Gareth Bale: le capitaine du Pays de Galles insiste sur le fait qu’il est en forme et prêt pour le match d’ouverture de la Coupe du monde contre les États-Unis, mais Joe Allen sera absent | Nouvelles du football

Gareth Bale insiste sur le fait que sa condition physique est “là où je veux être”, mais Joe Allen manquera le match d’ouverture de la Coupe du monde du Pays de Galles contre les États-Unis.

Bale a signé pour le Los Angeles FC en juin pour améliorer sa condition physique avant le tournoi du Qatar, bien qu’il n’ait commencé que deux matches pour l’équipe MLS, voyant la majorité de ses 347 minutes en sortant du banc.

Cependant, avant leur premier match de Coupe du monde depuis 1958, le capitaine du Pays de Galles pense qu’il se dirige vers le choc du groupe B en pleine forme.

“Je suis exactement là où je veux être – je suis là ! Je suis prêt à partir”, a déclaré Bale lors de la conférence de presse d’avant-match.

“Nous nous sommes tous entraînés dur la semaine dernière, en nous adaptant à la chaleur et au fuseau horaire. Nous n’avons plus d’excuses maintenant. Nous avons travaillé dur. C’est l’heure du match demain et j’espère que nous pourrons intensifier et livrer ce que doit être livré.”

L’acteur Michael Sheen a prononcé un autre discours de motivation passionné devant l’équipe du Pays de Galles avant la Coupe du monde.



Le bref passage de Bales aux États-Unis lui a permis d’examiner de plus près ce que le Pays de Galles peut attendre de son opposition.

“J’ai une certaine expérience de jouer contre et avec certains membres de l’équipe américaine”, a-t-il déclaré.

“C’est une bonne jeune équipe avec des joueurs fantastiques. Nous ne nous faisons aucune illusion sur le fait qu’ils sont là pour gagner le match tout comme nous. Nous connaissons leurs faiblesses, je ne peux pas les partager avec vous maintenant tant que tant que nous nous en tiendrons à notre plan de match et que nous ferons ce que nous faisons, tout ira bien.”

Le défenseur gallois Ethan Ampadu a déclaré qu’il y avait de l’excitation dans le camp gallois alors qu’il se préparait pour son premier match de groupe de la Coupe du monde contre les États-Unis.



Bale est le talisman du Pays de Galles depuis plus d’une décennie après avoir fait ses débuts internationaux à seulement 16 ans. Atteindre une Coupe du monde avec son pays était un rêve devenu réalité.

“En tant qu’enfant, vous rêvez de voir le Pays de Galles dans une Coupe du monde, mais faire partie de l’équipe qui y parvient est un sentiment incroyable, un honneur de pouvoir le faire pour notre pays”, a-t-il déclaré.

“Ce sera un moment amusant pour nous, espérons-le, et un moment que nous voulons apprécier et nous amuser sur le terrain, comme nous le faisons toujours en tant qu’équipe nationale.

Le défenseur du Pays de Galles Chris Mepham attend avec impatience leur match d’ouverture contre les États-Unis et ses ambitions d’entrer dans l’équipe pour aider le pays à progresser autant que possible dans le tournoi.



“Pour ce qui est de regarder les Coupes du monde, c’était toujours un peu décevant parce que le Pays de Galles n’était pas là. En tant qu’enfant, cela enlève ce petit quelque chose de spécial. Tout le monde en rêvait depuis si longtemps.

“Pour nous, être l’équipe qui a franchi la ligne était incroyable pour nous, mais le plus important, la meilleure chose était de le faire pour notre pays, d’inspirer une autre génération et de faire en sorte que plus d’enfants jouent au football. En faisant cela, nous espérons avoir une équipe nationale plus forte à l’avenir.”

“Nous ne voulons pas risquer de le perdre complètement”

L’entraîneur du Pays de Galles, Rob Page, confirme qu’il ne risquera pas Joe Allen lors du premier match de la Coupe du monde alors qu’il continue de se remettre d’une blessure aux ischio-jambiers.



Le patron du Pays de Galles, Rob Page, ne poussera pas Joe Allen à jouer contre les États-Unis et risquera de le perdre pour tout le tournoi.

Le milieu de terrain n’a pas joué depuis septembre après s’être blessé aux ischio-jambiers – et un retour pour le match d’ouverture est encore trop tôt.

“Nous avons dit dès le début que nous allions lui donner toutes les chances possibles de le faire jouer ce premier match, il n’y arrivera probablement pas”, a déclaré Page.

“Nous aurions pu le pousser mais s’il tombe en panne, il est définitivement exclu du tournoi, sans parler du deuxième match. Risque et récompense. Nous l’aurions aimé pour le premier match, mais nous n’allons pas le pousser à au point de le perdre complètement.”

Calendrier du Groupe B du Pays de Galles

États-Unis contre Pays de Galles – 21 novembre, coup d’envoi 19h

Pays de Galles contre Iran – 25 novembre, coup d’envoi 10h

Pays de Galles contre Angleterre – 29 novembre, coup d’envoi 19h