Gareth Bale participera au célèbre tournoi de golf américain

Gareth Bale a annoncé qu’il participera au célèbre tournoi de golf AT&T Pebble Beach Pro-Am le mois prochain. Le footballeur de 33 ans, récemment retraité, a révélé la nouvelle sur son Instagram. “Ravi d’annoncer que je participerai au AT&T Pebble Beach Pro-Am au début du mois prochain ! Allons-y », a proclamé Bale.

Lieu historique pour un tournoi préféré des fans

Le tournoi a été lancé en 1937. Il présente un mélange de golfeurs professionnels aux côtés de célébrités amateurs. Tom Brady, Bill Murray, Kevin Costner, Justin Timberlake et Ray Romero ont tous régulièrement participé au pro-am ces dernières années. La bourse du tournoi est de 9 millions de dollars.

Largement considéré comme l’un des plus beaux parcours de golf au monde, Pebble Beach a une histoire importante dans le sport. Ouvert il y a plus de 100 ans, le parcours a également accueilli des tournois majeurs tels que l’US Open et le PGA Championship. Le prochain pro-am devrait commencer le 2 février.

Gareth Bale peut désormais se concentrer sur ses loisirs et son tournoi de golf

Bale est connue pour être liée au golf depuis des années. Le Gallois a fait la une des journaux après avoir aidé son pays à se qualifier pour le tournoi de l’Euro 2020. Après la qualification, Bale a célébré en tenant une banderole sur laquelle on pouvait lire « Pays de Galles. Le golf. Madrid. Dans cet ordre.” Les célébrations avec la bannière n’ont pas été bien accueillies par le club espagnol ou ses fans.

Plus tard, Bale a défendu la bannière légère en disant que le golf n’est qu’un passe-temps. « Le football est mon sport numéro un. Je suis payé pour le faire et je fais toujours de mon mieux. Le golf est un passe-temps comme n’importe qui d’autre aurait un passe-temps », a déclaré Bale. “Il n’y a rien de mal à avoir un tour. Les gens en font beaucoup, mais beaucoup de footballeurs jouent et c’est une chose que j’apprécie vraiment.

Le Gallois aura beaucoup de temps pour le golf à la retraite. Bale a réussi à marquer 186 buts au total pour Southampton, Tottenham Hotspur, le Real Madrid et le Los Angeles FC au cours de son illustre carrière de joueur. Il a également fait 111 apparitions pour l’équipe nationale senior du Pays de Galles.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire