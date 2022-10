Gareth Bale lance sa propre bière artisanale avant la Coupe du monde

Gareth Bale a lancé sa propre marque de bière avant la prochaine Coupe du monde. La star du Pays de Galles lance une gamme de trois bières pour commémorer le retour de son pays dans le tournoi. C’est la première fois que le Pays de Galles participe à une Coupe du monde depuis 1958.

Les amateurs de bière galloise pourront choisir entre Bale Ale, Bale Pale et Bale Lager. Les deux bières sont brassées par Glamorgan Brewing Co. en collaboration avec Bale. Ils seront disponibles chez la marque britannique de supermarchés Tesco pour 1,90 $ chacun à partir du 3 octobre.

Gareth Bale lance sa propre bière artisanale : Match made in paradise

L’ailier a affirmé que l’idée était en préparation depuis des années. “Je suis vraiment impatient de lancer Bale Ale et Bale Lager dans les magasins Tesco à travers le Pays de Galles – c’est quelque chose que nous avons commencé il y a quelques années et voir la marque se développer est vraiment excitant”, a déclaré Bale à PA News.

Bale a également suggéré que le partenariat était parfaitement adapté en raison de la proximité de l’entreprise. “Pouvoir faire équipe et travailler avec Glamorgan Brewing Co, qui sont basés à seulement 10 minutes de chez moi, le rend encore plus spécial et nous sommes extrêmement fiers de ce que nous avons créé ensemble”, a déclaré l’ailier.

Le produit des ventes de bière servira à développer le football et à construire des installations dans son pays d’origine. “Avec ce partenariat, nous visons à redonner quelque chose au football de base gallois, et en particulier, nous voulons aider à développer des installations de football à travers le Pays de Galles au niveau local”, a poursuivi Bale. “Nous espérons que les fans de tout le Pays de Galles pourront déguster de la Bale Ale et de la Lager alors que nous nous dirigeons vers la Coupe du monde cette année.”

La bière Gareth Bale disponible aux États-Unis ?

En plus de la bière trouvée chez Tesco, la société prévoit également d’apporter les deux bières aux États-Unis. Un calendrier pour l’importation n’a pas encore été annoncé. Cependant, il semble que les fans de LAFC puissent s’attendre à essayer les deux bières d’ici 2023.

Glamorgan Brewing Company est une brasserie familiale et une entreprise de boissons de Glamorgan, dans le sud-ouest du pays de Galles.