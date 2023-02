Gareth Bale admet souffrir des nerfs du premier tee mais impressionne au AT&T Pebble Beach Pro-Am | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gareth Bale frappe un tir incroyable depuis le chemin de charrette au Pebble Beach Pro-Am.

Gareth Bale a admis qu’il était nerveux avant son apparition au AT&T Pebble Beach Pro-Am jeudi, décrivant l’expérience comme “hors de sa zone de confort”.

Bale, qui est l’un des 156 amateurs participant aux côtés de 156 professionnels, a fait un bel affichage, un excellent par sauf du chemin de charrette du côté vert sur le deuxième point culminant particulier en faisant tomber un jeton à trois pieds.

C’était la première apparition de l’ancienne star du Real Madrid à l’événement PGA Tour, et il a déclaré : “Oui, bien sûr (j’étais nerveux).

Gareth Bale trouve le bunker sur le trou d'ouverture du Pebble Beach Pro-Am mais récupère pour marquer le par.

“Je pense que tous les amateurs vous diront qu’ils sont hors de leur zone de confort, même si nous sommes habitués à jouer devant 80 000 personnes ou plus en direct à la télévision. C’est un sport complètement différent.

“C’est quelque chose qui est juste différent et c’est une expérience cool, et j’ai de la chance d’avoir réussi l’un de mes meilleurs coups sur le premier fairway, ce qui était agréable.”

Bale a été jumelé avec l’ancien vainqueur du Korn Ferry Tour Championship Joseph Bramlett pour les trois premiers tours en Californie et aime avoir un aperçu plus approfondi des perspectives d’un golfeur professionnel.

“Nous nous sommes rencontrés il y a environ un an et nous venons de parler au cours de l’année”, a-t-il déclaré.

“Je lui ai dit la semaine dernière, préparons-nous pour cette semaine. Il a passé une excellente semaine la semaine dernière et quel joueur.

“C’est un joueur de classe mondiale. Rien qu’en regardant ces joueurs jouer, vous pouvez apprendre des choses et comment ils gèrent leurs affaires et comment ils procèdent.

“C’est juste agréable de regarder et de saisir des choses, leur comportement, leur concentration.

“C’est différent de ce à quoi nous étions habitués mais c’est similaire à ma profession. Nous avons des traits similaires, c’est tellement fantastique de jouer avec lui aujourd’hui.”

En effet, cette expérience professionnelle s’est avérée utile au deuxième trou lorsque, au lieu de ramasser la balle, Bramlett a fait putter Bale pour le “plus grand va-et-vient” et il est parti.

Nouvellement retraité, Gareth Bale revient sur son premier tour au AT&T Pebble Beach Pro-Am et parle de sa brillante récupération au deuxième trou.

“Je suis plus inquiet de la façon dont je me suis retrouvé [on the path] en premier lieu, mais je suppose que beaucoup d’amateurs se retrouvent dans cette position”, a déclaré Bale.

“C’était un super coup et j’ai juste essayé de jouer dans la banque et d’espérer le meilleur comme le font la plupart des amateurs.

“C’était agréable de le voir rouler bien et de près et il était à peu près dans le par, donc je me suis dit” je vais le ramasser “et il m’a fait putter parce qu’il était comme” ça va être le meilleur -et en bas’.

“J’ai bien terminé et c’était un super coup, je ne peux pas vraiment en dire plus.”

