Gareth Bale marque pour le Pays de Galles contre les États-Unis: le capitaine défie les puissances déclinantes pour continuer à livrer de grands moments | Nouvelles du football

Lorsque le Pays de Galles a joué pour la dernière fois dans une Coupe du monde, son premier match s’est terminé par un match nul 1-1 avec le grand John Charles marquant l’égalisation. Soixante-quatre ans plus tard, il était approprié que ce soit cet autre héros gallois Gareth Bale qui l’ait égalisé à son retour en finale.

Ce devait être Bale. Pendant 45 minutes, le jeu l’a dépassé. Les États-Unis, tout en vitesse et en effort, portés par l’optimisme de la jeunesse, semblaient certains de voler la vedette. L’introduction de Kieffer Moore a changé le ton. Mais il a fallu que Bale change le score.

Walker Zimmerman se précipita pour le ballon dans la surface mais le capitaine du Pays de Galles l’avait vu venir. C’était imprudent pour Zimmerman mais rusé pour Bale. Alors que le mur rouge attendait derrière le but, il a lancé le penalty avec la conviction d’un homme qui connaissait le scénario.

Aucun fan du Pays de Galles n’aurait voulu qu’il en soit autrement. À 33 ans, il était le meilleur buteur du pays, à certains égards le footballeur le plus titré jamais sorti des îles britanniques, honorant enfin la Coupe du monde et marquant l’occasion avec un but vital.

Les fans de football du pays ont dû attendre depuis 1958 pour ce moment, mais la propre patience de Bale a également été mise à l’épreuve. A la veille de la dernière Coupe du monde, Bale était l’homme du match du Real Madrid face à Liverpool après avoir inscrit un doublé en finale de la Ligue des champions.

Le Pays de Galles n’est pas arrivé en Russie.

Juste avant le tournoi précédent en 2014, il a marqué ce qui s’est avéré être le vainqueur des prolongations lors de la finale de la Ligue des champions de cette année-là contre l’Atletico Madrid.

Le Pays de Galles ne s’est pas non plus rendu au Brésil.

Bien que cela puisse être considéré comme un sacrilège pour les supporters du Pays de Galles de le lire, laissez quelqu’un l’écrire, cette version de Bale est l’ombre du talent qui a repris les matchs à son apogée absolue et les a décorés avec qualité et classe pendant plusieurs années après cela.

Il est une curiosité maintenant. La logique vous dit qu’il a depuis longtemps dépassé son meilleur niveau. Cela devrait être évident. Ces courses à couper le souffle depuis les profondeurs ne sont plus. Il y a eu des moments contre les États-Unis où le mouvement autour de lui le faisait apparaître comme un homme hors de son temps.

Comment pourrait-il ne pas l’être ? Bale n’a commencé que deux matches de club depuis son arrivée à Los Angeles cet été et n’a fait que quatre départs pour le Real Madrid au cours de la saison précédente. Le jibe qu’il est un joueur à temps partiel n’est pas tout à fait vrai mais ce n’est pas non plus sans substance.

Mais ce qui rend sa carrière si extraordinaire, ce qui fait que sa légende galloise continue de grandir, c’est que son déclin physique ne l’empêche toujours pas d’évoquer ces moments pour son pays. Certains de ses plus grands maillots du Pays de Galles sont arrivés en 2022.

Ce sont ses deux buts qui ont remporté la demi-finale des éliminatoires de la Coupe du monde contre l’Autriche et son coup franc dévié qui a décidé du match nul contre l’Ukraine. Il a été le meilleur buteur et a produit le plus de passes décisives en qualifications, bien qu’il ait été sur le terrain pendant un peu plus de la moitié.

Il y avait une autre preuve de cette capacité scandaleuse à plier la grande occasion à sa volonté lorsqu’il est sorti du banc pour marquer un égaliseur à la 128e minute pour Los Angeles lors de la finale de la Coupe MLS plus tôt ce mois-ci. Maintenant, dans sa toute prochaine apparition, il produit ceci.

Peut-être que certains joueurs sont juste spéciaux. Les moments semblent les trouver. Ou peut-être que les grands gardent leur sang-froid quand les autres perdent le leur. Le malheureux Zimmerman, par exemple, a pris une décision irréfléchie sous la pression. Bale a fait les bons quand ça comptait.

Ça aurait pu être encore plus fou. Si Kellyn Acosta lui avait permis de tirer près de la ligne médiane dans le temps d’arrêt, avec Matt Turner bien loin de sa ligne, plutôt que de pirater son coéquipier de Los Angeles, Bale aurait bien pu marquer un vainqueur vraiment scandaleux.

C’était sûrement une fin hollywoodienne de trop. Mais grâce à ses derniers exploits, ce qui est remarquable dans l’histoire de Bale avec le Pays de Galles, c’est que la fin n’est pas encore arrivée.