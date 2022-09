Gareth Bale gagne en confiance et en forme après du temps avec LAFC

Gareth Bale a déclaré qu’il serait en “grande forme” pour la prochaine Coupe du monde, un crédit à son temps avec LAFC.

L’ancienne star de Tottenham Hotspur et du Real Madrid a connu des saisons difficiles en Espagne. En fait, il n’a réussi que cinq apparitions au total en Liga lors de sa dernière campagne avec le Real. Bale a rejoint le Los Angeles FC plus tôt cet été dans le but de jouer plus régulièrement et de gagner en forme.

Pour l’instant, le déménagement se déroule comme prévu. L’ailier maintenant âgé de 33 ans a affirmé que les vibrations étaient au rendez-vous dans la ville des anges. “C’est agréable, les fans ont été très favorables là-bas”, a déclaré Bale mercredi. “Ils ont aussi été très patients, ce qui est bien. J’aime jouer là-bas, l’ambiance est incroyable, ils soutiennent tous l’équipe.

« Je ne peux pas demander plus que ça. Ils m’ont tout de suite fait sentir chez moi. C’est donc une bonne ambiance de la MLS, et j’espère que cela me donne également plus de confiance pour le Pays de Galles.

LAFC donne à Gareth Bale la forme physique du match

Bale a également fait référence à sa condition physique par rapport à la Coupe du monde. « Je deviens plus fort et plus en forme. Maintenant, nous avons une importante série de matchs en MLS, mais après cela, je peux me concentrer sur la Coupe du monde et j’espère être dans la meilleure forme possible.

Malgré le fait qu’il n’ait commencé que deux matches pour LA depuis son arrivée en juillet, sa gestion des minutes semble très intentionnelle. “Nous avons un plan à Los Angeles avec ce que nous faisons”, a ajouté Bale. “Nous n’en faisons pas trop tout de suite.”

“Chaque footballeur veut jouer autant qu’il le peut, mais nous sommes intelligents et nous nous préparons pour la dernière partie importante de la saison. J’espère que cela devrait me mettre en pleine forme pour la Coupe du monde. Je pense que je serai beaucoup plus en forme. Je n’ai pas encore joué 90 minutes, c’est ce vers quoi je me prépare.

Bale est actuellement avec l’équipe nationale du Pays de Galles alors qu’elle se prépare pour un match de la Ligue des Nations avec la Belgique jeudi.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire