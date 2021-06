Gareth Bale: l’attaquant gallois ignore la question de l’avenir après la sortie de l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Gareth Bale n’était pas disposé à répondre aux questions sur son avenir immédiat dans le match après la sortie du Pays de Galles de l’Euro 2020 après une défaite 4-0 contre le Danemark à Amsterdam.

Avant le tournoi, le joueur de 31 ans a déclaré qu’il avait pris une décision sur son avenir mais qu’il attendrait la fin de l’Euro de cet été avant de la rendre publique car cela « provoquerait le chaos ».

Le Danemark a infligé la plus lourde défaite du Pays de Galles en neuf ans à la Johan Cruyff Arena samedi pour atteindre les quarts de finale alors que Kasper Dolberg a frappé dans chaque mi-temps tandis que Joakim Maehle et Martin Braithwaite sont également entrés en jeu tard.

Bale a écourté une interview d’après-match lorsqu’il a été interrogé sur son avenir dans le football international après la défaite écrasante de son pays lors des huitièmes de finale.

Le manager Robert Page a ensuite qualifié la question d’insensible et a déclaré que Bale avait fait ce qu’il fallait pour s’éloigner de l’interview au bord du terrain.

Image:

Gareth Bale a critiqué l’arbitre Daniel Siebert



« Je sais qu’on vous a demandé hier si cela allait être votre dernier match pour le Pays de Galles et vous avez dit que vous en vouliez au moins un autre… » était aussi loin que le BBC le journaliste a obtenu avant qu’un Bale visiblement agacé ne quitte la caméra.

« Comme tout autre joueur dans les vestiaires en ce moment, il est déçu », a déclaré Page lors de la conférence de presse d’après-match.

« Pourquoi voudrait-il répondre à une question sur son avenir ? Pour moi, c’est une question insensible.

« À quoi bon demander ça alors qu’il vient de sortir du terrain après une défaite ? Les émotions sont vives, alors il a fait ce qu’il fallait en s’éloignant et en rassemblant ses pensées. »

















1:02



Le patron par intérim du Pays de Galles, Rob Page, a déclaré que la défaite 4-0 de son équipe contre le Danemark lors des huitièmes de finale de l’Euro 2020 ne reflétait pas leurs performances.



Bale a marqué 16 buts pour Tottenham au cours de la saison 2020/21 mais devrait revenir au Real Madrid, où son contrat expire à l’été 2022.

Plus tôt, l’attaquant avait suggéré que les décisions d’arbitrage étaient allées contre les Gallois, qui ont terminé le match à 10 hommes lorsque Harry Wilson a été expulsé pour avoir fait trébucher un adversaire.

Bale a insisté sur le fait qu’il y avait eu une faute sur Kieffer Moore lors de la préparation du deuxième but du Danemark peu après la mi-temps, ce qui a laissé au Pays de Galles un obstacle considérable pour revenir dans le match.

« Si vous jouez le ballon dans le dos de quelqu’un, c’est une faute. Je pense que l’arbitre (l’Allemand Daniel Siebert) a peut-être été influencé par la foule », a-t-il déclaré.

Image:

Kasper Dolberg fête le premier de ses buts



Mais dans l’ensemble, c’était une chance perdue pour les Gallois, qui étaient des demi-finalistes surprises lors des derniers Euros en France il y a cinq ans.

« Ce n’est pas comme ça que nous voulions que le match se déroule. Nous avons concédé un but et le jeu a un peu changé. Nous sommes sortis en deuxième mi-temps et avons concédé, ce qui a tué l’élan de notre part », a ajouté Bale.

« Les garçons sont en colère et frustrés, mais je préférerais que nous sortions à coups de pied et à crier plutôt que de licencier et de ne rien faire.

« Nous avons raté une opportunité mais ce que nous ne pouvons pas reprocher, c’est l’effort et c’est l’exigence minimale de l’équipe. »

Analyse : quel avenir pour Wales et Bale ?

Image:

Gareth Bale et Joe Rodon après la défaite du Pays de Galles face au Danemark



Le journaliste de Sky Sports Geraint Hughes :

« Bale, en tant que capitaine du Pays de Galles, doit remplir un certain nombre de devoirs, y compris ces devoirs contractuels envers les médias immédiatement après un match.

