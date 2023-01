Gareth Bale: l’ancien attaquant du Pays de Galles, de Tottenham et du Real Madrid prend sa retraite du football à l’âge de 33 ans | Nouvelles du football

L’ancien attaquant du Pays de Galles, de Tottenham et du Real Madrid, Gareth Bale, a pris sa retraite du football professionnel à l’âge de 33 ans.

Bale, qui a passé la saison dernière au LAFC en MLS, faisait partie de l’équipe du Pays de Galles pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Bale a décrit la décision de quitter le football international comme “de loin la plus difficile de ma carrière”.

“Mon parcours sur la scène internationale a changé non seulement ma vie mais aussi qui je suis”, a-t-il ajouté.

Le Gallois a remporté cinq titres en Ligue des champions et trois fois en Liga au Real Madrid et est considéré comme l’une des plus grandes exportations britanniques de football.

