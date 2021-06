Gareth Bale: L’attaquant du Real Madrid peut encore avoir un avenir au club, déclare Carlo Ancelotti | Actualités footballistiques

Gareth Bale revient au Real Madrid et peut y vivre une excellente saison prochaine s’il est « motivé », a déclaré le nouvel entraîneur-chef du club, Carlo Ancelotti.

Bale a passé la campagne 2020/21 en prêt à Tottenham où il a lutté pour la forme physique du match et les minutes en équipe première sous l’ancien patron des Spurs Jose Mourinho, mais l’international gallois a terminé la saison en bonne forme, marquant un triplé contre Sheffield United et deux buts contre Leicester City.

Le joueur de 31 ans, qui devrait entamer les 12 derniers mois de son contrat au Bernabeu, a déclaré qu’il révélerait ses plans futurs suite à l’implication du Pays de Galles dans les Championnats d’Europe. En mars, il a rejeté toute discussion sur une retraite après le tournoi.

Ancelotti et Bale ont remporté ensemble la Ligue des champions et la Copa del Rey en 2014 et le Gallois a marqué en finale des deux compétitions. L’Italien insiste sur le fait qu’il reste un grand admirateur de Bale et pense qu’il peut encore avoir un impact pour le Real, malgré le fait qu’il ait été gelé par le prédécesseur d’Ancelotti, Zinedine Zidane.

Bale et Zinedine Zidane ont vécu une relation tumultueuse au Real Madrid



« Gareth n’a pas beaucoup joué en Premier League, mais il a marqué des buts », a déclaré Ancelotti.

« Il a été efficace lors des derniers matchs de la saison quand il a joué régulièrement.

« Il revient, je le connais bien. S’il est motivé pour jouer, il peut faire une belle saison. Je n’ai aucun doute.

« J’ai encore beaucoup d’amour pour Gareth, Isco, Marcelo… ils auront la motivation de montrer qu’ils peuvent toujours jouer pour le Real Madrid. »

Ancelotti a quitté Everton mardi après 18 mois à Goodison Park pour revenir au Real Madrid pour un deuxième mandat après avoir entraîné les géants espagnols entre 2013 et 2015.

Bale a déclaré qu’il était au courant de ses projets futurs mais qu’il ne voulait pas les révéler avant la fin de l’Euro



« Je vais demander la même chose que la dernière fois. Je veux que nous jouions bien, que nous jouions avec plus d’intensité, que nous soyons plus organisés et que nous jouions un football spectaculaire, car c’est ce que l’histoire du Real Madrid et les supporters exigent », a-t-il déclaré.

« Benzema doit marquer 50 buts, pas 30. Vinicius Jr doit marquer plus, tout le monde doit marquer plus.

















Joe Rodon a rejeté les suggestions selon lesquelles son coéquipier de Tottenham et du Pays de Galles, Gareth Bale, pourrait prendre sa retraite après l’Euro 2020



« J’ai beaucoup d’espoir pour les joueurs mais nous devons essayer de trouver plus de buts des ailiers, des milieux de terrain. Il ne s’agit pas de recruter un attaquant éprouvé qui marque 30 buts, nous devons mettre en place un système et une mentalité offensive. »

Ancelotti a ensuite entraîné le Bayern Munich et Napoli après avoir été limogé par le Real en 2015. Il a pris en charge Everton en 2019, qui a terminé 10e de Premier League cette saison.

« Je ne suis pas le même Carlo Ancelotti, je suis différent, j’ai encore six ans d’expérience, négative et positive. Mais les expériences négatives peuvent aussi vous aider à grandir », a-t-il ajouté.