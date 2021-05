Gareth Bale: l’attaquant de Tottenham a prouvé son immense qualité, déclare le patron par intérim Ryan Mason | Actualités du football

Gareth Bale a prouvé qu’il avait toujours une « qualité immense » et beaucoup à offrir, selon le patron par intérim de Tottenham Ryan Mason.

Le joueur de 31 ans est revenu aux Spurs l’été dernier du Real Madrid, mais était en grande partie une figure périphérique sous Jose Mourinho, commençant seulement six matchs de Premier League.

L’agent de Bale, Jonathan Barnett, a déclaré à Sky Sports News ‘ Dans le football plus tôt cette semaine, son joueur avait jusqu’ici vécu une «course difficile» inutile au club.

Mais depuis le départ de Mourinho et la nomination temporaire de Mason, Bale a commencé les deux derniers matchs et a marqué quatre buts – dont un triplé contre Sheffield United dimanche.

Gareth Bale dit qu’il avait besoin d’une série de matchs et que lorsqu’il est heureux, il joue bien après avoir réussi un tour du chapeau contre Sheffield United



« Gareth (Bale) est un professionnel de haut niveau avec une immense qualité et les deux dernières semaines d’entraînement, il a été excellent », a déclaré Mason.

« Je choisis l’équipe à partir des performances d’entraînement et de certaines personnes qui, je pense, aideront l’équipe et contre Southampton, nous avons vraiment senti que nous avions besoin de lui avec Harry (Kane) manquant.

« Quelqu’un sur qui nous pouvions compter pour produire ce moment et il est parti et l’a produit lors des deux derniers matches de Premier League.

« Il est heureux, ce qui est important en tant que joueur et je pense que cela a aidé à voir Gareth proche de son meilleur.

« Il a prouvé au cours des deux dernières semaines qu’il avait toujours cette qualité dans le dernier tiers et j’espère que cela continuera. »

Dele Alli n’a commencé que ce troisième match de la saison en Premier League contre Sheffield United le week-end dernier



« Dele doit vivre dans l’instant »

Un autre joueur qui semble être sorti du froid sous Mason est Dele Alli, qui n’a commencé que ce troisième match de Premier League de la saison contre Sheffield United le week-end dernier.

Mason a exhorté le joueur de 25 ans à oublier ce qui s’est passé auparavant et à continuer à travailler dur et à tenter sa chance.

« Dele (Alli) s’est entraîné dans l’équipe le week-end dernier, donc tout ce qui s’est passé dans le passé doit y rester », a déclaré Mason.

« En tant que footballeurs, et en général aussi dans la vie, vous devez vivre dans l’instant présent et ici et maintenant et Dele m’a montré, comme le reste du groupe, qu’il voulait travailler et concourir.

« Il a été excellent et dans le match, il était engagé à 100%, nous a aidés à retrouver beaucoup de secondes balles, mais surtout il avait beaucoup d’énergie et il se sentait bien, ce qui est agréable. »

Confirmation des avant-derniers PL KO; Man Utd vs Liv 13 mai

Les dates de l’avant-dernier tour des matchs de Premier League 2020/21 ont été confirmées, ainsi que le match réorganisé entre Manchester United et Liverpool, qui sera en direct le Sky Sports le jeudi 13 mai.

Le report de United vs Liverpool dimanche a forcé une reconfiguration des rencontres prévues pour la semaine commençant le lundi 10 mai et signifie que United jouera trois matchs en cinq jours.

United – qui est absent à Aston Villa le dimanche 9 mai à 14 h 15 – jouera désormais à Leicester le mardi 11 mai à 18 h (auparavant le mercredi 12 mai) et à Liverpool le jeudi 13 mai à 20 h 15, avec les deux. jeux à Old Trafford.

Pour tenir compte de ce rééchelonnement, Southampton vs Crystal Palace reste le mardi 11 mai mais débutera à 20h15, Aston Villa vs Everton restera le jeudi 13 mai, mais débutera désormais à 18h, et Manchester United vs Fulham est déplacé au mardi 18 mai à 18 h (auparavant le mercredi 19 mai, 19 h 45) – avec les trois matchs en direct sur Sky Sports.

La saison de Premier League se terminera le dimanche 23 mai, les matchs seront diffusés en direct sur Sky Sports à confirmer en temps voulu.