« Cela fait partie du travail et l’entretien arrivait à la fin de l’entretien lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait de son dernier match sous le maillot du Pays de Galles, mais Bale n’a même pas répondu à la question. Il a levé les yeux au ciel et s’est tourné vers la gauche et s’en alla.

« Rob Page était manifestement à vif dans l’émotion et la déception alors qu’il donnait une évaluation honnête de chaque question qui lui était posée après le match. On lui a demandé comment Gareth et le reste de ses joueurs se sentaient dans le vestiaire.

Image:

Les joueurs gallois réagissent à leur défaite à temps plein



« Beaucoup de gens diraient que demander à Bale son avenir est légitime étant donné que le joueur lui-même a dit qu’il discuterait de son avenir une fois le tournoi terminé.

« Page a fait front tout au long du tournoi. La fatigue n’est pas une excuse et ne doit pas être utilisée comme telle. Je ne pense pas que Page, son équipe d’entraîneurs et les médecins l’utiliseront comme excuse.

« Ils se sont extraordinairement bien préparés à cela. Tous les voyages auraient été bien pris en charge par des gens de la FA du Pays de Galles qui savent ce qu’ils font. Par rapport aux autres équipes, cela a été une expérience différente.

« Ils ont dû faire beaucoup de vols, de voyages et ils n’ont pas eu non plus d’énormes quantités de soutien. Le Pays de Galles pansera ses blessures dans l’hôtel de son équipe, mais Page ne voudra pas que cela s’attarde trop longtemps.

Image:

Connor Roberts a été expulsé en première mi-temps



« À plus long terme, il y a un plan. C’est la troisième équipe la plus jeune à l’Euro, ils développent cette voie pour amener les joueurs à travers les groupes d’âge des U17 aux U21 et dans l’équipe senior. Ils veulent être en série qualifications pour les tournois majeurs – c’est le plan global à long terme.

« Même si cela est déchirant pour les fans gallois et pour les joueurs également, il existe un plan à plus long terme pour un avenir meilleur. Être ici pour cet Euro et se qualifier hors du groupe fait également partie de ce plan.

« Page a réitéré ce soir qu’il resterait aux commandes jusqu’à ce qu’on lui dise le contraire. Je m’attendrais à ce qu’il soit en charge des éliminatoires de la Coupe du monde en Biélorussie et à domicile contre l’Estonie en septembre. »

Dolberg éblouit pour le Danemark

Image:

Dolberg s’écrase dans son deuxième à Amsterdam



Il était tout à fait approprié que Dolberg retourne à son ancien terrain de jeu à Amsterdam, un endroit qui a façonné sa carrière professionnelle, pour inspirer le Danemark.

L’attaquant de 23 ans puissamment bâti de Silkeborg, a débuté sur l’aile gauche avant de retrouver ses chaussures de tir à l’Ajax sous les yeux attentifs de l’entraîneur adjoint de l’époque Dennis Bergkamp en 2015.

Alors que son style a souvent été comparé à celui d’un autre grand néerlandais Marco van Basten, la capacité de Dolberg à trouver des poches d’espace dans les zones avancées a souligné l’influence de Bergkamp – l’étalon-or pour les meneurs de jeu néerlandais modernes.

Sa capacité de meneur de jeu était à nouveau au premier plan alors qu’il jouait un va-et-vient soigné avec Mikkel Damsgaard entre les lignes, avant d’utiliser deux défenseurs gallois comme bouclier pour enrouler le ballon dans le coin le plus éloigné.

Image:

La course du Pays de Galles s’est arrêtée brutalement contre le Danemark



Dolberg a presque doublé l’avance avec un coup de talon au bon moment qui a été sauvé par le gardien gallois Danny Ward, mais a fait amende honorable lorsqu’il a profité d’une erreur défensive du défenseur gallois Neco Williams pour marquer à bout portant.

Lors de son premier départ dans le tournoi en l’absence de Yussuf Poulsen, blessé, Dolberg a prospéré en tant que point focal de l’attaque du Danemark pour donner à l’entraîneur Kasper Hjulmand un mal de tête de sélection avant les quarts de finale.

