banc et l’a terminé immortalisé dans le cadre de l’une des plus grandes équipes de tous les temps du Real.

La carrière de club de Bale n’atteindrait plus jamais de tels sommets, et les accusations selon lesquelles il ne s’appliquait pas à Madrid sont devenues le récit dominant: une telle célébration alors qu’il était en service au Pays de Galles dans laquelle Bale tenait un drapeau “Pays de Galles, golf, Madrid – dans cet ordre” a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase dans la détérioration de sa relation avec les supporters du club.

Bale n’ignore certainement pas sa propre image et son statut, mais il n’a jamais été du genre à jouer le jeu des relations publiques. Il aime le golf, alors il y jouera. Ce qui a brillé le plus dans la dernière partie de sa carrière, cependant, était un véritable amour et affection pour le Pays de Galles, quelque chose qui avait toujours été là dans ses premières années. En vieillissant, l’opportunité d’emmener son pays dans des tournois majeurs est devenue sa force motrice.

L’Euro 2016 a marqué la première apparition du Pays de Galles en finale en 58 ans, et ils ont atteint les demi-finales avec Bale au cœur de tout, marquant trois fois. Les tentatives pour atteindre un deuxième Euro et une première Coupe du monde ont commencé à guider ses décisions au niveau du club : un prêt bégayé à Tottenham pour la saison 2020-21 avec seulement sept apparitions a précédé un transfert au Los Angeles FC, où il a remporté la MLS. Cup dans ce qui s’est avéré être son dernier match de club en tant que professionnel.

Mais pendant tout ce temps, il ressemblait à un pur-sang se dirigeant de temps en temps pour faire sauter les toiles d’araignées, attendant son heure pour les plus grandes courses à venir. Le Pays de Galles a atteint avec succès la finale retardée de l’Euro 2020, mais c’est en atteignant la Coupe du monde 2022 au Qatar, la première du pays en 64 ans, que Bale a emmené sa patrie dans des endroits dont ils ne pouvaient que rêver.

Le Pays de Galles est devenu son refuge loin de la tourmente de Madrid, et à son tour, il a embrassé le rôle principal, se délectant de la pression de prendre une équipe composée en grande partie de talents moindres des divisions inférieures pour, enfin, une Coupe du monde. Cependant, il était l’ombre de son meilleur au Qatar, marquant le seul but de son pays sur penalty contre les États-Unis, et après une démonstration inefficace contre l’Iran, Bale a été remplacé par une blessure à la mi-temps lors de la défaite contre l’Angleterre.

C’était une scène digne du joueur, même si elle était dépourvue d’une performance digne d’un rappel. Le déclin de Bale avait commencé, et il n’avait aucun intérêt à faire rage contre la mort de la lumière.

Bale termine sa carrière avec 41 buts en 111 sélections et de solides arguments pour être le plus grand joueur du Pays de Galles. Personne qui a amassé 18 trophées parmi les plus convoités du jeu ne pourrait jamais être accusé de manque de faim, de détermination ou de dévouement, mais Bale a choisi de compartimenter son talent. Il recherchait une vie équilibrée, la joie loin du jeu de club sur le terrain de golf ou dans la camaraderie inhabituellement étroite de ses coéquipiers gallois.

Certains auront voulu plus d’un joueur capable d’un tel génie de la victoire. Mais c’est toujours le problème avec tout ce qui brûle si fort : le monde semble tellement plus sombre sans lui.