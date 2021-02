Gareth Bale marque 2 points avec Tottenham Hotspur Rout Burnley

Gareth Bale a marqué deux fois pour amener Tottenham Hotspur à une défaite 4-0 de Burnley dimanche dans une victoire de moral pour une équipe de Tottenham qui avait perdu cinq de ses six précédents matchs de Premier League.

Bale a donné l’avantage à Tottenham après seulement 68 secondes, frappant un centre de Son Heung-min après que le défenseur James Tarkowski ait raté une chance d’intercepter.

Bale a joué dans Harry Kane pour porter le score à 2-0 à la 15e minute et Tottenham était en croisière lorsque Lucas Moura a ajouté un troisième but sur le centre de Sergio Reguilon.

Bale a marqué son deuxième à la 55e lorsque Son a repéré que l’attaquant gallois avait été laissé complètement seul par la défense Burnley sur le flanc droit. Bale a pris une touche pour contrôler le ballon et une autre pour le boucler avec son pied gauche devant le gardien Nick Pope.

C’était le genre de performance que les fans de Tottenham espéraient lorsque Bale a été renvoyé de Madrid pour un prêt d’une saison en septembre. Au lieu de cela, ils ont dû regarder Bale étant entravé par des blessures et la décision de Jose Mourinho de jouer Bale principalement dans les compétitions de coupe et en Europa League, dimanche marquant seulement la troisième fois qu’il avait débuté en Premier League cette saison. La dernière fois que Bale a marqué deux fois dans un match, c’était pour Madrid contre Villarreal en 2019. Il n’a plus marqué pour le club espagnol depuis.

Après que Bale ait été remplacé à la 70e, Pope a empêché Tottenham de marquer un cinquième, remportant un tir puissant de Kane au-dessus de la barre et en attrapant un autre de Son autour du poteau. Kane a manqué de près dans le temps d’arrêt.

Tottenham est passé au-dessus d’Aston Villa à la huitième place avec la victoire, la plus grande marge de victoire de l’équipe en Premier League depuis qu’elle a battu Manchester United 6-1 en octobre. Burnley est 15e, cinq points au-dessus de la zone de relégation, et avec une victoire à ses huit derniers matchs de championnat et de coupe.