Gareth Bale absent à la mi-temps contre l’Angleterre – a-t-il joué le dernier match du tournoi pour le Pays de Galles ?

Le capitaine du Pays de Galles, Gareth Bale, a peut-être disputé son dernier match de tournoi pour son pays après s’être absenté à la mi-temps lors du choc de la Coupe du monde contre l’Angleterre mardi.

Bale n’a pas été beaucoup impliqué dans les 45 premières minutes et a été étonnamment remplacé par Brennan Johnson de Nottingham Forest à l’intervalle.

Le Pays de Galles ayant besoin d’une victoire pour avoir une chance de se qualifier pour les 16 derniers de la compétition, la sortie de Bale a été un choc et a laissé l’équipe de commentateurs de la BBC spéculer sur le fait qu’il portait une sorte de blessure.

Le joueur de 33 ans a lutté contre des blessures et des problèmes de forme physique ces dernières années et il y avait des points d’interrogation dans ce tournoi sur sa capacité à terminer un certain nombre de matchs sur une courte période.

Et sans leur homme vedette sur le terrain, le Pays de Galles a concédé deux fois de suite alors que Marcus Rashford a marqué sur un coup franc et Phil Foden a ajouté une seconde peu de temps après.

Avant ce match, Bale a insisté dans une interview sur le fait que ce ne serait pas son dernier match pour le Pays de Galles – même s’ils sont éliminés – mais cela pourrait bien être sa dernière apparition dans un tournoi majeur pour les Dragons.