Gareth Bale accepte de rejoindre le club MLS du Los Angeles FC pour un an après avoir quitté le Real Madrid | Nouvelles du centre de transfert

Gareth Bale a accepté de rejoindre l’équipe MLS du Los Angeles FC pour un contrat d’un an.

L’attaquant, agent libre après avoir quitté le Real Madrid cet été, avait d’autres offres mais a choisi de déménager en Californie et en MLS.

Il a ensuite confirmé le déménagement sur ses pages de médias sociaux, en disant: “A bientôt, Los Angeles”. Il était accompagné d’une vidéo de Bale dans un chapeau LAFC – quelque chose qui a été taquiné sur les chaînes du club la veille au soir alors qu’ils publiaient leur propre vidéo du chapeau envoyé dans une boîte à Bale.

Bale cherche à maintenir sa forme physique avant la participation du Pays de Galles à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ils se sont qualifiés le mois dernier après avoir battu l’Ukraine lors de leur finale des barrages de la Coupe du monde à Cardiff avec le coup franc de Bale renvoyé à la maison par Andriy Yarmolenko dans le seul but du match.

Sky Sports Nouvelles ‘ Dharmesh Sheth a déclaré: “Si nous revenons juste avant ce fameux après-midi où le Pays de Galles a battu l’Ukraine lors des éliminatoires de la Coupe du monde, il y avait toutes sortes de spéculations sur l’avenir de Gareth Bale. Si le Pays de Galles n’avait pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde, il y avait même parler que Bale se retirerait complètement du football.

Le capitaine du Pays de Galles, Gareth Bale, a rejeté les informations le liant à un déménagement à Getafe, tout en expliquant sa réflexion derrière tout déménagement potentiel dans un proche avenir.



“Puis, quand il a aidé le Pays de Galles à se qualifier pour la Coupe du monde pour la première fois en 64 ans, il a même été question qu’il puisse rejoindre le club de sa ville natale, le club qu’il soutenait dans son enfance à Cardiff City.

“Il a eu des entretiens avec le manager de Cardiff City, Steve Morrison, sur un éventuel déménagement là-bas et nous parlions d’un accord à court terme pour le garder en forme avant cette Coupe du monde au Qatar.

L’entraîneur du Pays de Galles, Rob Page, a déclaré que Gareth Bale devait jouer au football régulièrement pour rester en bonne condition avant la Coupe du monde.



“Mais il semble qu’il ait choisi un contrat d’un an, certains rapportent même qu’il existe une autre option dans cet accord, pour aller aux États-Unis avec le LAFC côté MLS.

“Il sera également en bonne compagnie car le défenseur italien Giorgio Chiellini devrait également rejoindre le LAFC.”

La saison régulière de la MLS se termine le 9 octobre, les matches de barrage de la MLS Cup devant se terminer début novembre. LAFC est actuellement en tête de la Conférence Ouest avec 30 points.

Le Pays de Galles ouvre sa campagne de Coupe du monde contre les États-Unis le 21 novembre.

Bale a rejoint le Real Madrid depuis Tottenham pour un montant record de 85,1 millions de livres sterling en 2013 et a souvent eu une relation agitée avec les fans et la hiérarchie du club de la Liga.

Cela comprenait des chutes très médiatisées avec Zinedine Zidane, un rachat lors de la finale de la Ligue des champions 2018 avec un but spectaculaire sur coup de pied aérien et un an de prêt à l’ancien club de Tottenham Hotspur en 2021/22.

Mais il a remporté trois titres de la Liga, cinq trophées de la Ligue des champions – remportant un de chaque la saison dernière – plus trois Super Coupes de l’UEFA, trois Coupes du Monde des Clubs de la FIFA, la Copa Del Rey et la Super Coupe d’Espagne pendant son séjour à Madrid.

Le nouveau club de Bale, LAFC, affrontera les New York Red Bulls en MLS en direct sur Sky Sports Football à partir de 20 heures dimanche soir.

Cahier de journaliste: pourquoi le mouvement MLS de Bale est bon pour toutes les personnes impliquées

Geraint Hughes de Sky Sports News :

“Bien que le transfert de Bale aux États-Unis puisse surprendre certains. Pour ceux du Pays de Galles, ce ne sera pas un choc.

“Cela aurait été un risque énorme pour Bale de prendre ne serait-ce qu’un court contrat pour jouer dans le championnat, le risque d’être blessé soit par un tacle inopportun, soit simplement par l’usure par usure de l’une des ligues les plus difficiles au monde était, à mon avis, jamais sur les cartes.

“Enlevez l’émotion de Bale jouant pour Cardiff City avant la Coupe du monde et cela n’est pas devenu trop envisageable.

“Avant même que les rumeurs d’un déménagement à Cardiff City ne commencent à s’accélérer, un transfert vers la MLS était déjà évoqué. Bale doit trouver l’équilibre entre le jeu, se mettre en forme, tout en réduisant le risque de blessure et la MLS devrait fournir cet équilibre.

“Cela donne également à Bale l’environnement parfait pour se mettre en forme pour diriger le Pays de Galles à la Coupe du monde en novembre. Le climat en termes de météo en Californie sera idéal, mais c’est aussi un climat idéal pour lui et sa famille. vivre et travailler dans un certain anonymat. L’ironie de travailler pour un club à Los Angeles, une ville où le showbiz règne en maître, c’est que peu de gens embêteront Bale ou ne sauront même pas nécessairement qui il est. Il appréciera de ne pas être le centre d’attention.

