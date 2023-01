Gareth Bale annonce sa retraite du football professionnel

Gareth Bale a mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel. James Williamson – AMA/Getty Images

Gareth Bale a annoncé sa retraite du football professionnel à l’âge de 33 ans.

Bale a fait l’annonce surprise lundi dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

Cela met fin à une carrière qui a vu Bale exceller pour Southampton, Tottenham Hotspur, le Real Madrid et LAFC, tout en s’imposant comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football gallois.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

“Après un examen attentif et réfléchi, j’annonce ma retraite immédiate du football de club et international”, a déclaré Bale. dit dans un communiqué.

“Je me sens incroyablement chanceux d’avoir réalisé mon rêve de pratiquer le sport que j’aime. Cela m’a vraiment donné certains des meilleurs moments de ma vie. Le plus haut des sommets sur 17 saisons, qui sera impossible à reproduire, quel que soit le prochain chapitre me réserve.”

Au niveau du club, Bale a commencé sa carrière professionnelle à Southampton et sa forme là-bas lui a valu un transfert à Tottenham en mai 2007. Il a rejoint les Spurs en tant qu’arrière gauche, mais a rapidement été transféré à un poste à gauche de la ligne d’attaque de Tottenham et il puis s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde.

Il a remporté une série de récompenses individuelles pour ses performances dans l’équipe de Premier League et, en septembre 2013, Madrid a signé avec Bale un contrat de six ans pour un montant record de 100 millions d’euros.

En Espagne, Bale a remporté trois titres en Liga, une Copa del Rey et cinq Ligues des champions (2014, 2016, 2017, 2018 et 2022). Bien qu’il ait été gelé dans les dernières étapes de son contrat madrilène, il a contribué à des moments historiques pour Los Blancosy compris son superbe coup de pied aérien lors de leur victoire 3-1 contre Liverpool lors de la finale de la Ligue des champions 2018.

Vers la fin de sa carrière madrilène, il a passé la campagne 2020-21 en prêt aux Spurs. Et après une dernière saison de retour à Madrid, il a quitté le club en juin 2022 à la fin de son contrat et a signé un contrat de 12 mois avec LAFC.

Il a fait 14 apparitions aux États-Unis et sa plus grande contribution est venue avec une tête de prolongation à la 128e minute lors de la finale de la Coupe MLS qui a vu LAFC faire match nul 3-3 contre l’Union de Philadelphie. Cela a forcé le match à une séance de tirs au but qui a conduit LAFC à remporter son tout premier trophée majeur.

“Montrer ma gratitude à tous ceux qui ont joué leur rôle tout au long de ce voyage semble impossible”, a ajouté Bale. “Je me sens redevable à de nombreuses personnes d’avoir aidé à changer ma vie et à façonner ma carrière d’une manière dont je n’aurais jamais pu rêver quand j’ai commencé à 9 ans.

“À mes anciens clubs de Southampton, Tottenham, le Real Madrid et enfin LAFC, à tous mes managers et entraîneurs, au personnel des coulisses, à mes coéquipiers, à tous les fans dévoués, à mes agents, à mes incroyables amis et à ma famille, l’impact que vous avez eu est incommensurable.”

Le dernier acte de Bale dans le football a été de jouer pour le Pays de Galles lors de la Coupe du monde 2022, où il a remporté la dernière de ses 111 sélections record lors de leur défaite 3-0 contre l’Angleterre. Il a dirigé l’équipe dans cette compétition et en annonçant sa retraite, il a publié une déclaration distincte adressé à sa « famille galloise ».

Il met un terme à sa carrière internationale en tant que joueur masculin le plus capé du Pays de Galles avec 111 apparitions, aux côtés de son record de 41 buts. Il a aidé l’équipe à se qualifier pour les demi-finales de l’Euro 2016, tout en menant leurs campagnes à l’Euro 2020 et à la récente Coupe du monde, lors de la première apparition des équipes masculines galloises à la Coupe du monde depuis 1958.

“Mon parcours sur la scène internationale a changé non seulement ma vie, mais aussi qui je suis”, a écrit Bale. “La chance d’être gallois et d’avoir été sélectionné pour jouer et capitaine du Pays de Galles m’a donné quelque chose d’incomparable à tout ce que j’ai vécu.

“Je suis honoré et honoré d’avoir pu jouer un rôle dans l’histoire de ce pays incroyable, d’avoir ressenti le soutien et la passion du mur rouge, et d’avoir été ensemble dans des endroits inattendus et étonnants.”

Bale n’a pas annoncé quels sont ses prochains projets: “Je passe avec anticipation à la prochaine étape de ma vie”, a-t-il écrit dans sa déclaration de retraite. “Une période de changement et de transition, une opportunité pour une nouvelle aventure.”

Quelle que soit la forme que prendra cette nouvelle aventure, il dit qu’il gardera un œil attentif sur son équipe du Pays de Galles.

“Donc pour l’instant je prends du recul, mais pas loin de l’équipe qui vit en moi et coule dans mes veines”, a-t-il ajouté. “Après tout, le dragon sur ma chemise est tout ce dont j’ai besoin.”