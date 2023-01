Gareth Bale prend sa retraite en disant : “Il est temps pour la prochaine étape de ma vie”

Gareth Bale a pris sa retraite du football professionnel à l’âge de 33 ans.

La légende galloise quitte le jeu après avoir fait 111 apparitions pour son pays, marquant 41 buts – qui sont tous deux des records pour les Dragons. Bale a également remporté la Liga à trois reprises avec le Real Madrid et la Ligue des champions à cinq reprises, marquant dans deux des finales et remportant le trophée dans sa ville natale de Cardiff.

“Après un examen attentif et réfléchi, j’annonce ma retraite immédiate du football de club et international”, a déclaré Bale sur Twitter (s’ouvre dans un nouvel onglet)ajoutant : “Je me sens incroyablement chanceux d’avoir réalisé mes rêves de pratiquer le sport que j’aime. Cela m’a vraiment donné certains des meilleurs moments de ma vie.

Gareth Bale a joué pour Tottenham en deux périodes, revenant en prêt du Real Madrid pendant le verrouillage (Crédit image : Shaun Botterill/Getty Images)

“Montrer ma gratitude à tous ceux qui ont joué leur rôle tout au long de ce voyage me semble impossible. Je me sens redevable à de nombreuses personnes d’avoir aidé à changer ma vie et à façonner ma carrière.”

Dans un message supplémentaire que Bale a adressé uniquement à sa “famille galloise”, l’attaquant emblématique a qualifié la décision de se retirer du football international de “la plus difficile de ma carrière”.

“Je sais que chaque personne impliquée dans le football gallois ressent la magie et est touchée d’une manière si puissante et unique”, a-t-il écrit. “La chance d’être gallois et d’avoir été sélectionné pour jouer et capitaine du pays de Galles m’a donné quelque chose d’incomparable à tout ce que j’ai vécu. Je suis honoré et honoré d’avoir pu jouer un rôle dans l’histoire de cet incroyable pays, de ont ressenti le soutien et la passion du mur rouge.”

Gareth Bale pourrait bien être considéré comme le plus grand footballeur du Pays de Galles (Crédit image : Visionhaus/Getty Images)

Bale a fait ses débuts gallois en 2006, pour devenir le plus jeune joueur de son pays à 16 ans et 315 jours. La star de Southampton a déménagé à Tottenham Hotspur un an plus tard et sous Harry Redknapp, a subi une transformation pour passer d’arrière gauche à se réinventer en tant qu’ailier droit prolifique, éblouissant à la fois en Premier League et en Europe.

Le Real Madrid a fait de lui le footballeur le plus cher de tous les temps lorsqu’il l’a acheté en 2013, la presse britannique citant des frais d’environ 85,3 millions de livres sterling (100 millions d’euros). Bale a remporté la Ligue des champions lors de sa première saison dans le football espagnol, marquant lors de la finale contre son rival de la ville, l’Atletico Madrid, et inscrivant l’un des meilleurs buts de sa carrière lors de la finale de la Copa Del Rey contre Barcelone la même saison. En 2018, il a marqué deux fois en finale de la Ligue des champions contre Liverpool.

Bale a également mené le Pays de Galles à son tout premier championnat d’Europe en 2016, aidant les Dragons à une légendaire demi-finale, avant de les diriger en tant que capitaine à l’Euro 2020. Il a également dirigé son pays au Qatar lors de leur première Coupe du monde depuis 64 ans, marquer un penalty contre les États-Unis.