Avec son équipe aux commandes samedi, Dolberg a été remplacé à la 69e minute et a reçu une ovation debout de milliers de supporters danois qui ont effectué leur premier déplacement à l’extérieur du tournoi après trois matchs à Copenhague.

« En fait, je ne sais pas ce que je ressens. C’est de la folie totale », a déclaré Dolberg, qui a remporté un titre de champion avec l’Ajax avant de rejoindre Nice en 2019.

« C’est ici que tout a commencé pour moi, et jouer à nouveau ici dans ce cadre était insensé », a-t-il déclaré à la chaîne de télévision danoise. RD.

L’ajustement tactique de Hjulmand

Image:

Le Danois Kasper Dolberg célèbre son deuxième but contre le Pays de Galles



Le Danemark a terminé avec une victoire emphatique et méritée après avoir essuyé une tempête galloise dans les 20 premières minutes.

Ils ont eu du mal à contrôler au début et ont été contraints de passer du système fiable 3-4-3 de Hjulmand à un système de défense à quatre, poussant le défenseur Andreas Christensen au poste de milieu de terrain défensif pour soutenir Pierre-Emile Hojbjerg et Thomas Delaney.

Christensen s’est inséré sans effort au milieu de terrain alors que les Danois augmentaient leur rythme à l’avenir tandis que le défenseur était également prompt à revenir en arrière et à renflouer sa défense dans des situations de coups de pied arrêtés.

« Nous sommes capables d’être flexibles. Tout n’était pas parfait pendant le match mais nous nous sommes améliorés et c’est quelque chose que nous avons fait plusieurs fois », a déclaré Hjulmand.

L’arrière latéral Joakim Maehle, un autre bénéficiaire du nouveau système de fluide, a porté le score à 3-0 dans les phases finales avant que Braithwaite ne figure sur la feuille de match alors que le Danemark a réservé une place en quarts de finale pour la première fois depuis 2004.

« La confiance en soi et le courage que nous apportons sont quelque chose que nous devons aller encore plus loin », a déclaré Maehle TV3. « Nous ne craignons pas qui nous allons rencontrer. Nous nous concentrons sur nous-mêmes et nos qualités. »

Statistiques Opta – Brume rouge du Pays de Galles

Image:

Harry Wilson reçoit un carton rouge direct tard



Le Danemark a remporté chacune de ses quatre dernières rencontres compétitives avec le Pays de Galles depuis juin 1999, l’affrontement d’aujourd’hui étant la première rencontre entre les deux équipes dans un tournoi majeur.

Le Pays de Galles a perdu des matches consécutifs de tournois majeurs pour la première fois de son histoire (Coupe du Monde/Euros).

Le Pays de Galles est la première équipe à recevoir deux cartons rouges en une seule édition du Championnat d’Europe depuis la Russie et la Suisse en 2004.

Mikkel Damsgaard a été impliqué dans sept buts lors de ses six apparitions toutes compétitions confondues pour les Danois (3 buts, 4 passes décisives). Damsgaard (20 ans 358 jours) est devenu le plus jeune joueur à avoir marqué lors d’un match à élimination directe de l’EURO depuis Cristiano Ronaldo en 2004 contre les Pays-Bas (19 ans 146 jours).

Damsgaard (20 ans 358 jours) est devenu le plus jeune joueur à avoir marqué lors d’un match à élimination directe de l’EURO depuis Cristiano Ronaldo en 2004 contre les Pays-Bas (19 ans 146 jours). Depuis début 2019, seul Christian Eriksen (11) a marqué plus de buts toutes compétitions confondues pour le Danemark que Kasper Dolberg (8). Dolberg (23 ans 263 jours) est devenu le plus jeune joueur à marquer pour le Danemark lors des huitièmes de finale des Championnats d’Europe.

Dolberg (23 ans 263 jours) est devenu le plus jeune joueur à marquer pour le Danemark lors des huitièmes de finale des Championnats d’Europe. Kasper Dolberg est devenu le deuxième joueur danois à marquer deux buts lors d’un match à élimination directe lors d’un tournoi majeur (Coupe du monde/Euros) après Henrik Larsen contre les Pays-Bas à l’Euro 1992.

Et après?

Le Danemark affrontera les Pays-Bas ou la République tchèque en quarts de finale de l’Euro 2020 à Bakou le samedi 3 juillet.