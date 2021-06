Gareth Bale et Aaron Ramsey ont répondu aux critiques lors de la victoire du Pays de Galles contre la Turquie, selon le milieu de terrain Joe Allen | Actualités footballistiques

Joe Allen pense que le couple gallois Gareth Bale et Aaron Ramsey ont donné tort aux critiques de « mode spéciale » à l’Euro 2020.

Bale et Ramsey ont brillé lorsque le Pays de Galles a battu la Turquie 2-0 mercredi pour se rapprocher des huitièmes de finale.

Ramsey a ouvert le score à Bakou et Bale a expié son penalty raté en deuxième mi-temps avec deux superbes passes décisives alors que le Pays de Galles a marqué quatre points en deux matchs.

« Je pense que certaines personnes ont probablement rédigé le récit bien avant ce match », a déclaré Allen. Sky Sports News.

« Quand vous êtes des joueurs de classe mondiale comme Gareth et Aaron, l’accent sera toujours mis sur vous.

« Je pense que la paire d’entre eux était incroyable l’autre soir et a certainement répondu aux critiques d’une manière spéciale. »

















Le capitaine gallois Gareth Bale dit qu’il est en bonne position pour se qualifier pour les huitièmes de finale après la victoire 2-0 contre la Turquie à l’Euro 2020



Bale a connu une saison mitigée en prêt à Tottenham par le Real Madrid, l’ancien entraîneur-chef des Spurs, Jose Mourinho, le gardant souvent sur le banc avant sa sortie en avril.

Le capitaine du Pays de Galles n’a effectué que 10 départs en Premier League, mais a marqué 16 buts dans toutes les compétitions et a terminé la campagne de haut niveau en force avec un triplé contre Sheffield United et deux buts contre Leicester City le dernier jour de la saison.

Ramsey a connu une saison interrompue avec des problèmes de forme et de condition physique à la Juventus, mais le milieu de terrain revient en Italie dimanche pour le dernier match du groupe A du Pays de Galles qui s’annonce bien.

Image:

Un empilement s’est ensuivi après que Connor Roberts a célébré le but vainqueur du Pays de Galles contre la Turquie



L’Italie a impressionné avec des victoires successives 3-0 sur la Turquie et la Suisse, mais le milieu de terrain de Stoke Allen pense que le Pays de Galles bénéficiera d’être outsider au Stadio Olimpico.

« Cela nous convient jusqu’au sol », a déclaré Allen. « Nous savons que nous pouvons compter sur notre solidité défensive.

« Nous savons que tout le monde va changer et donner absolument tout pour protéger notre propre objectif.

« Et avec des gens comme Gareth et Aaron qui se connectent, Daniel James et Kieffer Moore, nous avons toutes sortes de menaces.

« Nous avons également des menaces sur le banc qui apportent différents attributs. Nous avons la capacité de blesser les équipes. »

















Connor Roberts pense que le Pays de Galles a la capacité de mettre fin à la série de 29 matches sans défaite de l’Italie lors de son dernier match du groupe A de l’Euro 2020 dimanche



Roberts: pure euphorie pour marquer le vainqueur du Pays de Galles contre la Turquie

Connor Roberts dit qu’il n’a « jamais rêvé » de marquer un but pour le Pays de Galles dans un tournoi majeur et a connu une « pure euphorie » après avoir marqué lors de la victoire 2-0 contre la Turquie à l’Euro 2020.

Roberts, qui a également joué pendant la durée du match nul 1-1 contre la Suisse, jouait en Ligue 2 en prêt à Yeovil Town il y a cinq ans avant l’été mémorable du Pays de Galles en France et le défenseur admet qu’il est surréaliste de faire partie du succès de l’équipe nationale dans la compétition cette fois-ci.

Interrogé sur ses émotions après le triomphe sur la Turquie », a déclaré l’arrière droit de Swansea City. Sky Nouvelles sportives. « Pure euphorie pour être honnête, pour moi, c’est incroyable de jouer pour le Pays de Galles dans une compétition majeure et puis de marquer c’est juste indescriptible si je suis honnête.

















Reportage de Geraint Hughes depuis le camp du Pays de Galles à Bakou, en Azerbaïdjan, alors que l’équipe de Robert Page se prépare pour son dernier match du Groupe A contre l’Italie dimanche



« Je ne dirai pas que c’est un rêve devenu réalité, je ne l’ai jamais rêvé parce que je n’ai jamais pensé que cela arriverait un jour et c’est le cas, alors je continuerai à sourire.

« Je pense que pour le petit vieux Pays de Galles être ici est un exploit en soi, car chaque match auquel nous jouons pour bien faire ou gagner n’est qu’un bonus.

« Nous avons de bons joueurs qui ont bien joué l’autre soir et nous pouvons en tenir compte pour le prochain match, mais tout ce qui est désormais est un bonus et j’espère que nous pourrons vraiment continuer.

« Nous sommes un petit pays, nous n’avons pas grand-chose [many players] à choisir. Nous avons des joueurs qui jouent dans le championnat partout dans le parc et oui, nous avons deux ou trois joueurs de classe mondiale à la fin du terrain mais oui, nous sommes un petit vieux Pays de Galles.

« Nous continuerons à nous battre pour chaque rebut et à chaque match, nous donnerons tout.

« Si cela crée plus de souvenirs comme l’autre soir et que nous allons un, deux ou trois pas plus loin, c’est ce que nous voulons et ce vers quoi nous travaillons, mais nous n’avons pas ce sentiment d’attente sur le dos et nous Je vais juste profiter du voyage. »