Gareth Bale prend sa retraite du club et du football international

Gareth Bale, l’un des meilleurs joueurs du football mondial au cours de la dernière décennie, a annoncé son intention de se retirer du sport. Bale a passé la majeure partie de sa carrière avec Tottenham Hotspur et le Real Madrid. Cependant, il a commencé sa carrière avec Southampton avant de la terminer avec LAFC.

Représentant le Pays de Galles, Bale a mené les Dragons à un certain nombre de sommets, établissant des records en cours de route. Par exemple, le Pays de Galles a atteint les demi-finales de l’Euro 2016. C’était la première apparition du pays dans le tournoi. Sur le chemin des demi-finales, Bale a marqué dans chacun des trois matchs de la phase de groupes.

Pourtant, le couronnement de sa carrière internationale a été de ramener le Pays de Galles à la Coupe du monde en 2022. Dans la phase éliminatoire pour atteindre le Qatar, Bale a marqué un doublé contre l’Autriche. Ensuite, il a marqué le seul but du match contre l’Ukraine pour amener le Pays de Galles à sa première Coupe du monde depuis 1958. Bale a marqué le seul but du pays de Galles du tournoi, un penalty pour sauver un match nul contre les États-Unis.

Bale a eu une carrière en club intéressante, c’est le moins qu’on puisse dire. Après avoir gravi les échelons à Southampton, le Gallois a rejoint Tottenham pour un peu moins de 20 millions de dollars. Après avoir remporté le titre de joueur de l’année des joueurs PFA en 2011 et 2013 avec les Spurs, le Real Madrid a fait sauter la banque pour acquérir l’ailier. Los Blancos a payé des frais alors record de 132 millions de dollars.

Bale a remporté une série de trophées en Espagne. Trois titres de LaLiga, une Copa del Rey où il a marqué l’un des buts les plus célèbres de sa carrière contre Barcelone, trois Supercopas de España, trois Supercoupe de l’UEFA et quatre Coupes du Monde des Clubs de la FIFA.

Pourtant, le meilleur d’entre eux est cinq titres de l’UEFA Champions League, jouant un rôle clé dans bon nombre de ces finales.

Les supporters du Real Madrid se souviennent du doublé de Bale contre Liverpool lors de la finale de la Ligue des champions 2018, y compris un coup de pied magistral pour donner au Real une avance à laquelle il ne renoncerait pas. Lors de la finale de la Ligue des champions 2014, Bale a marqué le vainqueur final en prolongation contre l’Atletico Madrid.

Cependant, bien qu’il ait marqué plus d’un siècle de buts lors de ses plus de 250 apparitions avec le Real Madrid, les supporters n’aiment pas trop Bale. Des problèmes de blessures et parfois un manque d’engagement ont poussé les supporters madrilènes à .

Bien sûr, cela n’a pas aidé qu’après s’être qualifié pour l’Euro 2020, le Pays de Galles ait affiché un drapeau avec Bale qui disait «Pays de Galles. Le golf. Madrid. Dans cet ordre.” Cela a frotté les supporters du Real Madrid dans le mauvais sens, peut-être à juste titre.

Quoi qu’il en soit, Bale a quitté le Santiago Bernabeu à l’été 2022. Il a atterri en MLS, où il passerait les derniers mois de sa carrière de joueur. À la manière de Bale, il est apparu quand cela comptait le plus, marquant un égaliseur en profondeur dans le temps d’arrêt de la prolongation. LAFC a remporté sa première Coupe MLS, offrant à Bale le dernier trophée de sa carrière.

Même si sa carrière en club a produit des retours fantastiques, Bale est plus fier de son passage au Pays de Galles. Il a établi le record d’apparitions et de buts avec l’équipe nationale. Il avait un message spécial pour ceux de son pays d’origine lorsqu’il a annoncé sa retraite.

“Donc pour l’instant je prends du recul, mais pas loin de l’équipe qui vit en moi et coule dans mes veines. Après tout, le dragon sur ma chemise est tout ce dont j’ai besoin.

PHOTO : IMAGO / PA Images