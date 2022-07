Gareth Bale: le capitaine du Pays de Galles vise à jouer au-delà de la Coupe du monde du Qatar et vise l’argenterie avec le Los Angeles FC | Nouvelles du football

Gareth Bale a révélé qu’il avait l’intention de continuer à représenter le Pays de Galles au-delà de la Coupe du monde de cet hiver, avec l’Euro 2024 comme objectif et même la Coupe du monde 2026 comme possibilité.

Il y avait eu des suggestions que Bale pourrait prendre sa retraite après Qatar 2022 et que son contrat de 12 mois au Los Angeles FC pourrait être son dernier après quelques dernières saisons difficiles au Real Madrid.

Cependant, lors de sa première conférence de presse en tant que joueur de l’équipe MLS, Bale a clairement indiqué qu’il avait l’intention de jouer au-delà de cette saison, avec les Championnats d’Europe en Allemagne et la Coupe du monde à quatre ans en Amérique du Nord, les deux objectifs.

“J’ai encore 32 ans – 33 ans à la fin de la semaine – et j’ai encore de nombreuses années devant moi”, a déclaré le quintuple vainqueur de la Ligue des champions.

“Je ne suis pas venu ici pour être ici depuis six mois, 12 mois, je suis venu ici pour essayer d’être ici le plus longtemps possible. Je veux faire du mieux que je peux, marquer ma marque dans cette ligue, cette J’ai hâte à l’avenir, ce n’est pas court.

“Cela me donne également la meilleure opportunité de continuer vers les prochains Euros, peut-être plus loin, donc mon plan est de vraiment travailler dur.

“Il y a une belle équipe physique [at the club]le personnel médical, le personnel de performance sur le terrain d’entraînement et nous avons un excellent plan pour me mettre au courant et, espérons-le, durer le plus longtemps possible.

“Être ici me donne la meilleure chance possible de me qualifier pour l’Euro et on ne sait jamais, peut-être une de plus, c’est mon objectif. Je sens que je suis ici pour jouer un grand rôle.”

Bale rejoint une équipe LAFC qui n’en est qu’à sa cinquième saison complète mais qui est en tête de la Conférence Ouest. L’équipe californienne a également recruté l’Italie et la légende de la Juventus Giorgio Chiellini cet été et le Gallois vise l’argenterie avec son nouveau club.

Bale dit qu’il espère également jouer son rôle dans la croissance du jeu aux États-Unis et aider les jeunes joueurs du club à progresser.

“En parlant à Larry [Berg, lead managing owner] et Jean [Thorrington, co-president and general manager] sur Zoom, j’ai tout de suite eu l’impression d’être la bonne destination”, a déclaré Bale.

“Le projet passionnant, le club qui grandit, ils vont bien en ce moment et la ville n’est pas mal aussi !

“Je veux aussi essayer d’aider à développer le football aux États-Unis. Je veux essayer d’aider les jeunes à grandir. Je parlais à quelques-uns d’entre eux ce matin et si je peux les aider de quelque manière que ce soit, je le ferai.

“Pour les joueurs qui ont beaucoup vécu dans leur carrière, je pense que nous avons également la responsabilité de développer le jeu dans le monde entier.

“C’est une ligue qui grandit vraiment. Elle a parcouru un long chemin au cours des 10 dernières années et tout le monde s’efforce d’améliorer cette ligue. Les joueurs qui viennent le voient également.

“Je pense que personne ne le voit maintenant comme une ligue de retraite. C’est physique, c’est exigeant, les changements de temps sont difficiles, les déplacements sont difficiles mais c’est excitant de jouer devant des fans comme le ‘3252’. C’est ce que vous jouez pour le football. L’ambiance est incroyable dans ces stades et ce sera formidable d’en être témoin.”

Pourquoi le passage de Bale à la MLS est bon pour toutes les personnes impliquées…

Alors que le transfert de Bale aux États-Unis peut surprendre certains. Pour ceux du pays de Galles, ce ne sera pas un choc.

Lors du dernier camp international, Bale, Rob Page et tous les autres membres de la formation ont été interrogés sur un éventuel transfert à Cardiff City. Ils n’ont pas minimisé la chance, mais ils étaient aussi polis et respectueux.

Cela aurait été un risque énorme pour Bale de prendre ne serait-ce qu’un court contrat pour jouer dans le championnat, le risque d’être blessé soit par un tacle inopportun, soit simplement par l’usure par usure de l’une des ligues les plus difficiles du monde était, en mon avis, jamais sur les cartes.