“Du point de vue du pays de Galles et de Page, c’est un très bon résultat. La charge de travail sur Bale est gérable, mais cela augmentera également sa condition physique avant la Coupe du monde. Le Pays de Galles a longtemps eu une confiance totale dans la capacité de Bale à gérer son propre corps ; le Cet homme de 32 ans est un athlète fantastique, peu importe ce que vous avez pu lire ou entendre sur sa condition physique.”

Earnshaw: Un grand coup pour Bale | La MLS va l’adorer

Robert Earnshaw a exprimé son enthousiasme en accueillant Gareth Bale dans la MLS



L’ancien international gallois Robert Earnshaw sur Sky Sports News :

“Je pense qu’il a choisi le meilleur club dans lequel il aurait pu aller en MLS. En ce moment, ils sont en tête de la ligue, donc c’est une excellente nouvelle. Je suis sur la route, donc s’il a besoin d’aide, je peux l’aider !

“C’est une bonne décision pour lui. Il doit jouer pour la Coupe du monde dans quelques mois et c’est aussi en saison. Il n’a pas passé beaucoup de temps à jouer la saison dernière pour le Real Madrid, il y est maintenant donc c’est un nouveau chapitre.

“On va voir un nouveau Bale dans un autre pays, en MLS. Il y a quelques semaines, je pensais qu’il y avait une chance. Le connaissant et ayant joué avec lui, comprenant sa mentalité, je pense qu’il va adorer ça .

“J’étais à LAFC il y a quelques semaines et l’ambiance y est incroyable, les fans sont incroyables, un très bon stade et il va adorer là-bas.

“Chaque endroit où il ira, ça va être compétitif. Il va trouver ça un défi, ça ne va pas être facile pour lui parce que c’est une ligue rapide et de bout en bout et il faut être en forme Cela lui donnera la forme physique dont il a besoin.

“La MLS va adorer l’avoir. Il va apporter toutes ses compétences et je pense qu’il va très bien faire.”

Balle prête pour le déménagement MLS – votre point de vue…

Franc: Pas trop exigeant pour un joueur sujet aux blessures, s’entraînant par temps chaud pour se préparer au Qatar, super coup pour lui et le Pays de Galles !

Hiney: Personnellement, je pense que Gareth Bale aurait dû revenir au football anglais, cela l’aurait aidé à avoir une meilleure forme physique pour la Coupe du monde.

Steve: En tant que Gallois, cela aurait été bien pour Gareth de jouer pour Cardiff… mais je suis tellement soulagé qu’il ne se soumette sans doute pas à la ligue la plus physique d’Europe. Bonne décision pour le moment et aussi à peu près sûr qu’il jouera dans des conditions plus chaudes, prêt pour le Qatar.

geai: Bon coup, mission d’enquête aussi, les USA étant dans le groupe du Pays de Galles, il saura à quoi s’attendre.

Bale fait ses adieux aux supporters du Real Madrid

Gareth Bale a reçu un accueil positif des fans du Real Madrid lors d’un défilé de trophées au Santiago Bernabeu alors qu’il se prépare à faire ses adieux cet été



Bale a signé son séjour “de rêve” de neuf ans au Real Madrid avec une lettre ouverte aux fans du club.

Sa relation avec les fans du club s’est détériorée en raison de ce qui était souvent perçu comme une mentalité de travail timide vers la fin de son séjour en Espagne, ce qui n’a pas été aidé lorsqu’il a été photographié aux côtés du drapeau d’un fan « Pays de Galles, Golf, Madrid » en novembre 2019 après aider son pays à se qualifier pour l’Euro 2020.

Malgré cela, il a reçu des applaudissements enthousiastes lors de sa dernière apparition publique en tant que joueur du Real lors de son retour à la maison en Ligue des champions en mai, et a répondu par une lettre ouverte aux fans du club sur les réseaux sociaux.

Il a écrit sur Twitter : “J’écris ce message pour remercier tous mes coéquipiers, passés et présents, mes managers, le personnel de l’arrière-boutique et les fans qui m’ont soutenu.

“Je suis arrivé ici il y a neuf ans en tant que jeune homme qui voulait réaliser mon rêve de jouer pour le Real Madrid. Porter le kit blanc immaculé, porter l’écusson sur ma poitrine, jouer au Santiago Bernabeu, gagner des titres et faire partie de ce pour quoi il est si célèbre, gagner la Ligue des champions.

“Je peux maintenant regarder en arrière, réfléchir et dire avec honnêteté que ce rêve est devenu réalité et bien plus encore. Faire partie de l’histoire de ce club et réaliser ce que nous avons réalisé alors que j’étais joueur du Real Madrid, a été une expérience incroyable. expérience et une que je n’oublierai jamais.

“Je tiens également à remercier le président Florentino Perez, Jose Angel Sanchez et le conseil d’administration de m’avoir donné l’opportunité de jouer pour ce club. Ensemble, nous avons pu créer des moments qui resteront à jamais dans l’histoire de ce club et du football.

“Ce fut un honneur. Merci ! HALA MADRID !”